Buenos Aires | “Nadie le creía”: una nena de 13 años se quitó la vida luego de denunciar a su padrastro por abuso

Sasha Taveli González tenía 13 años y el viernes pasado la encontraron ahorcada en su casa del barrio Agustoni, en Pilar. Investigan si la adolescente se suicidó tras haber sido violada por varios miembros de su familia y un comerciante de la zona.

Un video que la propia Sasha publicó en las redes sociales en las últimas horas sería clave para reconstruir la trama. En alrededor de 20 segundos, se suceden las imágenes primero de la menor y después de cuatro hombres y dos mujeres, que serían los presuntos abusadores, entre los que figuran su padrastro y un hermanastro.

“Me quitaron la vida, me la arrebataron”, escribió la adolescente en su posteo, con música de fondo y algunas fotos ilustrativas sobre el abuso infantil. Y completó: “Triste aquel día / el sol se apagó / lloraron las flores / lloraron los ángeles”.

En medio de la conmoción, una turba de vecinos salió el domingo a la calle a reclamar justicia por Sasha y fue a buscar a uno de los hombres señalados por la chica, un comerciante del barrio que tiene su negocio sobre la calle México: le incendiaron la casa y el auto.

“Sasha me contó en el baño del colegio que era abusada por un vecino, su padrastro y su hermanastro, pero que su mamá no le creía”, expresó una amiga de la víctima en diálogo con el portal Resumen. Otras versiones sostienen que la madre de la menor era cómplice de los abusos y que la “entregaba” para no pagar el alquiler.

Otra allegada a Sasha, manifestó: “Ella dio aviso a muchos adultos, profesores, perceptores y directivos de su colegio y nunca la ayudaron en nada. Ella sufrió muchísimo y lo peor es que buscó ayuda y no la ayudaba nadie”.

Desde la Justicia, indicaron que no había denuncias formales por los presuntos abusos, pero debido a la reacción de los vecinos se está actuando de oficio para investigar lo ocurrido.

Fuente: TN