Joven desaparecido en San Ignacio 

El joven Leonardo Capli fue visto por última vez el 30 de septiembre de 2021, cuando salió de la casa de su hermana en San Ignacio para ir a pescar con unos amigos. Actualmente, su familia se encuentra desesperada por no saber si lo hallaran con vida después de un año y dos meses desaparecido.

Angelica Giménez, madre de Leonardo Capli, quien reside en la localidad de Corpus, contó que su hijo vivía con su hermana en la localidad de San Ignacio. El viernes 30 de septiembre de 2021, el joven Capli avisó que iría a pescar con unos amigos y que luego volvería.

Sin embargo, no se comunicó más y ante esta situación, la hija de Angelica se enteró que los chicos que había ido a pescar volvieron, pero su hermano no. Con el correr de los días, diversas personas señalaron que habían visto al joven un sábado y en distintos lugares, pero no se sabe cual es la versión verdadera.

Su madre expreso que solamente se sabe que el joven fue a pescar al Arroyo Yabebiry: “Otra mamá me dijo que sentía mucho lo que me estaba pasando, me comentó que escuchó a un chico decir que le había hecho la maldad Leo, que le habían matado y arrojado al Arroyo Yabebiry”, manifestó Giménez.

Sobre las investigaciones de la policía, hasta el momento no hay datos precisos ni información de cómo sigue el caso. Según señaló Giménez expusieron que no hay pruebas y que los chicos son menores de edad: “Aparentemente ellos saben quién fue el culpable, pero a mí no me dieron nombres ni me dijeron nada, que tengo que tener paciencia hasta que cumplan la mayoría de edad y ver que se puede hacer”, lamentó la madre.

Durante un tiempo se realizaron rastrillajes, pero lamentablemente no se encontraron indicios del joven, además de que la investigación no continuó: “Sentimos que por ser pobres, por no tener capacidad, no tener un buen estudio, no saber de leyes, nos están haciendo a un costado, se están olvidando de Leo”, consideró Giménez.

Por otro lado, la madre del chico, mencionó que él había pedido para vivir con su hermana durante dos meses, en ese momento no se encontraba estudiando ya que debido a las restricciones en la pandemia, eran necesarios recursos tecnológicos que no disponían, lo cual complicaba la situación. Sin embargo, Leo manifestó el deseo de volver a estudiar luego de que se cumplieran los dos meses de estadía con su hermana.

Actualmente, la familia se encuentra con absoluto malestar por la incertidumbre de la desaparición del joven y el no accionar de la justicia: “Sentimos mucha angustia porque queremos encontrar lo que sea que encontremos”, amplió.

Sobre las posibilidades que esté en algún lugar, remarcaron que no tenía donde ir, ya que los familiares cercanos solamente se encuentran en San Ignacio y Gobernador Roca. Además, tampoco existen registros de que haya sacado boletos para ir a alguna otra ciudad: ”Eso me lleva a pensar que por ahí las cosas que me dijeron pueden ser ciertas, a veces tengo esa pequeña esperanza de que el esté en algún lugar, pero no me queda más que pensar lo peor ya que pasan tantas cosas”, concluyó Giménez.

