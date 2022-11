Gerardo Morales repitió en Misiones que “no serán furgón de cola del Pro” y dijo que los problemas económicos “son por falta de política”

El presidente del comité nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, llegó este viernes a Posadas en la previa de la Convención del partido en la provincia. Dijo que quiere ser presidente y que no hay que rediscutir una ley de coparticipación: “Simplemente hay que cumplirla”.

El principal dirigente nacional del centenario partido, arribó a horas de que los radicales misioneros, elijan las autoridades del órgano que discutirá las candidaturas para las elecciones del 2023.

El domingo, en la mítica casa radical en Posadas, se realizará la Convención provincial y entre los correligionarios, crece el rumor de que una nueva mayoría, se impondrá en la conducción.

Antes del desembarco de Gerardo Morales a la tierra colorada, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, disertó el jueves en la capital provincial, expresando un contundente respaldo a Martín Arjol.

Varios de los asistentes se sorprendieron por la postura del ex presidente del Banco Central, sobre todo porque desde el radicalismo vernáculo, aseguran que no hay candidatos naturales. Es por ello que el domingo, los convencionales podrían optar por una conducción distinta, en una alianza entre el espacio que lidera Ariel Pianesi ahora apoyado por el ex diputado Javier Mela.

En ese contexto, Morales brindó una conferencia de prensa este viernes donde repitió que quiere “ser el próximo presidente de los argentinos” y aunque intentó explicar que no hay peleas en Juntos por El Cambio, insistió en que la UCR, “no va a ser furgón de cola del Pro”.

“La consigna básica es fortalecer el radicalismo en la unidad. Ya tenemos mucha musculatura, pero no pretendemos ser los dueños de Juntos por El Cambio. Queremos una relación simétrica y de respeto entre todas las fuerzas políticas”, aclaró el gobernante jujeño.

“Se ven muchas peleas afuera, pero adentro estamos trabajando muy bien”, remarcó Morales.

“A los radicales nos gusta mucho las internas y los del Pro se mimetizaron y están casi igual que nosotros”, expresó Morales. Al tiempo que reveló que, en los últimos días, “hablé con Patricia (Bullrich) y con Horacio (Rodríguez Larreta). Tenemos un buen diálogo”.

Aunque en todo momento intentó despegarse de las internas nacionales de Juntos por El Cambio, lanzó un mensaje claro: “Por nuestras peleas nos apartamos de la agenda de la gente”.

Con un diagnóstico claro de lo que le ocurre al país, cuando Morales fue abordado por Misiones Online sobre las recetas para comenzar a solucionar los problemas, adelantó que “para marzo o abril vamos a tener nuestro plan”.

No obstante, reveló algunos ejes que confluyen en que “el desafío de la Argentina que viene, requiere liderazgo, capacidad de gestión y un plan de gobierno que el actual no lo tiene”.

Reconoció que “tampoco lo tuvimos nosotros cuando llegamos. Se pueden decir muchas cosas de Cristina (Kirchner) y Mauricio (Macri), pero ellos lideraron procesos”.

En el plano económico, opinó que “primero hay que resolver la macro, junto con empresarios y las pymes, que representan el 60% de aparato productivo y el empleo que se genera en el país”.

“Los dueños de Pymes se levantan todos los días y en lugar de leer el diario, leen el boletín oficial para ver qué reglas te cambian. No queremos vivir en un país con tanta incertidumbre”, cuestionó.

“El problema económico hoy es la política, la falta de certezas que genera el gobierno nacional”

“Creas una nueva línea de producción y no podés importar insumos. No podemos tener tanta variedad de tipos de cambio. Eso demuestra la ausencia de un plan”, remarcó.

También apuntó contra el Banco Central, “que tiene que dejar de ser una dependencia del ministerio de Economía y ser independiente totalmente”. Y sumó que es “clave, tener equilibrio fiscal”.

Sobre la insistencia de Misiones por contar con una zona aduanera especial, Gerardo Morales aseguró que, en su provincia, “tenemos dos zonas francas y son el reconocimiento de que necesitas un régimen especial para exportar”.

“Si se necesitan dólares, hay que establecerlo en todo el país para los que exportan, para que ingresen más dólares”, consideró.

“Hay que ir no sólo a la macro sino también a la micro. Hay que tener un proyecto productivista”, subrayó el dirigente radical.

“Hay que hacer reformas en la legislación laboral y vamos a presentar un proyecto de ley para modificar multas”, adelantó. Y enseguida, ejemplificó: “Si hoy tenes un empleado que te cuesta 100 mil pesos y que trabajó un año con vos y lo despediste, le tenés que pagar un año. Y si te hace juicio, le tenés que pagar más de 2 millones de pesos por acumulación de multas”.

“Eso es una joda, porque una Pyme que tiene 4 o 5 empleados y sufre un juicio así, termina quebrando”, aseveró.

“Hay que tener una legislación de pymes, hay que ser disruptivos, hay que generar un cambio. Hay que armar otra economía en la Argentina”, afirmó Morales.

También tuvo críticas para el manejo de los planes sociales: “Hay que terminar con la joda de los planes. De los delincuentes que le sacan plata a la gente”.

Entre las frases más destacadas y que forman parte del plan de gobierno que están elaborando desde su espacio, dijo que “hay que hacer cambios en el modelo educativo”.

“Educación para el trabajo. Los bachilleres comerciales o la Normal ya no alcanza. Hay que capacitarse en oficios, para el desafío científico y tecnológico que se viene”, señaló.

Aclaró que no está de acuerdo “con privatizar Aerolíneas Argentinas. Creo que hay que ser contundentes con las empresas públicas”.

“Nuestra gestión la dejamos con un déficit de 1700 millones de dólares y ahora están en 5300 millones de dólares, Y en los últimos dos años y medio metieron 16 mil empleados nuevos a empresas que están quebradas”.

Hay que terminar con esa joda. Hay que hacer cirugía mayor”, reafirmó.

Con relación al reclamo de las provincias por la distribución de la coparticipación, Gerardo Morales dijo que la solución, “es que se cumpla la ley”.

“Las provincias recibimos el 32% de la masa coparticipable y deberíamos recibir el 48,5%”. Estamos recibiendo menos de lo que corresponde”.

Según la mirada del gobernador jujeño, “dentro de la Argentina tenemos dos países, el gobierno nacional que está quebrado y provincias que casi todas están con superávit”.

Como miembro del bloque regional de gobernadores del Norte Grande, enfatizó que “hay que resolver los problemas estructurales que tenemos, pero no sólo por el Norte Grande, sino porque resuelve los problemas del país”.

“Debemos frenar el proceso migratorio desde las provincias hacia Buenos Aires. Casi el 40% del ciudadano del interior se instala en el conurbano que no da más”.

Por último, insistió en que la UCR, “es el mejor socio que puede tener la coalición. Nosotros entre 2015 y 2019 nos comportamos como unos caballeros”.

Reconociendo que quiere ser “el presidente de los argentinos en el marco de Juntos por El Cambio y todas sus fuerzas políticas”, cerró la conferencia remarcando que desde la UCR, no vamos a ser furgón de cola”