Misiones presentó el concepto de “Paisaje Forestal” durante la 37° edición de la Fiesta Nacional de la Madera en San Vicente

Este fin de semana se desarrolló la 37° edición de la Fiesta Nacional de la Madera en San Vicente. Al respecto, Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal, explicó en qué consiste el concepto de paisaje forestal que se problematizó durante la misma. Además, describió las conclusiones a las que llegaron en la Mesa Forestal.

En este sentido, señaló que el concepto apunta a poner en valor las políticas públicas que el Gobierno de Misiones colocó dentro de la agenda del sector, pero que necesitaban una integración por parte de distintas competencias provinciales. “Todas ellas tienen alguna responsabilidad y vinculación con los bosques nativos y cultivados”, precisó Gauto.

Explicó que la actividad central maderera de la foresto industria no se diferencia a las demás áreas, como la relacionada al producto nativo, más cercana al estilo tradicional y el paisaje misionero. Por eso, al hablar de paisaje forestal, se relacionan dos recursos que son descubiertos a través de los 2 millones de hectáreas verdes de la provincia. “Dentro del mismo ocurren medios y modos de vida”, consideró el subsecretario.

De este modo, la diversidad de usos de alrededor de siete suelos agronómicos es vinculadas a predios donde los árboles están presentes. “Misiones es la única provincia que puede decir que no hay chacra que no tenga árboles”, comentó Gauto. Sin embargo, aquellos que no perciben este recurso biofísico ejercen un aprovechamiento incompleto, ya que al agua y al suelo, la biodiversidad de los complejos naturales también cuenta.

En esta misma línea, el funcionario señaló que el concepto invita a potenciar los usos y valores de los recursos naturales provinciales, teniendo en cuenta que cada uso particular conlleva una responsabilidad. Por ello se decidió exponer la idea durante la festividad realizada en San Vicente, un territorio con 200 mil hectáreas de bosques nativos, y 52 mil de bosques cultivados. Además, las plantaciones de yerba mate del lugar presentan 50 mil hectáreas.

Con respecto al turismo sustentable que plantea Misiones, Gauto sostuvo que esto no sería posible sin el paisaje que acompaña a la propuesta, lo cual insta a la multiplicidad de las expresiones provinciales del turismo.

Además, en cuanto a la actividad maderera, el funcionario señaló que la provincia cuenta con más de 600 aserraderos, y que en la región del análisis que realizaron conformado por la división de aguas de la Cuenca del Paraná y del Uruguay existen 200 aserraderos. En esta misma línea, el sector da trabajo directo a alrededor de 7 mil personas, sin contar a los puestos laborales indirectos que la actividad demanda.

Gauto también consideró que “luego de que el concepto de paisaje forestal se asimile, el beneficiario será el maderero”, de acuerdo a las buenas prácticas instauradas en el ambiente. Esto pondrá en valor a la madera producida teniendo en cuenta la conservación del entorno. “Los modos de vida cargarán sus costos a los valores del ambiente, priorizando la biodiversidad y los servicios ambientales”, agregó. En este sentido, el subsecretario sostuvo que aquel productor que no tenga en cuenta el concepto, desaprovechará totalmente los recursos misioneros.

Por otro lado, durante el evento también se desarrolló la mesa forestal, en la cual se reflejó el avance del valor agregado de la madera a través de sistemas de certificación de buenas prácticas forestales con el medioambiente. De igual manera se charló sobre las posibilidades de agrandar el mercado a lo largo del mundo, que fue destacada por ir de la mano con la producción sustentable en San Vicente. “Se expuso la importancia de recuperar la especie de las araucarias como un pie forestal importante, asociado al ambiente de la región”, agregó Gauto.

Para terminar, el subsecretario comentó que aún tienen trabajo por hacer, pero que lograron presentar la noción del paisaje forestal y qué implica esto. “Es necesario el encuentro y la integración de los valores y los costos”, concluyó.

