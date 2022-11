Qatar 2022 | Puede ser el posible último Mundial de Messi y muchos argentinos gastaron hasta los últimos ahorros por el sueño de viajar y verlo jugar

(Reuters) – Son muchos aficionados argentinos los que están a las expectativas de que comience el Mundial en Qatar, y muchos, que invierten hasta sus ahorros para poder viajar y ver la posible última copa del mundo que juega Messi.

Emiliano Matrangolo, un licenciado en Administración de Empresas de 39 años de Buenos Aires, está invirtiendo sus ahorros para viajar al Mundial de fútbol de Qatar para alentar a la selección y a Messi.

«Son cuatro años de ahorro, de guardar todos los meses algo de plata para este sueño sí o sí, dejar de hacer cosas, cambiar un auto, hasta comprar una casa», dijo Matrangolo a Reuters Televisión, mientras otros hinchas agitaban banderas y globos con los colores celeste y blanco de la bandera argentina.

«Es un sueño, es un fanatismo. Mucha gente dice: ‘Mirá, éste se gasta la plata para ir a Qatar en vez de tener el 5% de una casa. Y yo digo: ‘Mirá, pobres, tienen una casa y no van al Mundial'», agregó entre risas.

El torneo, probablemente el último de Messi, comienza el 20 de noviembre y los hinchas de distintos países del mundo, desde Inglaterra a Japón, están preparándose para viajar al país de Oriente Medio en busca de la gloria.

Argentina, que viene invicto con 35 partidos y fue campeón de la Copa América el año pasado, espera sumar otras dos victorias tras ganar los Mundiales en 1978 y 1986, este último de la mano del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, quien murió en 2020.

Tal vez te interese leer: La Selección Argentina viajó a Qatar: el primer jugador confirmado y la lista de 32

«Vamos hinchada, no deje de alentar que si gritamos todos juntos podemos, porque en la cancha lo tenemos a Lionel (Messi) y en el cielo juega el Diego», cantaban los hinchas en referencia a Maradona, en un enorme asado de despedida en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, mientras flameaba una bandera con Messi alzando la copa y Maradona alentando desde las nubes.

En la Argentina, el fútbol es una pasión y, a pesar de que el país atraviesa una dura crisis económica, con una inflación que se estima llegará al 100% este año, los hinchas se ajustan el cinturón para poder viajar a Qatar.

Para los argentinos, viajar al exterior se ha encarecido en los últimos meses debido a la caída del peso. A las restricciones existentes para acceder a comprar divisas al tipo de cambio oficial, donde el dólar cotiza a 159,34 pesos, se suma un incremento en el tipo de cambio que se utiliza para los gastos con tarjeta de crédito en el exterior, que se calculan a un valor de 330 pesos por dólar.

«Lamentablemente la Argentina está pasando por un momento de crisis, donde todo aumenta por mes, no llegás nunca. Y una noche me senté y decidí ir al Mundial porque amo a la selección, los sigo a todos lados en Argentina, es mi primer Mundial y me pintó una lágrima cuando me decidí», dijo Jonatan Luna, un trabajador independiente de 32 años, que es consciente del impacto financiero de su decisión.

«Sé que cuando vuelva voy a tener el mejor recuerdo de mi vida, pero puede ser que esté alquilando toda mi vida. Pero no me importa, hay que alentar a la selección», concluyó.