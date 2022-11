Quién es Germán Cano, el “Haaland argentino” que más goles hizo en el 2022 y que no va al Mundial de Qatar

Germán Cano es un futbolista argentino que se desarrolla en el fútbol brasileño. Actualmente, hizo 42 goles en el 2022 y es el máximo artillero argentino en todo el mundo. Con todos esos goles, Scaloni no lo convocó al Mundial de Qatar.

A 10 día de que inicie el Mundial de Qatar, te contamos quién es Germán Cano. El atacante de 34 años comenzó su carrera en Lanús, donde apenas pudo jugar un puñado de partidos previo a pasar a Chacarita. Después fue a Colón de Santa Fe, pero recién empezó a encontrar su mejor versión en el exterior.

En Colombia logró despegar con la camiseta del Deportivo Pereira y después de una etapa en Nacional de Paraguay, volvió a aterrizar en tierras ‘cafeteras’. Esta vez, vistiendo la casaca de Independiente Medellín.

En 196 partidos defendiendo los colores del DIM, convirtió 129 goles, y en el medio hasta tuvo la oportunidad de probar suerte en el fútbol mexicano: Pachuca y León. El 2020 de Germán Cano comenzó en el fútbol brasileño. Al oriundo de Lomas de Zamora lo llamaron desde Vasco da Gama y se mudó a Río de Janeiro, donde su estancia se complicó por el comienzo de la pandemia.

De todas maneras, el delantero se las arregló para seguir haciendo goles, y en apenas dos temporadas con la camiseta del ‘Almirante’ marcó 43 tantos, lo que le valió un llamado de otro de los grandes equipos de Brasil. De cara al 2022, Cano se mudó de barrio, pero no de estado. El atacante pasó al Fluminense y la adaptación no fue un problema. El ‘Flu’ arrancó con el pie derecho y se empezó a ilusionar con el Mundial.

El lugar en el mundo de Germán Cano

Una consagración en el Campeonato Carioca y una actuación estelar en el Brasileirao le permitieron a su equipo meterse entre los tres mejores de Brasil. Ahora, con dos fechas por delante, asoma la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores y Cano se apunta para ser el máximo goleador de la competición. Convirtió 42 tantos en este 2022 y ninguno de ellos fue de penal, algo que lo catapultó como el máximo goleador argentino del año.

Apenas un par de meses atrás, después de un cotejo en el que Fluminense empató 2 a 2 ante Fortaleza, llegó el primer pedido de convocatoria frente a las cámaras, y no fue del propio Cano, sino por parte de un compañero. El argentino había marcado uno de los goles del partido, y mientras brindaba una entrevista con la televisión brasileña, apareció su compañero colombiano Jhon Arias y lanzó: «Scaloni ya es hora, tenés que citarlo a Cano para Qatar».

Aquella noche, Cano se convirtió en tendencia en las redes sociales, y en ese momento empezaron a circular sus increíbles números. A pesar de los pedidos, el delantero no entró en la pre-lista de Lionel Scaloni rumbo al Mundial, pero sí dirá presente en Qatar.

¿Cómo es eso? Días atrás, Cano habló con SportsCenter y aseguró que viajará al Mundial, aunque tan solo como hincha

El hombre de Fluminense ya tiene sus pasajes y si bien en un momento hasta se llegó a barajar la posibilidad de una convocatoria a la Selección de Colombia, finalmente no podrá romper redes en tierras qataríes. En el país vecino se preguntan por qué Cano no es convocado por Lionel Scaloni, y su compañero Michel Araújo, hasta llegó a expresar: «En Brasil nadie puede creer cómo no está en la pre-lista de la Selección Argentina».

Su compañero agregó: «Es un goleador nato, un goleador que tiene todo. Hizo 39 goles en el año, ninguno de penal, es una marca que nadie puede alcanzar». Y Cano, que también formaba parte de la conexión, hizo referencia a su viaje a Qatar entre risas, y cerró: «Igual si me necesitan voy a estar allá».

El sábado, el argentino clavó un hat-trick en apenas 13 minutos en el partido que su equipo le ganó por 3-1 a San Pablo y alcanzó un total de 42 goles en lo que va del año calendario. Es el jugador nacido en nuestro país que más tantos convirtió en todas las ligas del mundo. En el globo, pocos delanteros alcanzan sus cifras.

FUENTE: Clarín.