Lionel Scaloni dio pistas sobre el equipo para el debut de la Argentina ante Arabia en el Mundial de Qatar

El entrenador de la selección argentina brindó su primera conferencia de prensa desde que dio la lista de los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial de Qatar. Y, como era de esperarse, una de las consultas clave estuvo vinculada a la ausencia de Giovani Lo Celso, quien por lesión no disputará el gran certamen.

El reemplazo del futbolista del Villarreal, clave en el esquema de Lionel Scaloni, es la gran incógnita por estas horas y el técnico dio pistas sobre quién podría ocupar su lugar en el mediocampo. Si bien no quiso dar nombres propios, explicó que todo dependerá del rival.

“A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar en el equipo. Zurdo, nos cubría bien ese sector de la cancha. Pero cuando no estuvo, otros cumplieron. Dependerá de lo que busquemos en cada partido. Alguna vez será un interior, alguna vez será un extremo metido adentro o puede ser un delantero metido adentro jugando ahí”, declaró Scaloni.

Es así que se puede deducir que si apuesta por un interior, serían Exequiel Palacios, Alexis MacAllister y Enzo Fernández los que pujan por ese puesto; pero su piensa en un extremo podría sorprender Nicolás González, quien también es zurdo, o si se inclina por un delantero, no extrañaría que pruebe allí a Julián Álvarez o Joaquín Correa. Pero, otra opción viable es la de Alejandro Gómez quien justamente ocupó el lugar de Lo Celso en el último amistoso contra Bolivia en septiembre.

“Cuando jugó Papu, Mac Allister, jugaron bien los dos. Incluso Palacios. Cuando le tocó a Enzo los minutos que le tocó o Leandro (Paredes) como interior izquierdo. Tenemos muchas opciones. Hoy, sólo pensabas en el partido de mañana (ante Emiratos Árabes Unidos). Y tenemos una idea de cómo jugaremos el partido ante Arabia. Una idea es esa (jugar con Papu Gómez)”, reconoció Scaloni.

El otro problema que tiene que resolver el cuerpo técnico está vinculado al estado físico de algunos futbolistas que llegan con molestias físicas: “(Marcos) Acuña está con un golpe en el gemelo que no le dejó jugar los últimos partidos en su club. El Cuti (Romero) está bastante bien, pero lo mismo. En el entrenamiento de hoy haremos algo un poco más exigente. No arriesgaremos a ninguno”. Ambos son pensados como titulares, pero si no están al 100 por ciento podrían ser reemplazados por Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, respectivamente.

Es por eso que, para enfrentar a Arabia Saudita, y de no mediar inconvenientes, la Argentina podría formar con Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Papu Gómez; Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Primero, la Argentina jugará este miércoles un amistoso contra los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. Luego, viajará a Doha y el martes 22 de noviembre debutará contra Arabia Saudita. Su siguiente compromiso será contra México, el sábado 26, y el miércoles 30 cerrará su participación en el Grupo C frente a México.

FUENTE: Infobae.