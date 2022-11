Buscan que el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos tenga relevancia a nivel nacional

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos actualmente está vigente en Misiones y depende del Superior Tribunal de Justicia. Su objetivo es mantener actualizado el estado de los deudores alimentarios de la provincia, junto a otros datos propios de cada caso.

Florencia González – FM Santa María de las Misiones

La abogada Florencia González contó que el registro en Misiones fue creado mediante una ley que habilita a que se publique de manera legal, el listado de los deudores alimentarios dos veces al año en el Portal de la Justicia. Como actualmente algunos de esos deudores pueden migrar a otra provincia, perdiendo así el alcance de esta ley, pretenden que se adhiera a nivel nacional para lograr un mayor cumplimiento.

El método de ingreso al Registro de Deudores Alimentarios Morosos es cuando tienen al menos dos deudas alimentarias en lo que va del año, por esta razón el mismo se actualiza y se publica cada seis meses con nuevos datos. Según la abogada, «las limitaciones que producen el estar en esa lista tienen implicancias monetarias como la inhabilitación de poder sacar una tarjeta de crédito, pedir préstamos u otra actividad financiera. Además no podrán sacar la licencia de conducir y en algunos casos no podrán salir del país, hasta que no le den el alta del registro».

«Los trámites previos al ingreso en el registro dependen de que una de las partes solicite al juez por medio de un abogado dicha inscripción. De esa manera el juez evalúa los requisitos, según establece la ley y libera la inscripción del deudor», agregó.

En este sentido, González remarcó que para que se llegue a ese proceso de judicialización en donde una madre decide legalmente pedir el alimento de uno o varios hijos, existe un gran proceso emocional y psicológico. «La violencia económica ejercida al no remunerar los alimentos de un niño, en muchos casos es naturalizada y por ese motivo, a veces tarda más en llegar a instancias legales».

«Luego de una instancia de mediación en donde se pretende llegar a un acuerdo de la cantidad de remuneración destinada a alimentos del niño, si no existe dicho acuerdo el proceso se judicializa», añadió.

En este último caso, según explicó la abogada, si no hay acuerdo, es el juez quien determinará el monto a pagar hasta la mayoría de edad o en caso de estudiantes universitarios, hasta los veintiséis años.