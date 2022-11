Qué significa «Rímel», la palabra que se está haciendo viral y no para de generar memes

En las redes sociales aparecen nuevas tendencias cada semana, y no dejan de asombrar por sus niveles de creatividad. En este caso, internautas comenzaron a darle un nuevo significado al "rímel", es decir, la típica máscara de pestañas que se utiliza en el maquillaje.

Un tweet se viralizó y le dio nueva «forma» al producto de belleza. Como resultado, salieron muchas reacciones divertidas e ingeniosas en TikTok y Twitter.

Se comenzó a utilizar este término como una analogía a los hombres y sus comportamientos o actitudes en las relaciones amorosas.

Una usuaria en la red social del pajarito, @vanspl1, escribió: «Mi rímel se secó, no quería tirarlo porque pensé que ninguno me iba gustar tanto como ese, cuando por fin tuve el valor de tirarlo y probar otros, me di cuenta que ese rímel no fue tan bueno como pensaba».

Luego, su tweet, no demoró en hacerse viral y millones de memes y comentarios invadieron las redes sociales.

Mi novio me regaló un rimel, porque publique que el que tenía ya no me gustaba 😅🤡 pic.twitter.com/92303VPAuC — Werita (@weranaice) November 13, 2022

Personajes que compartieron el mismo rímel. pic.twitter.com/BMsjsOMwbU — Club Potterhead. (@PotterheadClub) November 13, 2022

Aaaaaaaaaa recién me entero que el formato ese del rimel se refieran a los hombres que creativas son cuando quieren las cornudas pic.twitter.com/w06nvUEBPw — Ramardo (@Ramardoh1) November 13, 2022

Yo si fuera un rimel pic.twitter.com/IQqrzv2tjB — Johan Prado (@JohanPr39055876) November 12, 2022

Que tipo de rimel eres 🤔 pic.twitter.com/jEbbR8dBq1 — Ⓜ️ 🅰️ 𝓢𝓸𝓵𝓲𝓼 🇲🇽 (@chivassolis) November 13, 2022

Por otro lado, usuarios varones confrontaron esta tendencia del «rímel seco» haciendo su propia analogía dónde, al hablar de «gorras», hacen referencias a las mujeres.

«Tenemos tres gorras por si una no nos combina» Sus gorras* pic.twitter.com/W7KEHpHOWW — mily pili (@ddggg19_) November 10, 2022

Se original como nuestras gorras 😉 pic.twitter.com/G1ids3iSEt — gorrasurvan (@gorrasurvan) November 14, 2022

Aunque se trata de un «trend» que parece inocente y no busca ofender a nadie, algunas personas señalaron que el asunto se había salido de control y criticaron la tendencia por los «estereotipos» que se pueden generar en torno a las masculinidades y feminidades.