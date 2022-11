100 estadías en Iguazú | Uno de los ganadores sumó su experiencia en las Cataratas: “Es un lugar al que siempre quiero volver”

Julián Delgado, uno de los afortunados ganadores del concurso de las 100 estadías en Iguazú, organizado por Visit7Wonders, en conmemoración a los 10 años de las Cataratas del Iguazú, dialogó con Misiones Online y compartió su experiencia visitando una de las maravillas del mundo.

Julián, oriundo de Villa María, Córdoba, contó que se inscribió al concurso de casualidad, luego de recibir un mail donde se informaba sobre el evento. “Honestamente, al principio creí que era spam” y “cuando me dijeron que era uno de los ganadores no me lo creí”, recordó.

Los días previos al viaje para recorrer las Cataratas del Iguazú lo vivieron “muy emocionados”, y, si bien ya conocía el destino, el joven valoró que “es un lugar al que siempre quiero volver porque me fascina, tenía muchas ansias de llegar”.

A pesar del clima que les tocó durante esos días de viaje, Delgado expresó que disfrutaron del destino y del hotel. Sobre éste espacio en el que se hospedaron, destacó que “fue extraordinario: nunca nos habíamos alojado en un hotel como ese y la verdad dejó la vara muy alta, tanto las instalaciones, como el personal y la comida. Todo de mucha categoría y con estándares internacionales. Un sitio muy recomendable”.

Respecto a si volverían a visitar las Cataratas del Iguazú, el cordobés aseguró que sí: “es un lugar al que siempre me gustaría volver”, valoró.

