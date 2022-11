Luego de haber sido elegidas por más de 100 millones de personas de todo el planeta, en el concurso organizado por New7Wonders, las Cataratas del Iguazú celebrarán este viernes con #CataratasDay, 11 años de su consagración como Maravilla Natural del Mundo. El festejo será con actividades programadas en Puerto Iguazú- Argentina y Foz do Iguaçu- Brasil.

Este viernes se cumplen 11 años de aquel emocionante 11 de noviembre de 2011, en el que a la hora 11 se dio a conocer que por el voto de más de 100 millones de personas de todo el planeta, las Cataratas del Iguazú se consagraron como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, luego de haber competido con 450 destinos ubicados en distintos lugares del orbe.

Desde entonces las Cataratas del Iguazú se han posicionado como el atractivo más visitado del interior de Argentina y es el único destino turistico con estas características en el país y la región.

Cabe recordar además, que el título de Maravilla Natural del Mundo, se suma al de Patrimonio de la Humanidad, ya que en 1984, las Cataratas recibieron esa declaración por parte de la Unesco.

Todo esto es motivo más que suficiente para celebrar en el destino compartido entre Puerto Iguazú- Argentina (casi 80%) y Foz do Iguaçu- Brasil (poco más del 20%). En este marco, ambos países programaron una serie de interesantes actividades para este 11° aniversario.

Actividades en Puerto Iguazú

– Capacitación, 10 de noviembre

La Escuela de Negocios de Silicon Misiones realizará una charla presencial e imperdible con el Ingeniero y Profesor Fausto García.

La misma será un espacio de reflexión y conversación para discutir lo importante que es concebir y entender el servicio como un agregado de valor, cuáles son los desafíos operativos y humanos que se nos presentan para saber poner al cliente en el centro y cómo esto puede brindar una ventaja estratégica que resulte difícil de copiar.

Los interesados pueden reservar su lugar en https://forms.gle/tvL39Z6hiM6jgP7L9

– Bienvenida a los turistas en el acceso, 11 de noviembre

El viernes 11 de noviembre, el Iturem de Puerto Iguazú contará con un stand de promoción en la rotonda de acceso a la ciudad de las Cataratas, lindante al parador y el cartel donde los visitantes suelen sacarse fotos. Allí el equipo recibirá a los turistas con reviro, chipitas, mate cocido, regalos y música. En la oportunidad se promocionará el destino Iguazú, Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza y Andresito.

El presidente del Iturem Leopoldo Lucas sostuvo además que «ese día se invitará a la gente a postear sus fotos con el hashtag #CataratasDay y vamos a invitar a los famosos también que hayan estado en Cataratas, a sumarse a esta campaña con sus fotos».

Entre los posteos de ese día con el hashtag #CataratasDay se sorteará un premio, que consistirá en 3 noches para dos personas en un hotel de selva de Puerto Iguazú.

– Elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, 11 de noviembre

Entre las actividades que se realizarán por el 11° aniversario del #CataratasDay, se realizará una gala para la elección del embajador de la Ruta del Diseño Misionero, de la cual participarán 17 finalistas que presentarán una cápsula con 4 diseños.

La gran gala, con la presencia del diseñador internacional Benito Fernández- como invitado especial- tendrá lugar el viernes 11 de noviembre, a las 21.30 horas, en el Centro de Convenciones del Amerian Portal del Iguazú.

Cabe recordar que desde la Incubadora del Diseño Misionero, al inicio del año, se realizó una convocatoria de diseñadores en toda la provincia, luego se realizaron diversas preselecciones y capacitaciones, tras lo cual quedaron seleccionados 17 diseñadores, que participarán de la gran gala de la Ruta del Diseño, en la cual se elegirá al próximo embajador del Diseño Misionero, que recibirá el cetro de manos de la actual embajadora, Luciana Villalba.

– Entrada gratuita al Parque Nacional Iguazú

Por otra parte, anunciaron que quienes saquen vuelos con destino a Puerto Iguazú durante este 11 de noviembre, tendrán entrada libre y gratuita al Parque Nacional Iguazú desde noviembre hasta mayo del 2023.

El anuncio fue efectuado por el ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, quien dijo al respecto que “hemos hecho acuerdos con las aerolíneas y el Parque Nacional Iguazú. La única promoción es que el hashtag #CataratasDay sea parte de cada una de las plataformas digitales de las tres líneas aéreas que son las más importantes que tiene hoy la Argentina (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart) y que vuelan hasta el destino Iguazú”.

– Masterclass fotográfica

Por otro lado, se realizará una masterclass fotográfica en el Parque Nacional Iguazú, a cargo del reconocido fotógrafo Efran Dávila. Serán tres encuentros dirigidos a diferentes públicos

– Presentación del destino en Buenos Aires

Además, ese mismo día, Misiones presentará el destino Cataratas en la Convención del Grupo GEA, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ante la presencia de más de 600 agencias de viaje del país.

Actividades en Foz do Iguaçu- Brasil

– Transporte y entrada gratuitos, 6 de noviembre

Para dar inicio a las celebraciones del #CataratasDay con la comunidad, la Municipalidad de Foz do Iguaçu- Brasil proporcionó transporte gratuito para que los residentes, visiten las Cataratas el domingo 6 de noviembre.

La entrada gratuita es para quienes hayan realizado la reserva con antelación en el sitio web de la Municipalidad de Foz, con embarque en los barrios y el centro de Foz do Iguaçu. Las inscripciones para esta actividad se agotaron el 30 de octubre. Más información: www.destino.foz.br/cataratasday.

Los residentes que lleguen al Centro de Visitantes sin haberse registrado en el ayuntamiento no podrán acceder a este beneficio. En este día, el servicio será exclusivo para los residentes registrados en los autobuses de la ciudad de Foz . El acceso se realizará por la puerta del Parque con autobuses del Municipio de Foz.

– #CataratasDay, 11 de noviembre

Como en ediciones anteriores del #CataratasDay, los residentes de las 14 ciudades aledañas al Parque, que forman parte del Pase Comunitario, tendrán acceso gratuito el 11 de noviembre, día oficial del #CataratasDay. La entrada se liberará previa presentación de un comprobante de residencia y una identificación con foto.

Todos los vecinos están invitados a visitar y celebrar la consagración de Cataratas como unas de las 7 Maravillas Naturales del Mundo el 11 de noviembre, ya sea en coche, moto, bicicleta o transporte público, con aparcamiento y entradas gratuitos. Se instalará una carpa en el Centro de Visitantes del parque para el servicio exclusivo del #CataratasDay.

Los municipios contemplados son: Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leonidas Marques, Céu Azul, Lindoeste y Santa Tereza del oeste.

Las demás Maravillas Naturales del Mundo

Además de las Cataratas del Iguazú, el 11 de noviembre del 2011 también fueron elegidos como Maravilla, otros 6 destinos más, ubicados en distintos lugares del planeta, estos son:

– Montaña de la Mesa (Ubicada en Ciudad del Cabo- Africa): Proporcionando un telón de fondo emblemático para Ciudad del Cabo, la Montaña de la Mesa y sus picos adyacentes crean uno de los paisajes más fácilmente reconocibles del mundo. La montaña de cima plana que asemeja una mesa es, con mucho, una de las atracciones turísticas más populares, no solo en Ciudad del Cabo, sino en todo el continente africano.

– El Amazonas (Se ubica a lo largo y ancho de nueve países de Sudamérica): Cubre unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la extensión de selva más grande del mundo. La selva tropical ha sido comparada con los pulmones del planeta por su producción de más del 20% de las reservas de oxígeno de la Tierra. La selva amazónica es la región con mayor biodiversidad del mundo y, como tal, esta parte de la tierra es inmediatamente reconocible como una de las áreas más importantes cultural, histórica, ambiental y ecológicamente del planeta.

– Isla de Jeju (Ubicada en el Estrecho de Corea, Jejudo o isla de Jeju): es la isla más grande frente a la costa de Corea del Sur continental, que también alberga a más de medio millón de residentes. Formada en su totalidad como resultado de la actividad volcánica hace varios millones de años, la isla de Jeju cuenta con Hallasan, el volcán dominante, aunque inactivo, que se encuentra a poco menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la montaña más alta de Corea del Sur. Rodeada por varios volcanes más pequeños, esta estructura volcánica es un espectáculo verdaderamente único de admirar.

– Bahía de Ha-Long (Ubicada en Vietnam): la Bahía de Ha Long, que en la lengua vernácula local se traduce como " bahía del dragón descendente, presumiblemente por la semejanza del área con la espalda escamosa de un dragón- se caracteriza por miles de pequeñas islas de innumerables formas y tamaños increíbles (unas 1.600 islas monolíticas de piedra caliza), que parecen surgir mágicamente del mar. Este sitio tan especial, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

– Río Subterráneo Puerto Princesa (Ubicado en Palawan, Filipinas): el río subterráneo de Puerto Princesa en Palawan, Filipinas, es parte de un parque más grande que está protegido por el gobierno filipino y presenta una asombrosa variedad de impresionantes cuevas y formaciones rocosas. Con unos cientos de especies de aves, mamíferos y reptiles, los visitantes del río subterráneo disfrutarán de múltiples oportunidades para observar la vida silvestre.

– Isla de Komodo (Ubicada en Indonesia): aunque es una isla relativamente pequeña y con una población humana de alrededor de 2.000 individuos solamente, Komodo se destaca debido a que es el hogar de la especie de lagarto vivo más grande del mundo: el aterrador Dragón de Komodo. Estos feroces reptiles carnívoros pueden llegar a medir unos 3 metros de largo y pesar hasta 70 kilos. También en el lugar, los visitantes pueden disfrutar de actividades como el buceo, impresionantes estructuras volcánicas y una magnífica selección de pintorescas playas de arena.