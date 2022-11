Misionero de Pista | Madelaire, Pastori, Smichowski, Abente y Benitez festejaron en lo más alto de la temporada

El Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la FeMAD cerró una temporada histórica con 110 pilotos en el Autódromo Rosamonte de Posadas en el trazado más extenso de 4.370 mts., con la consagración de los campeones 2022 en el propio predio.

En esta oportunidad, los campeones del Misionero de Pista fueron: Bruno Madelaire (TCM), Juan Pablo Pastori (Clase 3), Marcelo Smichowski (Copa Fiat 1.4), Julio Abente (Clase 1) y Julio César Benitez (TC4000 Misionero).

Por su parte, los ganadores de la octava fecha: Rubén Ratoski (TCM) Diego Bonda (Copa Fiat 1.4), Raul Huta (Clase 3), Lucas Torres (TC4000 Misionero) y Santiago Mantilla (Clase 1)

En el “TCM-Categorías Independientes” cerró su primera temporada con el campeón consagrado, Bruno Madalaire con el Ford. El ganador en carrera fue el piloto de El Alcazar, Juan Dos Santos pero pasó la revisación técnica. Así, victoria correspondió a Rubén “Cacho” Ratoski, segundo Bruno Malaire y tercera, María Agustina Tajada.

En la Copa Fiat 1.4 buscaba definir el campeonato entre Marcelo Smichowski y Diego Bonda, en carrera, Carlos De Ley buscaba cerrar otro buen fin de semana largando en punta defendiéndose de José Luis De Lima y Diego Barchuk. En ese inicio, el líder del campeonato Marcelo Smichowski se mantenía en el cuarto puesto y Bonda en el séptimo.

En la quinta vuelta, Diego Bonda lo pasa y Smichowski avanza al cuarto lugar de las posiciones intentando el objetivo de un nuevo título. Con el correr de las vueltas, De Ley se retrasò y quien tomò la punta fue Josè Luis De Lima quien a la par lo tuvo a Diego Barchuk por varias vueltas, por el tercer lugar Bonda hacia lo propio con Smichowski. Finalmente, Diego Barchuk pudo saltar a la punta pero Diego Bonda buscando terminar con la victoria, asì lo hizo el posadeño que de todos modos no le alcanzó en los puntos porque Marcelo Smichowski con el cuarto puesto pudo alzarse con el título de la categoría por primera vez en su historial.

Bonda ganó, segundo José Luis De Lima y tercero, Marcelo Smichowski

En el TC4000 Misionero, Lucas Torres con la Chevy partió en punta y a la par en ese inicio luchaba con Nazareno Da Cruz, entre los luchaban por el campeonato el primer golpe de escena fue con Javier Kupski quedó al margen de la carrera por un inconveniente y Ariel Seidel involucrado en una serie de toques no pude seguir su marcha. Así en el transcurso de la competencia se vio el avance Julio César Benitez quien se ubicaba segundo mientras que Carlos Cabral con algunos inconvenientes en la Chevy no podía avanzar y no le alcanzaba. Mientras dominaba Lucas Torres la carrera, Bananita Benitez iba rumbo al preciado título de la categoría a dos vueltas del final de carrera.

Ganó Lucas Torres con la Chevy segundo Alfredo Wiebel de gran avance y tercero, consagrándose campeón una vez más Julio César Benitez. Cuarto, Marcelo Kuchaski y quinto, Jorge Baez. Finalmente, Carlos Cabral fue séptimo.

En el Turismo Pista Clase 1, con 39 pilotos quien largó de la mejor manera fue Santiago Mantilla al frente del clasificador, segundo avanzó Ezequiel Mieres lo seguía Julio Abente estos dos última por la lucha por el título de la numerosa categoría. Santi Mantilla se escapó en ese inicio de carrera, mientras la lucha quedó por el segundo lugar en el cual Julio Abente líder del campeonato lo pasa a Ezequiel Mieres en esa lucha que también incluía al sorprendente Juan Finten con el Fiat Uno azul quien pudo superarlo, Nicolás Finten cuarto y quinto, Ezequiel Mieres.

La carrera finalizó con Santiago Mantilla con un gran triunfo de manera impecable, segundo quedándose con el campeonato Julio Abente y tercero Nicolás Finten..El joven Eze Mieres había finalizado en el podio pero su auto no superó la revisación técnica.

El Turismo Pista Clase 3 fue la encargada de cerrar las competencias, largó en punta Raul Huta pero la lucha ajustadísima porque el campeón Juan Pablo Pastori y en un descuido, aprovechó César Villar pero cerquita lo seguía también el Etios conducido por Rudi Bundziak en la vuelta 5, Pastori se pasa en la última curva y quien salta al tercer lugar es Bundziak cuando se vivía una gran carrera que el público lo disfrutaba. En un duelo de pilotos jóvenes de trayectoria Rudi Bundziak y Juan Pablo Pastori se intercambiaban de posiciones con maniobras al límite.

Llegó el final y ganó por primera vez Rauli Huta en la Clase 3, segundo, el campeón Juan Pablo Pastori

Todo se cerró entrada la noche con la Ceremonia de Campeonato en el cual la FeMAD premió a los mejores de la temporada histórica del automovilismo misionero. La entidad madre premió al mecánico del piloto campeón de cada una de las cinco categorías del Misionero de Pista, algo sin dudas destacable.

El presidente de la FeMAD agradeció a los pilotos por la labor, esfuerzo de cada piloto, equipo y familias del automovilismo en este histórico crecimiento, como también el acompañamiento del Gobierno de la Provincia por siempre estar presente.

Tal vez te interese leer: Liga Nacional | OTC está imparable: ganó su quinto partido y espera por Platense

LOS MEJORES DE LA TEMPORADA 2022

TP Clase 3

Juan Pablo Pastori Valentino Mattive Juan Pablo Urrutia

TP Clase 1

Julio Abente Ezequiel Mieres Santiago Mantilla

TC4000 Misionero

Julio César Benitez Carlos Cabral Javier Kupski

Copa Fiat 1.4

Marcelo Smichowski Diego Bonda José Luis De Lima

TCM

Bruno Madaleire Rubén Ratoski