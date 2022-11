Para la tarde de hoy estaba prevista la tradicional Jornada de Concientización y Prevención en Diabetes en Posadas, en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre. Desde la organización informaron que el evento se suspende por lluvia hasta nuevo aviso.

Se había previsto un sendero saludable, caminata azul, shows artísticos y formar el tradicional circulo azul.



Jornada de concientización en el Hospital Escuela

En el marco de “Noviembre, Mes Azul” -oportunidad en la que se realizan actividades de concientización sobre diabetes-, el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” se suma a la campaña por el Día Mundial de la Diabetes 2022 organizada por la Sociedad Argentina de Diabetes, informando a la población sobre la prevención y tratamiento de dicha patología e invitando a las actividades a realizarse en el mencionado centro asistencial el día 14 de noviembre a partir de las 9 horas.

En este contexto, la Médica Diabetóloga del Hospital Escuela, Dra. Elizabeth Méndez, invitó a toda la población a participar de las distintas jornadas que se llevarán a cabo durante los próximos días en la ciudad de Posadas: “Desde hace muchos años venimos trabajando activamente en toda la Provincia con estas actividades, desarrollando capacitaciones y jornadas de sensibilización en la sociedad.”

El día 12 de noviembre en el Cuarto Tramo de la Costanera se realizará un ‘Paseo Saludable’ con la presencia de nutricionistas y universidades de nutrición y deporte, dependencias del Ministerio de Salud Pública de Misiones, y profesionales de Nutrición, Enfermería y del Área de Diabetes del Hospital Escuela. Habrá actividades interactivas, recreativas y deportivas.

El día 14 de noviembre en el Hospital Escuela (Marconi 3736) habrá actividad de difusión y promoción de la salud junto al Área de Nutrición y el Ministerio de Agronomía de la Provincia. “Invitamos a todos a que vengan, estamos muy contentos de poder desarrollar esta jornada junto a profesionales del área. Haremos entrega de plantines y brindaremos charlas informativas”, remarcó Méndez.

El día 16 habrá jornada en el Hospital Materno Neonatal, junto al equipo multidisciplinario de atención de embarazadas que padecen esta patología. Y finalmente el 24 de noviembre se realizará en el Ministerio de Salud Pública una capacitación sobre Pie Diabético destinado a los diferentes equipo de atención de Pie Diabético de la Provincia.

En el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” funciona un Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles conformado por un equipo interdisciplinario para la atención de diabetes y otra patologías.

Sobre esta patología, la profesional mencionó que “el 12,7% de los misioneros tiene diabetes y la mitad no lo sabe; 1 de cada 9 personas tendrá diabetes en el 2030; y casi 1 de cada 2 personas con diabetes no está diagnosticada”. Remarcó la importancia de los controles médicos para prevenir y detectar en forma temprana la diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Asimismo, la profesional dio algunos consejos en el cuidado de los pies a las personas con diabetes para evitar complicaciones: “Es importante mantener cortas las uñas limpiándolas en forma recta, hidratar los pies con crema humectante en talón, planta y dorso, no entre los dedos; lavar y mirar los pies todos los días secando bien entre los dedos.”

Finalmente se refirió al uso del calzado: “Usar siempre calzados adecuados, blandos y con pocas costuras; comprarlos por la tarde, momento en el que los pies están menos hinchados”.

En relación a la prevención, apuntó a la alimentación saludable: “Tomar agua en lugar de gaseosas, incluir 5 porciones de verduras y frutas; incluir en la dieta pescados, legumbres y frutos secos disminuye el riesgo de diabetes tipo 2”.