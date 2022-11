Giovani Lo Celso se queda sin Mundial: deberá operarse por su lesión y Lionel Scaloni lo dio de baja

Giovani Lo Celso está afuera del Mundial Qatar. El mediocampista ofensivo se tendrá que operar de la lesión muscular que sufrió la semana pasada y el entrenador Lionel Scaloni lo dio de baja oficialmente.

La información fue confirmada este martes desde el Seleccionado argentino luego de que el Tottenham, club dueño del pase del futbolista, y el Villarreal, que lo tiene a préstamo, determinaran en conjunto que Lo Celso debe operarse del desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha.

El futbolista recibió este martes la confirmación de parte de Lionel Scaloni vía Zoom y no será parte del seleccionado argentino pese a que tenía la esperanza de recuperarse para los octavos de final del Mundial.

Tal vez te interese leer: Qatar 2022 | Las cuatro selecciones que dieron su lista, las fechas de las 28 restantes y todo lo que tenes que saber

Finalmente, Lo Celso tendrá que pasar por el quirófano y tendría para dos meses de recuperación, con lo cual no estará disponible para el cuerpo técnico, que de todos modos no quería llevar un jugador que no estuviera listo para los primeros partidos.

El futbolista del Villarreal fue un jugador muy importante para la Selección argentina en la obtención de la Copa América 2021 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Además, es muy querido por sus compañeros, y seguramente será un fuerte golpe para el plantel.

Scaloni achicó la lista a 28 jugadores que pronto serán 26: los que siguen en carrera y los que quedaron afuerahttps://t.co/7NeaFf21x6 @afa pic.twitter.com/eGczjyFsmZ — misionesonline.net (@misionesonline) November 8, 2022