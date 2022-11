Turismo Nacional | El Bustos Team tuvo su experiencia en la Carrera de los 200 pilotos

Los hermanos Facundo y Bautista Bustos completaron otro fin de semana en el TN, participando en la carrera de los 200 pilotos. A pesar de algunos buenos rendimientos, la mala fortuna los privó de cerrar el domingo de la mejor manera.

Con resultados dispares, el equipo apostoleño vivió una jornada histórica en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires para el Turismo Nacional. Joaquin Telo fue cuarto en la final de los invitados de la Clase 2. Mientras que, Bautista Bustos no pudo terminar por una falla. En la Clase 3, Norberto Fontana fue protagonista de un toque y debió abandonar. En tanto que, Facundo Bustos no pudo largar por rotura de motor.

Joaquin Telo hizo una buena carrera en la final de los invitados. El piloto santafesino largó tercero y aunque cayó a la quinta posición logró mantenerse durante los 12 giros e hizo una luz del pelotón de atrás, lo que le dio cierta tranquilidad. Luciano Gonzalez se llevó el triunfo, escoltado por Nicolás Posco y Martin Badaracco. Cuarto llegó Llepphaille pero fue recargado por falsa largada por lo que Joaquin Telo pasó a la cuarta posición. “Fue una linda carrera, muy exigente. Venía con un buen ritmo y traté de mantenerme sin arriesgarme demasiado para que “Bauti” largara lo más adelante posible” explicó Telo. González se llevó el triunfo, segundo Posco y tercero Badaracco.

Bautista Bustos largó cuarto en la final de los titulares y venía desempeñándose muy bien pero luego del relanzamiento comenzó una falla en el Toyota Etios que le hizo perder rendimiento y no podía aplicar toda la potencia para mantener la posición como consecuencia debió abandonar faltando 6 vueltas para el banderazo final.

“Hicimos una buena largada, no perdimos puestos. Sabíamos que había que cuidarse las primeras vueltas por el calor. Después del relanzamiento comenzó una falla, caía la presión de nafta, no me quedó otra más que abandonar. Cada vez era peor. Teníamos un gran auto con un buen potencial. Vamos con todo a Rosario, tenemos un gran equipo y venimos demostrando que estamos para pelear entre los 10” expresó Bautista.

Ignacio Procaccito se llevó el triunfo y Matias Cravero con el segundo puesto se quedó con el título de la Clase 2, tercero fue Hanna Abdala.

Norberto Fontana, partió 44° en la final de los invitados de la Clase 3 y venía enfocado en avanzar, pero un rival se cruzó en la pista y se produjo un toque que dejó al Kia muy dañado y el piloto de Arrecifes debió abandonar la competencia. “Gracias por la invitación a “Facu” Bustos, al Alifraco Sport y Ariel Esposito para correr en el Turismo Nacional. Solo hay que acomodar el Kia para las próximas carreras, con trabajo el auto tiene potencial” dijo Fontana. La victoria fue para Franco Vivian, escoltado por Diego Ciantini y Agustín Canapino.

El Alifraco Sport logró reparar el Kia Cerato que quedó muy golpeado, para la final de los titulares, pero cuando Facundo Bustos iba a salir el motor se rompió y no pudo ser de la partida en su primera final dentro de la Clase 3. Tendrá revancha en Rosario el 27 de noviembre cuando se dispute la última fecha del año. “Una pena no haber podido cerrar el fin de semana. Estuvimos muy complicados todos los días, pero hoy se completó con la rotura del impulsor. Vamos a seguir trabajando para ser protagonistas. Gracias a mi familia, amigos y empresas que nos ayudan para que estemos en el TN” cerró Bustos.

En un final polémico, Merlo se quedó con el triunfo en la división mayor del Turismo Nacional, escoltado por Pernía y Mallo.

