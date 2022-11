Aniversario de Puerto Rico: con diversas actividades, la comuna se prepara para celebrar un año más de su fundación 

El intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, comentó que el municipio celebrará su 103 aniversario con varias actividades durante el mes de noviembre. “Nuestra comuna es la más linda del interior de Misiones, con una sociedad muy pujante y unida”, lanzó el jefe comunal.

“Somos una gestión nueva que entramos a partir de diciembre del 2019 y bueno, estamos haciendo las cosas de la mejor forma posible. Y bueno, y con gran aprobación de la sociedad, por lo menos eso es lo que percibimos”, comenzó diciendo Carlos Koth, en diálogo con Misiones OnLine.

En tanto, el jefe comunal contó acerca de las actividades que ya comenzaron en el marco de un nuevo aniversario. Los primeros días de noviembre tuvimos un encuentro de artistas, pintores que se hizo casualmente sobre el río Paraná, en el Club de Pesca, un lugar muy pintoresco que tiene Puerto Rico y justamente en el río, aprovechando también y recordando la historia de nuestros pioneros que vinieron por el río, o sea, desembarcaron ahí, que desembarcaron en Puerto Rico y en las localidades vecinas”, dijo.

Sobre los vecinos, Koth señaló que perciben que estan ansioso por llegar al 15 de noviembre. “Una sociedad que está ansiosa por llegar al 15 de noviembre. Se nota, se percibe y venimos con eventos muy importantes como el fin de semana tuvimos el encuentro de Autos Antiguos, un evento que se hace de hace 16 años donde convocó muchísima gente, también hace un mes y medio inauguramos el circuito de moto y karting, que también este fin de semana por el fin de semana anterior tuvimos que posponerlo y entró dentro del marco de las aniversario, lo cual convocó muchísima gente a Puerto Rico”, relató.

En ese marco, el jefe comunal reveló que está muy conforme con la ocupación hotelera que demandó las actividades que se desarrollaron en el municipio. “La capacidad hotelera totalmente completa al 100% y es algo que a nosotros nos alegra mucho porque queremos combinar esto de la historia con el turismo, porque estamos haciendo mucha, mucha fuerza desde la gestión, desde que iniciamos porque creemos que además de ser Puerto Rico, la capital de la industria lo vemos al turismo como una industria más que como se dice, es siempre una industria sin chimeneas”, manifestó.

“El 15 de noviembre, que es el día que cumplimos 103 años. A la mañana temprano arrancamos con una procesión con el santo patrono que es San Alberto Magno. Después una misa y a las 12:00 hacemos un almuerzo con los pioneros y con muchas personas que han dejado mucha historia en Puerto Rico”, dijo y señaló que esperan contar con la presencia de autoridades provinciales para posteriormente bailar y cantar la banda San Marino.

Puerto Rico, un lugar para quedarse

Por otro lado, el intendente reveló que antes Puerto Rico era solamente un lugar de paso pero, que con el tiempo, se convirtió en un punto turístico donde alojarse unos días. Eso motivó a invertir en el turismo, según explicó Koth. Asimismo, destacó la oficina de información turística.

Pusims en valor una reserva que tiene una hectárea que se llama el Parque Cheves, que está sobre una colectora de la Ruta Nacional 12, ya del lado del centro de Puerto Rico. Y bueno, tenemos muchos visitantes, estamos apostando muchísimo al turismo. Después, en materia de obras relacionadas al turismo, hemos mejorado los servicios de primero, el transporte público de pasajeros, se hizo un llamado a licitación de Puerto Rico ya que nunca tenía esto ya tiene su empresa, está trabajando desde hace seis, con muy buenos resultados. Después hemos mejorado los servicios y el Estado estamos mejorando nuestra costanera, que es muy lindo”, contó.

Además, oth agradeció la gestión del gobierno provincial “debo agradecer muchísimo al gobierno de la provincia que está así como tenemos muchas horas con fondos genuinos, la provincia está aportando con obras que son históricas para Puerto Rico, como por ejemplo el Hospital de Área, que no solamente es bueno para Puerto Rico, sino también para todo el Departamento General San Martín, que va a ser un hospital de nivel tres, como así también se está construyendo en Puerto Rico el Palacio de Justicia”, destacó.

La sociedad también es una sociedad que recuperó mucho, sobre todo en estos últimos tres años, el engranaje, crecimiento, pero en base a la unión. Y se trabaja mucho, no solamente con la sociedad en sí, sino con las sociedades intermedias como las cooperativas, tanto de luz, de agua, estamos construyendo en conjunto con un convenio, por ejemplo las cloacas”, comentó.

Educación en el municipio

“Nosotros tenemos mucha tecnicatura de nivel terciario con convenios con la UNAM, hemos conseguido a través del gobierno provincial lo cual estoy totalmente agradecido porque considero que la educación es una inversión y no es un gasto. Nosotros hemos conseguido una escuela de educación técnica agraria que funcionará a partir de este año”, señaló Carlos Koth en su visita al programa La Tarde.

Al respecto de los objetivos, señaló “por supuesto que estamos buscando la forma de que a Puerto Rico de una vez por todas desembarque la Universidad el método es este e ir yendo tecnicatura. Tenemos también otras en Ciencias Económicas tenemos la carrera de Física y de Química. Este profesorado de Física, de Química y bueno, y así todo lo que podemos ir trayendo”, confesó.

Puerto Rico, capital de la industria donde se caracteriza por la cultura del trabajo y personalmente, más allá de mi vida, más allá del lugar que me toca hoy como intendente, no solamente me siento orgulloso, sino agradecido a la sociedad que tiene. Hemos vivido tiempos muy complicados, muy cercanos en la pandemia que nos tocó tanto el gobierno de la Provincia, la Nación y desde el municipio afrontar muchísimos inconvenientes”, cerró Carlos Koth e invitó a todos a participar de los festejos del aniversario de la comuna.