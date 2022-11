Censo Nacional en Paraguay | Los argentinos podrán cruzar al país vecino aunque recuerdan que los centros comerciales y supermercados permanecerán cerrados

Este 9 de noviembre se realiza el Censo Nacional en Paraguay y se trata de una jornada única en la que el país entero tendrá que quedarse en casa, más que en la pandemia, pues es un día de no venta debido a su importancia, por lo que los centros comerciales e incluso los supermercados permanecerán cerrados.

Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística del Paraguay (INE), habló este lunes acerca de los últimos detalles sobre el Censo Nacional de Población y Viviendas. “Estamos listos para realizar el Censo Nacional, también el Censo Indígena, este miércoles 9 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 18:00.

Le pedimos a la gente que se quede en su casa hasta las 18:00 por favor, así sea que haya sido censada, para que este censo tenga el éxito que nos merecemos todo el Paraguay”, sostuvo.

Señaló que gracias al censo podremos medir cómo están los derechos constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida y que es la oportunidad que el ciudadano tiene para poder formular políticas públicas. “Se ha instalado un debate de la importancia, los detalles, los desafíos que hemos tenido que sobrellevar y estamos ante la medición de la década de la democracia en el Paraguay”, expresó en contacto con la 650 AM.

Comentó además que si uno no recibe a los censistas, se expone a una multa. “Pero como decimos, no creemos en la multa, creemos en la gente. Estamos convencidos de que la gente en Paraguay es muy colaborativa y solidaria. Estamos seguros de que tenemos el acompañamiento de la ciudadanía. La gente le está dando la importancia”, apuntó.

Ojeda refirió igualmente que tienen medido en el censo experimental y el 95% de las personas dieron la información sin ningún tipo de retraso.

Igualmente recordó que no se va a hacer firmar nada al ciudadano, no está previsto eso. “La ideología de género no está incluido en el censo. El cuestionario que corrió es falso. Nosotros publicamos el documento oficial para que la gente vea lo que se le va a preguntar. No vamos a dejar absolutamente a nadie sin censar”, puntualizó.