Misiones participará del COP 27 en Egipto como caso exitoso en la conservación y el cuidado del medioambiente

La provincia participará del COP 27 en Egipto, la próxima semana, y Carla Brizuela, subsecretaria de relaciones internacionales y cambio climático, dio detalles acerca de cómo se posiciona Misiones frente al cambio climático. Además, hizo referencia a esta participación y al impacto que podría darse en Misiones tras el triunfo de Lula Da Silva en Brasil.

Brizuela brindó detalles de la participación de Misiones en la COP 27 en Egipto, y reflexionó sobre la actual dificultad que tienen los analistas climáticos, “a partir del 2008 empezamos a tener cambios totalmente convulsionados, y cada vez más cerca hay eventos que modifican el mundo entero y modifica una provincia como la nuestra. Por ejemplo, tenemos una guerra”.

Otra de las cuestiones que modifica esta visión puede estar vinculado a lo político, por ejemplo, “las elecciones en países vecinos, como en el caso de Brasil, que para nosotros va a ser muy importante como misioneros, porque una de las plataformas de Lula, fue el tema ambiental. Él habla de poner en valor, el Amazonas que para nosotros es muy importante, pues nosotros tenemos la prima hermana del Amazonas que es la selva misionera que es parte la Mata Atlántica”.

Por otro lado, la funcionaria vinculada al ministerio de Cambio Climático señaló que, para que Misiones esté presente como invitado en la COP 27 de Egipto, “Nación nos pidió que vayamos como un caso de éxito, igual que el Norte Grande nos invitó también a ir de la mano, porque todos quieren exponer lo que es Misiones con 52% de la biodiversidad de la Argentina, con leyes que son vastas, en lo que tiene que ver con el tema de conservación”.

Y agregó que, “nuestra postura en el equipo, va a ser la situación del financiamiento, cómo tendría que ser el nuevo desarrollo, cómo bajar las emisiones de carbono. Está todo muy lindo, pero los que contaminaron son los grandes países desarrollados. Nosotros estamos haciendo grandes avances en todo lo que tiene que ver con energía renovable”.

Brizuela también recordó que, a la provincia, no llegó el gasoducto, pero eso no fue un impedimento para seguir trabajando en pos de la preservación, “estamos poniendo plantas fotovoltaicas enormes. Entonces, por ejemplo, el Silicon Misiones, que es una de las grandes apuestas de lo que vamos a exportar, la economía del conocimiento, se va a abastecer de energía solar. No somos un ejemplo solamente en conservación, también en la forma que nos estamos desarrollando con la conservación y pensando de acá a 30 años”.

El tema preocupante que convoca a esta nueva cumbre de Cambio Climático está vinculado a lo que los analistas internacionales y expertos anticipaban un incrementos del 1,5 grados del calentamiento global a finales del siglo podría darse una situación irreversible, pero ahora cuando empieza la cumbre Cambio climático, dicen que se podría llegar a 2,6 grados de aumento de la temperatura, con lo cual la situación podría ser “catastrófica, porque no es por hacer una cuestión de miedo, pero sí. Nosotros hoy estamos viviendo lo que es el cambio climático Misiones tiene un montón de políticas, por ejemplo, sobre prohibir los monocultivos extensivos y sin embargo nosotros también somos afectados por el cambio climático. Gracias a nuestras políticas, no nos pasó lo que le pasó a Corrientes”.

Por último, la funcionaria se refirió al turismo sustentable, “es algo que se está volcando plenamente, la provincia presta esos servicios y estamos tratando de poner en valor. No puede salir lo mismo irte a Nueva York que venir, a Iguazú a pisar las Cataratas, ver casi cuarenta árboles distintos en dos metros cuadrados también tiene que tener un precio”.