“Tenía miedo porque le decían que le iban a matar a él y a su amigo”, expuso la madre del niño golpeado y drogado en el colegio de Posadas

El joven estudiante del colegio Santa Catalina recibió el alta médica pero no se pudo determinar la sustancia que lo obligaron a beber. Desde la Institución eligieron el silencio y se negaron a recibir a la prensa.

Pasadas un poco más de 48 horas del hecho que alertó un extremo caso de bullying en una Institución educativa de la capital provincial, la víctima de 13 años recibió el alta médica y fue trasladado a su domicilio, donde iniciará la recuperación por las lesiones sufridas y la grave intoxicación.

En diálogo con este medio, Rosa, madre del menor, contó que el examen toxicológico de cocaína y otras drogas sintéticas dio negativo, pero desde el Hospital Madariaga creen que podría haber ingerido alguna sustancia tóxica como por ejemplo producto de limpieza. “Mi hijo me dijo que era un líquido azul tirando a negro, con sabor a carbón”.

Rosa aseguró que el menor continúa en shock por lo sucedido. “Nadie me va a decir que él tenía anemia o esas cosas que se están diciendo, es un chico sano, no puede levantar de golpe una presión de casi 18. El químico que le dieron le estaba acelerando el corazón”.

Durante la mañana de este viernes, un equipo de Misiones Online se presentó en el colegio Santa Catalina pero las autoridades se negaron a dar declaraciones públicas, tan sólo emitieron un comunicado de prensa donde se ponían a disposición de la familia.

En ese sentido, Rosa dijo que, “El colegio quiere levarse las manos, el martes lo interné a mi hijo pero dicen que nadie sabía nada. Ayer tomaron cartas en el asunto y nos dijeron que iban a reunir a los padres de los chicos. Yo quiero hablar frente a frente con los padres y con los chicos, pero me dijeron que con los alumnos no se puede. ` ¿Cómo que no se puede? ´, si ellos hicieron la macana, ya son adultos, mayores de edad”.

Cabe recordar, tal como se informó oportunamente, el adolescente de 13 años fue golpeado y aparentemente drogado en el baño de la Institución por dos alumnos de los cursos superiores. Fue derivado al nosocomio local y pasadas más de 48 horas, recibió el alta médica.

“Eso pasa en todos los colegios porque los docentes y los administrativos les asustan a ellos. Yo voy a ir hasta el fondo de todo esto. Él está con dolores de cabeza que no le pasan, se acuerda de algunas cosas y otras no”, expuso Rosa.

Por último, la madre del niño manifestó que su hijo había recibido amenazas previas por parte de los mismos estudiantes de cuarto y quinto año. “A veces él me contaba y otras no, tenía miedo porque le decían que le iban a matar a él y a su amigo. Hay días que yo le dejaba en el colegio y el quedaba esperando, no quería bajar, tenía miedo de ir a la escuela”, cerró.

