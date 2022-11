El entrenador argentino, quien tendrá a disposición al plantel completo en las próximas horas, optaría por plantear un mix entre habituales y relevos ante el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El miércoles, desde las 12:30, la “Scaloneta” tendrá su última prueba antes del Mundial.

La espera terminó y el Mundial de Qatar 2022 está a horas de comenzar. Sin embargo, la Selección Argentina tendrá una ultima parada antes del debut vs Arabia Saudita el próximo martes en el estadio Lusail.

En Abu Dhabi, el miércoles desde las 12:30, Messi y compañía se medirán ante los Emiratos Árabes Unidos, en el último amistoso antes de la cita mundialista. Y para este compromiso, el técnico Lionel Scaloni apostaría por un 11 alternativo, combinando titulares y suplentes.

Si bien aún no fue confirmado, el DT de la “Scaloneta” estaría considerando resguardar algunos jugadores y dosificar las cargas del encuentro, teniendo en cuenta la proximidad del debut mundialista, por lo que no sería sorpresa la aparición de algunos jugadores que no son habituales en el 11 inicial.

De esta manera, se abre la posibilidad para los 26 convocados de sumar minutos ante el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, y llegar de la mejor manera al choque ante Arabia.

Un posible 11 vs Emiratos podría ser:

“Dibu” Martínez; Montiel, “Cuti Romero”, Lisandro Martínez, Acuña; Paredes, De Paul, “Papu” Gómez, Messi, Julián Álvarez y Dybala.

Tal vez te interese leer: Con Lionel Messi, la Selección Argentina realizó su primer entrenamiento en Abu Dhabi a puertas abiertas

Siguen llegando los convocados

En las últimas horas, cuatro jugadores arribaron a Abu Dhabi y sorprendieron a todos. Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Nicolás Gonzalez y Joaquín Correa llegaron cuando el entrenamiento del seleccionado ya había comenzado y, a pesar de ello, optaron por ponerse la indumentaria deportiva y sumar algunos minutos con sus compañeros, algo que ni el cuerpo técnico esperaba.

Esto, sin lugar a dudas, refuerza la unión que existe entre los jugadores de la Selección Argentina.