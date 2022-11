Misiones | Leo salió a pescar con amigos y nunca regresó: “Soñé que lo abrazaba y todavía siento su calor en mi cuerpo”

El joven de 15 años fue visto por última vez el 30 de septiembre de 2021 en la localidad misionera de San Ignacio. “Necesito ayuda para encontrarlo”, le dijo su mamá quien aún sueña con poder hallarlo con vida.

La vida de Angelina se detuvo hace un año cuando su hijo Leonardo desapareció. Desde el 30 de septiembre de 2021 no sabe nada de él y sus días transcurren entre la esperanza de encontrarlo vivo y la resignación de que esté muerto. Sea cual sea el desenlace, esta mujer de tono pausado al hablar necesita respuestas que la justicia misionera no le dio.

Leonardo Capli tenía 15 años cuando salió de la casa de su hermana de la localidad de San Ignacio para ir a pescar con un grupo de amigos. “Mañana vuelvo”, le dijo a la chica. Pero no lo hizo. Los demás chicos sí regresaron. Desde entonces, esta familia vive un calvario y soporta unida la desesperanza.

A medida que pasa el tiempo, el misterio crece porque los adolescentes que salieron con él no hablan. Angelina intentó comunicarse con la mamá de uno de ellos, pero la bloqueó en el teléfono. “Son todos chicos menores de edad, por eso me comuniqué con la madre de uno para que me dejara hablar con él y me contara qué pasó con mi hijo. Le mandé varios mensajes, le rogué que me dejara hablar con su hijo, y como respuesta me bloqueó en el teléfono”, contó angustiada la mujer a TN y La Gente.

La familia de Leonardo hizo inmediatamente la denuncia por la desaparición. Desde Posadas viajó una subcomisaria que se puso en contacto con Angelina, pero hasta el momento no hay novedades sobre el chico. “Los primeros ocho meses esta subcomisaria se interesó por el caso, pero desde hace un tiempo no tuve más novedades de ella. Hago reclamos en la comisaría, voy hasta la fiscalía y siempre recibo la misma respuesta: ´lo estamos buscando’. Pero ya se cumplió un año y no se nada de Leo”, reclamó.

La mujer contó que recibe mensajes de desconocidos que le dicen haberlo visto a su hijo cerca de donde desapareció, y uno de ellos le heló la sangre. “Una mujer me contó que ella escuchó que un chico contaba que a Leo lo habían atado, lo habían puesto en una bolsa y lo habían tirado a un arroyo. La llamaron a declarar, pero al chico que relató eso no porque es menor. Le pasé los datos a la subcomisaria y ella me dijo que para detener a alguien el juez necesita pruebas. Justamente eso es lo que me falta. No hay nada concreto. Lo único real es que mi hijo no aparece”.

El 19 de septiembre fue el cumpleaños 16 de Leo. Angelina no pudo ir a trabajar porque no tenía fuerzas. Se quedó en su casa pensando en su hijo y añorando volver a abrazarlo. No hubo torta ni saludos. El silencio se apoderó de esa vivienda.

“Soñé que lo abrazaba y todavía siento su calor en mi cuerpo”

Con la voz entrecortada, Angelina contó que durante el último año soñó dos veces con su hijo. “Soñé que yo lo abrazaba, ponía mis manos sobre su espalda. Leo no decía nada. Todavía siento su calor en mi cuerpo”.

En el último sueño la mujer contó que habló con su hijo y detalló esas pocas palabras que intercambió: “Él me decía ‘hola ma’, ‘hola gorda’. Y yo le preguntaba por qué se había ido. Y me respondió ‘ma, me tengo que ir’. Y se iba a un parque hermoso y desaparecía”.

La mujer lo recuerda como un chico cariñoso, alegre, de buen corazón y compañero. Durante el último año buscó respuestas, pero aún no las encontró. “Necesito ayuda. Necesito saber si está vivo o dónde están sus restos, así él y yo podemos descansar. Nunca voy a estar en paz, pero necesito tener la tranquilidad de saber que lo encontré”, concluyó.

