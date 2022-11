A partir de diciembre comienza la cosecha de verano de yerba mate

Luego de haber finalizado una cosecha que pese a la sequía dejó resultados similares a cosechas anteriores, a partir de diciembre comenzará un nuevo período y ante eso piden que los productores cuiden la calidad del producto.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/11-10-Ex-Movil-Ricardo-Maciel-balance-zafra-yerba-mate-seleccion-argentina-polemica-7.33.mp3

Ricardo Maciel – FM Express

El vicepresidente del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), Ricardo Maciel, expuso que la cosecha finalizó con buenos resultados a pesar de que tenían mucha incertidumbre por la fuerte sequía. Sin embargo, «algunas zonas del Norte y Sur de Corrientes sufrieron el impacto de la misma, la cantidad de kilogramos fue muy similar a la de años anteriores».

A partir de diciembre comenzaría la cosecha de verano y, en ese sentido, Maciel remarcó la importancia de controlar la calidad de las hojas de yerba, teniendo en cuenta el clima y demás factores, para no alterar el producto emblema de la región. Además, especificó que lo ideal es que no sea una cosecha tan extensa, sino solo de hojas maduras para no afectar a la planta ante una posible sequía.

Tal vez te interese leer: Cosecha tardía y tipo de cambio desfavorable: las problemáticas que enfrenta el sector tealero en Misiones

Con lo relacionado a la foto de la Selección Argentina en donde se aprecia paquetes de yerba de marcas extranjeras, el vicepresidente expresó que no les molesta y consideró que se «creó un drama innecesario y en todo caso, les molestaría si se tratara de una publicidad o sponsor».

Sobre el hecho de que algunas personas optan por marcas costosas y distinguidas provenientes del extranjero, Maciel mencionó que «hace falta una tipificación de la yerba». Además, añadió que hay que realizar diferentes opciones de yerba de diferentes precios, así como promocionar los distintos usos de la yerba, más allá de la infusión como extractos y otros derivados.

En cuanto a la puesta de un nuevo producto en el mercado, el representante del Gobierno de Misiones en el INYM señaló que «hay que hacer varios trámites, desde una habilitación alimentaria hasta la intervención del Ministerio de Salud, que se encargará de determinar la afiliación del producto».

Inició el Programa de Fertilización en el sector tealero de Misiones https://t.co/hz3hTNwNsx — misionesonline.net (@misionesonline) September 30, 2022