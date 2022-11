Gran Hermano | La mamá de la misionera Mora sostuvo que la gente la votó para que abandonara la casa por no ser “hegemónica”

En una noche cargada de tensión, este domingo Mora Jabornisky resultó ser la tercera eliminada de Gran Hermano. Con el 60% de los votos, el público decidió que no quería que la participante continúe en la casa, en mayor medida porque no gustaron las actitudes que ella tuvo con Agustín Grandis, uno de sus compañeros.

Es que la joven se alió con Lucila Villar, apodada “La tora”, y en conjunto tuvieron muchos gestos repudiables hacia él, que varios calificaron como “bullying”.

En este contexto, y tras su salida del reality, este lunes Cristina, la madre de Mora, fue entrevistada en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina en Telefe, y dio su visión sobre el paso de su hija por el programa. “Yo no estuve mirando, pero a los días que empezó vi que había mucho odio y mucha violencia hacia mi hija, y particularmente hacia su apariencia, con lo cual yo para resguardarme en mi buena vibra, dejé de leer noticias y comentarios”, comenzó expresando.

Y continuó: “Estuve escuchando que mi hija estuvo de un grupo al otro, y en realidad es lo que yo le enseñé en la vida, a que conocieran uno por uno para fundar su opinión. Así que mi hija hizo lo que hace en su vida diaria, conocer en primera persona a todos”. “Ella es alegre, muy decidida, tiene mucho coraje, y me parece que la están castigando por algo que debería ser una actitud de vida en todos nosotros”, agregó. En tanto, sostuvo: “Creo que está siendo castigada porque dicen que es falsa, otra que es charlatana…y en realidad me parece que con esa misma vara, la gente que juzga a Mora falsa, no juzga a otras personas dentro de la casa”.

En este sentido, apuntó a que su hija también sufrió discriminación por su aspecto físico: “Los comentarios que leí fueron el motivo por el cual yo dejé de leer notas. Twitter también, que me parece totalmente violento desde antes de esto. Me resguardé un poco más en Instagram, y aun así recibí comentarios de gente que me decía ´este hombrecito´, ´que se defina´, ¿de qué estamos hablando? Aparte, no tiene que ser el modo en el que se juzga un juego. Desde que mi hija salió en el programa, empecé a ver esas cosas”.

Por otra parte, la mujer también contó la dura historia de vida de la exconcursante. “Cuando yo conozco a Mora y a Clara -su hermana- tenían seis y cuatro años. Me pongo de novio con su papá, que era viudo, y al tiempito de estar juntos como familia, Jorge falleció repentinamente, de una forma muy sorpresiva. Y desde ahí estamos solas. Ellas armaron su vida de nuevo con una mamá, yo soy su mamá porque ellas son mis hijas”, contó.

Por último, cerró: “Ella entró sabiendo donde entraba, conoce de redes y está habituada porque su círculo de amigos tampoco son hegemónicos. Lo que no quiere decir que le vaya a caer un baldazo encima (…) Ella estaba estudiando ingeniería, yo le dije que su vida iba a cambiar a partir de ahora, y ella me dijo que lo quería intentar para ver qué pasaba. Creo que Mora abrió una puerta, y en su fortaleza va a encontrar las herramientas para poder gestionar este momento. Si ella quiere dedicarse a algo que le dé exposición, le va a servir”.

