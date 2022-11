Columna | “Las casualidades no existen”

Todo tiene su momento exacto en nuestra vida y su porqué, inclusive que ahora estés leyendo ésto, quizás sea una señal, que te indique lo que sea mejor para tu bienestar. Hay leyes espirituales que explican que todo tiene una causa, que es una “causalidad”.

La primera ley dice que “la persona que llega es la persona correcta”.

Todas ellas tienen una misión en nuestra vida, las personas con las que interactuamos, las que nos rodean, inclusive las que nos desagradan, nos molestan o “nos hacen daño”, llegan a nosotros para mostrarnos lo que no vemos, para enseñarnos lo que tenemos que aprender, y quizás no estamos queriendo, o no lo estamos reconociendo, es por eso que la vida nos ofrece un espejo.

La segunda es: “lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido”.

Hasta el más mínimo detalle tiene su razón de ser. Fue perfecto así para tu evolución. Pasarnos la vida pensando en que debería haber sido diferente, en que podrías haber hecho las cosas distintas o que eso no debió haber sucedido… te mantiene ofreciendo una resistencia que provoca sufrimiento y te impide que aceptes los hechos tal como son.

La tercera ley dice: “en cualquier momento que comience es el momento correcto”.

Ese momento va a llegar cuando sea el momento, ni antes ni después, es ese el indicado porque estamos preparados para que comience. Confiá en esto y no inviertas tu energía enojándote pensando en “porqué justo ahora”. Es el correcto, recordalo. Si aún no llegó, todavía no es el momento correcto.

Y la última: “cuando algo termina, termina” ¡No le des más vueltas! Da por sentado que fue necesario para tu evolución. Que ya te enseñó lo que tenías que aprender. Ya te enriqueciste con la experiencia, ahora avanzas hacia otra etapa de tu vida.

No te aferres al pasado, hay un futuro para vos, aunque por el momento, no lo puedas ver.

Si llegaste hasta el final de la nota, si algo de lo que leíste te hizo sentido, si precisás acompañamiento para incorporarlas a tu vida, pedí la posibilidad de hacer las cosas diferentes, pedí coaching.

Si estás de acuerdo, puedo acompañarte.

