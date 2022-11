Alumnos de una universidad privada de Santo Tomé denunciaron maltratos

La tarde de este viernes un grupo de aproximadamente 50 personas marchó pacíficamente por el centro de Santo Tomé hasta el frente de la sede de la Fundación Barceló para elevar un reclamo ante la administración por supuestos maltratos hacia los estudiantes.

La marcha fue convocada a través de redes sociales. Los alumnos participaron con cierto temor ya que aseguran que podrían sufrir represalias al fijar una postura en contra de la Fundación.

Misiones Online dialogó con uno de los alumnos autoconvocados, quien relató que esta marcha surge como consecuencia de un hartazgo generalizado por parte de los estudiantes ya que estos maltratos que denuncian serían sistemáticos y de larga data.

Entre ellos los más graves tienen que ver con acusaciones de acoso sexual, violencia verbal y psicológica, maltratos, hostigamiento, amenazas, entre otras.

Asimismo hicieron especial hincapié en que dentro de la Fundación existen excelentes profesores con vocación pero que su labor se ve opacada por sus pares que ejercen estos supuestos maltratos.

Por otra parte, los alumnos autoconvocados aseguran contar con el apoyo de parte del personal de la Fundación así como de egresados, padres y la comunidad en general.

Destacaron que la movilización de este viernes tuvo como objetivo llevar el reclamo a las calles para visibilizar ante la sociedad de Santo Tomé.

En un “manifiesto” que elaboraron los autoconvocados detallaron que “si la institución toma medidas drásticas para castigarnos porque estamos reclamando nuestros derechos respondamos que ellos dependen de nuestra cuota, es decir que si no hay alumnos no hay docentes y sin docentes no hay Barceló, no somos rebeldes si nos quieren castigar con el estatuto, somos humanos que hacen valer sus derechos por esto pedimos de forma pacífica que nos y que nos escuchen para buscar una solución.”

Por otra parte, cabe aclarar que en la Fundación Barceló no existe Centro de Estudiantes y por ende los alumnos no tienen un organismo que los represente dentro de la institución. Por ello dentro de las exigencias del grupo de estudiantes autoconvocados se encuentra la formación de un Centro de Estudiantes elegidos de manera Democrática como establece la Ley de Educación Superior.