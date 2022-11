Misiones | Absolvieron por el beneficio de la duda a acusado de abusar de su hija: “La niña en Cámara Gesell relató la película Rapunzel”

El Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por Viviana Cukla e integrado por Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte, absolvió por el beneficio de la duda a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad. El fallo causó polémica pero desde la defensa aseguran que los Jueces actuaron con coraje y valentía.

En la sentencia con fecha del 12 de octubre del 2022, el Tribunal Penal Uno absolvió por unanimidad a José Raúl G. por el beneficio de la duda conforme al artículo 4 y 418 del Código Procesal de la provincia de Misiones con relación al delito de abuso sexual sin acceso carnal, agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo.

Sin lugar a dudas, la decisión tomada por el Tribunal abrió un polémico debate en la sociedad misionera, acusando a los Jueces de corruptos y que habrían absuelto al imputado sin tener en cuenta los dichos de la víctima en Cámara Gesell.

El reconocido abogado penalista, Eduardo Paredes, representó al acusado en el debate y recalcó el coraje y la valentía del Tribunal por el fallo emitido. En dialogo con Misiones Online, el letrado dijo que, “Quiero rescatar una cosa, siempre digo que cuando absuelven las causas en las que yo soy el defensor o condenan, nunca me hago cargo de ambas cosas. Cuando he defendido en causas graves, donde algunos están condenados y otros no, no me atribuyo a mí, sino al Tribunal”.

Paredes explicó que la absolución de su cliente es correcta en términos metodológicos, lo cual es atribuible al Tribunal. “Quiero desagraviar a la presidente, que es una mujer joven, que tuvo la valentía y el coraje de absolver, porque en este caso, yo soy muy crítico del Gobierno en las cuestiones judiciales. Soy el mayor crítico de este Poder Judicial, desde antes de que existiera la Renovación”.

Aseguró que el temor de los Jueces es a lo que digan los medios de comunicación y a la presión interna, destacando de ese modo a los Magistrados que integraron el Tribunal Penal y absolvieron a su cliente. “En especial quiero destacar a Viviana, porque ese día fue totalmente agraviada en su condición de mujer. Es una jueza que ejerció la profesión y tuvo la oportunidad de ejercer defensas donde ella puso todo de sí como defensora”.

Rapunzel

Según Paredes, el expediente jamás debió haber sido elevado a juicio porque en la primera Cámara Gesell, la niña hacía referencia a una película de Disney al momento de relatar los supuestos abusos.

“El origen del expediente hace dos años tuvo otros dos defensores que trabajaron muy bien. En esa época cuando se hizo la primera entrevista de la nena en Cámara Gesell, ellos habían pedido que, de lo dijo la niña, se vea el vídeo de una película en especial que es Rapunzel, porque ella en esa instancia, nunca dialogó con la psicóloga, ni se siguió ni un método de validación”. Los defensores habían solicitado que se haga una contrastación de lo que dice la nena y lo que relata la película.

En sus conclusiones, los Magistrados intervinientes entendieron que la niña en Cámara Gesell relató segmentos de la película mencionada, pero que no eran compatibles con abusos. La niña en toda la primera entrevista en Cámara Gesell, habló de esa película y dijo una sola frase que es que “el padre la tocó” y le preguntan conque y ella responde “con un gusanito verde y rosa con colita” y habla de que tiene el pelo largo.

“Es decir está contando esa película, nunca fue entrevistada ni contestó una pregunta de la psicóloga. Se hizo un informe sin método, esto tiene que llamar la atención al Cuerpo Médico Forense, los métodos de validación del testimonio están descriptos y obligatorios en la bibliografía de este tema. En base a ese método se tiene que llegar a una conclusión sino es una falacia de autoridad”, explicó el abogado.

Mencionó que los psicólogos cuando toman contacto con un supuesto caso de abuso, se quedan con esa idea y tienden a querer confirmarla, lo cual surge de la propia estructura burocrática judicial.

“En las lesiones que presentaba la nena, al momento de la primer denuncia, claramente estaban explicadas que era por una cuestión médica común en los niños. Días después, viviendo en casa de la abuela, con la madre, se hace una segunda revisión con médicos particulares, en donde tenía más lesiones que no eran atribuibles a José”.

Afirmó que las lesiones que presentaba la niña no se investigaron en profundidad y que probablemente sean absolutamente naturales, de tránsito intestinal de niños. “Después las otras lesiones que tenía eran explicables por cuestiones naturales además de la posible hipótesis de tocamientos, se partió de esa idea y nunca salió de ahí, con eso se llegó al juicio”.

En cuanto a la segunda entrevista de la niña en Cámara Gesell, la menor contó una historia totalmente distinta a la relatada 9 años atrás en etapa de Instrucción. “La nena cuenta otra historia, tan gruesa que rompe con los canes de la antropología, es obvio que no cuenta lo mismo, no es cierto que la niña no fue escuchada. Lo cierto es que en cuestiones de hecho, se puede dar certeza, que lo más probable es que esta niña nunca fue abusada. En términos metodológicos yo tengo la certeza que esta niña nunca fue abusada. Siempre puede caber la posibilidad de un error, pero los datos que se encontraban, están explicados médicamente”.

Perspectiva de género

Paredes es defensor particular de grupos de género y mujeres que son victimizadas por el Estado, tal como es el caso de María Ovando y Cristina Aguirre. “Ayudo en cuestiones indígenas, por ello hubo una discusión interna sobre mi presencia en esta defensa, siendo abogado por ejemplo de María Ovando”.

Aclaró que defiende un sistema de garantías, que las personas inocentes no sean condenadas. Como abogado, defiende un sistema de convencional y constitucional sin importar quien este ahí. “Si no hacemos derecho penal de enemigos, para algunos hay garantías y para otros no. En este caso, además de no estar probado el hecho, tengo la certeza de que José es inocente”.

Reflexionó en cuanto al defecto de los abogados, instado muchas veces por la Universidad. “Estamos pensando en que decimos si fuéramos fiscales, defensores o jueces. Todos tenemos que decir lo mismo, si yo fuera Fiscal, no formularía acusación con esto”.

Interpretó que los abogados tienen límites, uno de ellos se da cuando la hipótesis no cuadra suficientemente para condenar a alguien, si es así, no deben acusar. “En este caso se invocó la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero esos son enunciados que hay que llenarlos con hechos. La niña con respecto a lo que refiere la Convención de los Derechos del Niño, fue escuchada, siempre lo fue. Lo que hay que ver es víctima de quien fue esta nena y desde cuando está siendo victimizada”.

Mencionó que en cuanto a hechos, el caso fue absolutamente agotado y que sólo quedaron dudas. “La absolución es correcta y, hay una cosa que tiene que tener el Juez, que es un control constitucional, porque los abogados no estamos para investigar, eso lo hace la policía. Hacer control constitucional es ir contra lo que todos quieren o contra lo que tenemos cerca. Hay que ser valientes y este Tribunal lo fue, lo que es poco visto”.

Juicio por Jurados y su no presencia en el debate

“Yo en juicio prefiero el Jurado, Misiones tiene que avanzar por lo menos con una opción de Jurado. Tenemos pocos Tribunales, las prisiones son muchas y se tiende a condenar, muchas veces por un error en la concepción de ser Juez y Fiscal, el cual debe ser resuelto en las Universidades, y por las presiones internas, que no es sólo un problema de la provincia”.

Tal vez te puede interesar leer: Misiones | Crónica de una muerte anunciada: los detalles de la histórica condena a prisión perpetua del femicida de Evelyn Rojas

Los medios de comunicación construyen una realidad social y en muchos casos, los dividen en buenos y malos. El Juez debe ir contra eso.

Si tuviéramos un sistema acusatorio puro, el abogado que va a alegar tiene que estar en todo momento, porque la prueba se produce ahí. Los sistemas mixtos, como este de origen napoleónico, que es inconstitucional, las pruebas están producidas en la Instrucción.

“Uno puede en el juicio oral, salvo unas preguntas, eliminar todos los testigos, dar por producida la prueba y alegar, porque la prueba ya estaba producida. Es obvio que antes de empezar el caso nosotros ya sabíamos cual iba a ser el alegato, lo único que había que hacer era objetivar en el juicio que los psicólogos trabajaron sin método y que los médicos tenían dos tipos de particularidades distintas que nadie vio”.

En esa línea, explicó “Yo generalmente no voy a los debates, nosotros somos un equipo, pequeño, pero somos un equipo. Yo voy a los alegatos y el resto se ocupa de ir a las otras audiencias. No sé porque generó tanta polémica en el querellante y en la Fiscal porque es un tema que en todo caso puede ser perjudicial para el defendido”.

Conflicto intrafamiliar

Quedó demostrado a lo largo del debate y, previamente en la Instrucción, que la causa se generó en medio de un conflicto intrafamiliar por la tenencia de la niña. “Cuando uno lee las estadísticas, eso surge mucho. También otra cosa que dejamos de lado, que recién se está estudiando, es cuál es el estándar de prueba que uno requiere para condenar a alguien. Por ejemplo cómo se considera probado un abuso cuando no hay lesiones”.

Justificó que se debe revisar el modelo judicial, debido a que, por ejemplo, cuando una persona es absuelta, el Tribunal debe ser valiente para soportar las críticas. “Pero los Jueces no lo hacen, es mucho más simple condenar y que la gente este tranquila”.

Durante el debate desarrollado un mes atrás, la niña fue sometida a una segunda Cámara Gesell, a pesar de que habían transcurrido casi 10 años desde la primera denuncia. “La segunda Cámara Gesell es otra cosa, se la escucho igual a pesar de que del punto de vista de la admisibilidad de la prueba no tendría que haberse aceptado. La niña contó otra historia, es trágico para ella y para las dos familias”.

Explicó en ese sentido que hay dos cosas ciertas, que la niña es víctima, porque luego del proceso, necesariamente va a tener consecuencias. “Si uno cree que es real, las consecuencias van a ser reales. Si uno cree que fue abusado, las consecuencias en tu vida van a ser esas”.

“La segunda tragedia es que ambas familias quieren a esa nena, lo mejor que podrían haber hecho, si se puede, era mediar y acercarse, el sistema penal no sirve para eso. Los sistemas penales no están pensados para resolver nada”.

Apelación

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Querella, adelantaron que irán a Casación para apelar la sentencia emitida por el Tribunal Penal Uno. “Es muy poco probable que José sea condenado, lo que hay que tener en cuenta es que nuestro sistema, a pesar de que hay un fallo controvertido del Superior, las personas son sometidas a juicio una sola vez. Nadie puede ser perseguido dos veces por la misma causa”.

“Nos vamos a oponer a la casación, José ya fue juzgado, se sentó frente a los Tribunales, estuvo 10 años imputado y salió absuelto. Es una garantía constitucional, que es no ser perseguido dos veces por la misma causa”.

Por último, comentó que su cliente nunca más tuvo contacto con su hija y que es poco probable que se puedan volver a re vincular. “Si esto haya sido cierto o no da lo mismo, esa niña deberá ser sometida a un trabajo de terapia de muchos años para poder re vincularse y esa es la tragedia de estos casos”.

Condenan a 10 años de cárcel a dos hombres por abusar de una joven en Puerto Iguazúhttps://t.co/n4zFQf8pnn — misionesonline.net (@misionesonline) October 27, 2022