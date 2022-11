11 años #CataratasDay | Miles de turistas disfrutaron de las Cataratas del Iguazú en el marco de un nuevo aniversario como Maravilla Natural

Este viernes, las Cataratas del Iguazú celebrarán su 11° aniversario tras convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, y como normalmente ocurre miles de turistas visitaron los diferentes saltos y vivieron una experiencia única.

Pasaron 11 años desde aquel emocionante día en que las Cataratas del Iguazú fueron confirmadas como una de las 7 Maravillas Naturales del mundo y hasta el día de hoy no han perdido ni un solo fanático que no quiera volver una y otra vez.

Este viernes 11 de noviembre, y en el marco de un nuevo aniversario del #CataratasDay, miles de turistas de todo el país y el mundo, ingresaron al Parque Nacional Iguazú y visitaron las cataratas.

Amigos mexicanos disfrutaban de las Cataratas y se animaron a pronosticar sobre el choque entre países en el Mundial de Qatar

Desde México hasta Puerto Iguazú es el caso de Berenice y Miguel, dos amigos que se decidieron y llegaron desde Toluca para visitar las Cataratas del Iguazú en su aniversario como Maravilla Natural del mundo.

Se sacaron fotos, disfrutaron del Salto Bosetti entre otros, y también se animaron a hablar del próximo encuentro entre México y Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar.

«Para mi Argentina Gana pero va a ser un partido duro y peleado. La garra mexicana siempre se pone y los partidos contra Argentina son aguerridos, entonces para mi queda 2-1 o quizás empaten»

Asimismo, en diálogo con Misiones Online, Berenice sostuvo que «Cualquiera que viene aquí queda enamorado y encantado de estas vistas. Somos afortunados».

Miguel por su parte, contó como eligió a las Cataratas como destino y dijo: «Cuando vienes a Argentina lo primero que haces es ponerte a investigar y bueno el primer video ya decía ‘Cataratas del Iguazú’ y bueno, los vi y dije que es una visita imperdible».

Victoria fue otra de las visitantes de este viernes y junto a su familia recorrió los saltos en el #CataratasDay.

«Son muy imponentes y me gusta venir otra vez, me canso de la caminata pero me gusta disfrutarla. Somos de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, nos trasladamos hasta aca siempre. Pasar en familia solamente para ver esto, tener un descanso y volvernos». expresó.

Otro de los visitantes contó que ya había venido con su esposa de luna de miel a las Cataratas pero decidió volver para que su familia también las conozca: «Vinimos de luna de miel con mi mujer y ahora venimos con los chicos. Me gusta Cataratas, me gusta la atención, nos parece una buena idea venir con los chicos. Venimos desde Buenos Aires, desde Lanús Oeste. Están todos contentos y con mucho entusiasmo», expuso el turista.

No solamente hay turistas de todo el mundo, sino también visitantes de la provincia de Misiones, por ejemplo, de la localidad de General Urquiza, donde un grupo de alumnos de esa localidad, visitaron el parque. «Desde las aulas le hablamos de las cataratas, le damos una orientación y los traemos como premio acá a las Cataratas», explicó la docente.

