El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 cita y emplaza a CARMEN CABALLERO DE SILVERO

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, Secretaria Única, a cargo del Dr. Raúl Aníbal Cabral, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, por subrogación legal, con asiento en 3 de febrero N° 1744, de la ciudad de Posadas, Misiones

cita y emplaza a CARMEN CABALLERO DE SILVERO y/o herederos y/o quienes se consideren con derecho sobre los inmuebles determinados como:

“Lote N°1, del fraccionamiento de los solares 5,6 y 7 de la subdivisión de la fracción C del lote 7, Paraje “Villa Rosa”, ubicado en la Colonia Roca, sección denominada “Santo Pipo”, Mnes., inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al Folio Real Matrícula N° 2422. NOMENCLATURA CATASTRAL: Depto. 14, MUNICIPIO 71, SECCION 005, Chacra 0000, Manzana 0019, Parcela 0003, Partida Inmobiliaria 26140” y del inmueble determinado como: “Mayor Fracción o fracción restante del lote N°4, en el fraccionamiento de los solares 5,6 y 7 de la subdivisión de la fracción C del lote 7, paraje “Villa Rosa”, ubicado en la Colonia Roca, Sección denominada “Santo Pipo”, Mnes., inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al Folio Real Matrícula N° 2455. NOMENCLATURA CATASTRAL: Depto. 14, MUNICIPIO 71, SECCION 005, Chacra 0000, Manzana 0019, Parcela 0001, Partida Inmobiliaria 26138”, para que en el término de cinco (5) días comparezcan a tomar la intervención que le corresponda en el presente proceso: “Expte. N° 5050/2013 ZBOROWSKI GENTIL C/ CINQUEGRANI ANDRADE SELVA OFELIA y Otros S/ Usucapión”, bajo apercibimiento de designarles defensor oficial de ausentes para que los represente.

Publíquese por DOS (02) días.

Posadas, Misiones, 04 de Noviembre de 2022.

José Luis Fariña

Secretario