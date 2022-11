La historia de Juan Foyth en la selección argentina, el ausente de la Copa America 2021

Juan Foyth volverá a tener revancha en la selección argentina. Luego de perderse la Copa América 2021, el defensor fue convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial de Qatar 2022. El jugador de 24 años se recuperó de una lesión sufrida con el Villarreal y será parte de la delegación que disputará la Copa del Mundo.

El ex defensor de Estudiantes de La Plata tuvo un período prolongado fuera de la Albiceleste, a pesar de haber sido parte del ciclo Scaloni desde los primeros partidos. Su debut con la celeste y blanca fue el 17 de noviembre de 2018 en un amistoso con victoria por 2-0 frente a México.

El futbolista que militaba en Tottenham de Inglaterra comenzó a ser seguido de cerca por el cuerpo técnico. Su alternancia como zaguero central o lateral derecho le permitía ser polifuncional al equipo, ya que pese a su poca continuidad en los Spurs disputó la Copa América 2019, donde la Argentina logró el tercer puesto.

Sin embargo, las lesiones se transformaron en un obstáculo dentro de su relación con la Selección. Un problema en los meniscos lo apartó del equipo y la poca consideración otorgada por José Mourinho en el club inglés lo obligó a cambiar de aires para sostenerse en las convocatorias.

En la temporada 2020/21 se fue cedido por una temporada a Villarreal. Luego de haber jugado 32 partidos en tres temporadas con su anterior camiseta, el Submarino Amarillo le otorgó la confianza que no tenía para reunir 32 encuentros con su nueva institución, que abonó USD 15 millones por su fichaje.

En medio de una zaga central conformada por Raúl Albiol y Pau Torres, Foyth abandonó el puesto que lució en su debut dentro de Estudiantes de La Plata para potenciar su lugar como lateral derecho. Esa misma posición que lo alejaría del elenco nacional.

Junto a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina peleaban por ocupar las dos alternativas en esa zona del campo para la Copa América 2021. El entrenador Lionel Scaloni apostó por Foyth, pero dos errores claves en sucesivas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas le quitaron su posibilidad en la antesala a la competencia.

El 3 de junio de ese año fue titular ante Chile y cometió una falta innecesaria en mitad de cancha contra Jean Meneses que derivó en la igualdad final 1-1 de los trasandinos. Cinco días después ingresó 25 minutos frente a Colombia como visitante. Intentó salir jugando sobre el final del partido, perdió la pelota y esa acción derivó en el empate 2-2 convertido por Miguel Borja.

El defensor jugará el Mundial de Qatar 2022

“Siempre es un orgullo ponerme la camiseta de la Selección y representar a Argentina. En unos días empieza la Copa América y este año me toca acompañar y apoyar desde afuera como un argentino más, deseando lo mejor para todo el grupo”, publicó en su cuenta personal de Twitter después de conocer su ausencia en la lista final que disputaría el certamen continental.

A pesar de perderse la coronación frente a Brasil en el Maracaná, Foyth salió fortalecido de esta situación. Lejos de bajar su nivel, se potenció en el Villarreal. Luego de ser campeón de la UEFA Europa League, el futbolista fue altamente considerado por el entrenador Unai Emery dentro de un equipo que llegó a las semifinales de la última Champions League. Con sobriedad y solidez, mejoró notoriamente en ese lugar de la cancha. Además, es un futbolista que prioriza el sector defensivo, pero aporta subidas al ataque en distintos momentos del partido.

Este excelente rendimiento lo llevó nuevamente al seleccionado, pero debió esperar hasta la última doble fecha de las Eliminatorias. El 30 de marzo de 2022 ingresó 12 minutos en el 1-1 frente a Ecuador como visitante. Además, fue suplente contra Italia en la Finalissima y entró 24 minutos en la posterior goleada por 5-0 frente a Estonia.

Su buena temporada posibilitó que uno de los mejores clubes del mundo pose sus ojos en él. Barcelona intentó reforzarse en el último mercado de pases con un jugador que contaba con una cláusula de salida estimada en USD 55 millones.

Así lo blanqueó Emery en diálogo con el programa El Larguero de la cadena española SER: “El interés del Barcelona es real. Es un puesto que necesitan y les encaja. El tema es si al jugador le apetece o no. Él siempre me ha manifestado que está muy contento. No contempla salir y quiere quedarse. A partir de aquí, no sé hasta qué punto las circunstancias irán hacia un lado o hacia el otro”.

A los pocos días de esa declaración, una lesión apagó las ilusiones de cualquier traspaso y puso en duda su presencia en el Mundial. El 28 de agosto pasado debió abandonar la cancha a los 10 minutos del complemento frente a Getafe por La Liga de España por una contusión postraumática en la rodilla izquierda. Esto impidió que participara en la última doble fecha de amistosos frente a Honduras y Jamaica.

Su ausencia se prolongó hasta los primeros días de noviembre. Ya sin Emery -se fue al Aston Villa inglés- y con Quique Setién como nuevo entrenador, fue suplente en la derrota 2-0 frente al Mallorca y volvió a pisar una cancha de manera oficial el 9 de noviembre último después de disputar 13 minutos en la victoria 1-0 frente a Espanyol en Barcelona.

Esto posibilitó que Scaloni renueve su confianza en el lateral de un 1.87 de estatura que le da la posibilidad de potenciar esa posición o integrar la zaga central en un esquema con 4 ó 5 defensores. El futbolista con 15 partidos y ningún gol en la Selección deberá ganarse su lugar dentro de la cancha.

Podría tener minutos en el último amistoso preparatorio al Mundial. Este encuentro se jugará el miércoles 16 desde las 12:30 (hora argentina) frente a los Emiratos Árabes Unidos. El 22 de ese mismo mes debutará frente a Arabia Saudita por el grupo C, que también comparte con México y Polonia.