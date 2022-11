Dos jugadores para un lugar: Scaloni termina de definir la lista de la Selección Argentina para el Mundial

Frente a este escenario, y ante la posible baja de Lo Celso, titular indiscutido para Scaloni, el entrenador se plantearía si lleva a Juan Foyth, compañero del mediocampista en el club español, o si el jugador número 26 será Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, uno que siempre estuvo en consideración desde la llegada del actual cuerpo técnico, a pesar de que en varias convocatorias no sumó minutos considerables.¿Podrían estar tanto Foyth como Angelito en la lista de 26 jugadores? Ese caso se podría dar sí, en las próximas horas, los estudios que se llevará a cabo Paulo Dybala en Roma no son satisfactorios. Si los exámenes confirman que la recuperación del ex mediocampista de Juventus le permitirá meterse en la nómina del Mundial, habrá un espacio menos.Hay que recordar que Argentina confirmó, de manera oficial, a su primer convocado porque dentro de los que están en vuelo rumbo a Qatar se encuentra Franco Armani. El arquero de River Plate tiene su plaza asegurada en la nómina definitiva y es el único citado del ámbito local. Al nombre del experimentado portero de 36 años, que viene de atajar en Rusia 2018, se le sumarán los de Dibu Martínez, el dueño del arco argentino, y Gerónimo Rulli, en el Villarreal. De esta manera, Juan Musso (Atalanta) quedaría en el camino luego de recuperarse de la fractura en su cara que lo alejó durante varias semanas del arco del equipo italiano.

Entre los defensores, a la espera de si llevará a Foyth, los ocho elegidos serían los que ya son un clásico en cada convocatoria. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Entre los volantes, mientras corre el tiempo para la definición ante la lesión de Lo Celso, están Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez y Alejandro Papu Gómez. Los que se meterían serían dos que, hace algunos meses, estaban en plena pelea por un lugar como Enzo Fernández, de enorme actualidad en Benfica de Portugal, y Exequiel Palacios, uno de los nombres que Scaloni apoyó desde el comienzo de su ciclo en la selección argentina.

Por último, los nombres de los delanteros elegidos por el entrenador serían los de Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Joaquín Correa, Paulo Dybala (si se confirma su evolución médica) y el capitán y emblema de Argentina, Lionel Messi. El que está en lista de espera es el otro Correa, Ángel.

Otros jugadores que fueron parte de la listra preliminar que el DT entregó a la FIFA hace varios días, como el propio Musso, el defensor Facundo Medina y Thiago Almada, de gran aparición en la última gira del seleccionado por Estados Unidos, serán parte de los reservas que tendrá a mano el oriundo de Pujato en el que caso de cualquier imponderable que surja entre los citados.

La cuenta regresiva para el anuncio de la lista está en marcha. Mientras la delegación de la Albiceleste viaja hacia Abu Dhabi, la primera parada para jugar el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos el 16 de noviembre, el camino luego seguirá hacia la Universidad de Qatar, el búnker donde dormirán los sueños de los 26 jugadores elegidos para defender la camiseta argentina en el Mundial de Qatar.

Fuente: Infobae