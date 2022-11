Misiones se destaca por la cantidad de filmaciones realizadas sostuvo el director misionero Lucas Koziarski

Oberá vuelve a ser un destino de filmaciones. Desde este lunes y hasta el 25 de noviembre se llevará adelante el rodaje de “La gente de la ruta”, ópera prima de ficción del misionero Lucas Koziarski.

El largometraje que se estrenará es una producción misionera y contará con un equipo técnico en su mayoría obereño, egresados de la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía (MAF) de la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM. El proyecto obtuvo premios del Fondo Nacional de las Artes, del INCAA para el desarrollo del guion; ganó el laboratorio del ABC BAFICI (premio edición de sonido); y para su realización cuenta con aportes del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM).

Koziarski es egresado del MAF y de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica -ENERC sede NEA-, y llega a la dirección de su primer largometraje luego de varios trabajos en asistencia de dirección, guion y arte, obteniendo importantes reconocimientos como fue el Premio AADA a la Mejor Dirección de Arte en Película Argentina en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2020), por su trabajo en “Las mil y una” de la directora correntina Clarisa Navas.

La historia de “La gente de la ruta” se inspira en las propias vivencias del director durante su infancia, en su casa en Oberá, ubicada sobre la ruta 14. El recuerdo de la visita de parientes, de su abuela y tías compartiendo juntas, así como las atmósferas y sensaciones de ese universo femenino del que fue parte, alimentaron la escritura del guion. Pero además, la historia que cuenta la película, explora de manera ficcional problemáticas sociales propias de su lugar que al director le interesan contar. “… Tiene que ver con el trabajo en la ruta a la noche, las chicas que salen a trabajar y el mundo que se forma alrededor de eso. Y desde chico, en esta convivencia de estos mundos femeninos, pasaba que cada tanto a veces venía alguna chica que trabajaba en la ruta a pedir ayuda, porque vino alguien a robarle plata, o porque se pelearon con algún cliente, o porque alguien les golpeó… Eran chicas que yo veía que estaban expuestas a una violencia muy natural, que estaban solas a la intemperie de la ruta sin ningún tipo de protección, como si fuera algo que no existe básicamente, y me llamaba mucho la atención”, contó Koziarski al tiempo que agregó que la película tendrá algunos elementos fantásticos que tienen que ver con apariciones de mujeres que se manifiestan en la casa donde sucede la historia.

Tal vez te interese leer: Capacitaciones del IAAviM: se encuentra abierta la inscripción a la convocatoria “Poné tu productora en acción”

El director reveló que desde que comenzó a escribir el guion siempre tuvo la idea de que mujeres que integran su familia actúen en la película. Al elenco de no actores y actrices se suman integrantes de la Murga del Monte y otras personas surgidas de castings internos.

Melanie Castellini es la única profesional que viene de otra provincia (Formosa) y estará a cargo de la Dirección de Fotografía. En el equipo técnico también se encuentra el experimentado productor, director y guionista misionero, Sergio Acosta, y se completa con otros talentosos jóvenes egresados de carreras de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Acerca de la composición del equipo técnico, Koziarski destacó la decisión de darle espacio a personas que recién están empezando como así también sumar a profesionales que no están tan activos o que no siempre participan de las producciones misioneras de carácter más industrial.

En la misma línea, el director valoró el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia a su primera película. “Fue un premio, un reconocimiento al proyecto, a la temática que toca, a todo el nivel de producción que plantea, más artesanal y menos industrial; que también nos posibilita a nosotros poder filmar, poder contemplar los gastos que necesitamos cubrir. Nos posibilita filmar una película con menos dinero pero nos da una reapertura para poder lanzarnos con nuestra ópera prima”, explicó el cineasta, quien a su vez valoró que el IAAviM otorgue aportes también a las producciones más pequeñas y artesanales, haciendo hincapié en las narrativas, en las historias, y no sólo en el volumen de producción.

Koziarski concluyó refiriéndose a la actualidad de la producción audiovisual misionera. Aseguró que es la provincia del NEA donde más se filma y que el reconocimiento es constante en los lugares donde trabajó. “Hay como una red de conocimiento y de movida, de que se está moviendo el trabajo y rueda la gente, contactos y cosas que suceden digamos, eso está bueno, ¿no? Es más fácil escuchar `yo me fui a filmar a Misiones´ que ´yo me fui a filmar a otra provincia´, a mí me pasa eso. Y eso está muy bueno. Entonces yo siento que eso es un espejo y un reflejo de la cantidad que se está filmando acá. En ese sentido lo veo muy bien”.