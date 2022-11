Afirman que casi el 13% de los misioneros tiene diabetes y la mitad ni siquiera lo sabe

El 14 de noviembre se conmemora el día mundial de diabetes. En ese marco durante todo el mes se efectúan actividades diversas de concientización, al respecto de esta enfermedad que mata una persona cada seis segundos en el mundo.

Se acerca el Día Mundial de Diabetes y como cada año se realizan durante el mes de noviembre, diferentes actividades de concientización y prevención de esta enfermedad que puede tener consecuencias graves, incapacitantes, e incluso la muerte, sino es detectada y tratada a tiempo de forma integral. Este año el lema es “educar para proteger el futuro”. La especialista en diabetología, doctora Elizabet Mendez, explicó de que se trata esta afección.

En diálogo con Misiones Online Tv y Radio Libertad, Mendez habló sobre el “mes azul”, como lo llaman a noviembre, centrando en este caso las actividades de concientización, en la diabetes.

¿Qué es la diabetes?

Es una enfermedad crónica, progresiva, que no respeta edad, sexo ni condición social, donde se produce una alteración en una hormona que se llama insulina, o nuestro cuerpo no tiene la capacidad de fabricarla o utilizarla en forma eficaz. Eso trae como consecuencia el aumento del azúcar en la sangre, y si esta condición se mantiene a lo largo de tiempo, es decir años, se producen las temidas complicaciones crónicas, como la retinopatía, la nefropatía, o las patologías vasculares que producen un gran impacto en la calidad de vida de los enfermos, siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestra población.

Las últimas estadísticas muestran que más de 537 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad, y que cada seis segundos se produce una muerte en el mundo por diabetes. Hay cifras que son preocupantes, y que indican que cuatro de cada seis personas que tienen diabetes, viven en condiciones desfavorables. Y uno de cada seis niños que nacen, lo hacen en el ámbito del aumento del azúcar, durante el embarazo de la mamá, dijo la médica.

Cada vez más se ven a personas jóvenes con diabetes y eso va de la mano del aumento de los cambios de los hábitos de vida, hay más sedentarismo, y alimentación desfavorable, que traen en Argentina más del 60% de exceso de peso, según las últimas encuestas, contó Elizabet. Y agregó que es importante no solo prevenir diabetes, sino prevenir enfermedades crónicas como la hipertensión, obesidad, diabetes y patologías tumorales.

“El tipo de Diabetes más común que afecta el 90 por ciento de la población es el 2, que se puede prevenir hasta en el 60% de los casos, solo cambiando los hábitos de vida. Y los factores de riesgo, son en primer lugar los antecedentes hereditarios, haber tenido una patología como diabetes gestacional en el embarazo, o haber tenido hijos de más de 4 kilos. Sobre peso u obesidad, hipertensión, tener más de 35 años, patologías endocrinológicas como hipotiroidismo, patologías cardiovasculares en edad joven, o alteraciones de las grasas como colesterol y triglicéridos”.

La diabetes no se cura, pero se controla perfectamente y la médica consideró que una persona bien tratada, puede tener una vida saludable y evitar las complicaciones. Para eso es importante que el equipo de salud pueda guiar a esa persona, para tener una vida plena. Los tratamientos dependen de varios factores propios del paciente y de lo que necesita. Hay Insulinas y comprimidos orales.

Prevención del pie diabético

Los pacientes en edades más avanzadas tienen más inconvenientes y casi siempre necesitan ayuda. No deben dejarse zonas húmedas en el cuerpo y se deben extremar cuidados de higiene, tratando de no lastimar la piel. No se debe andar descalzo por la temperatura del piso o algunas piedritas u objetos que pueden lastimar el pie, recomendó.

Actividades de concientización

La doctora Mendez expresó que ya se realizaron actividades en varios municipios, como en Concepción de la Sierra, Santa Ana y Apóstoles. Se trata de jornadas de concientización en los hospitales. Por ejemplo en Posadas será el 12 de noviembre, en el cuatro tramo de la Costanera Parque Norte, plaza seca, donde hay un paseo azul. Estarán presentes universidades con las carreras de nutrición, el IPS y departamentos de la salud pública. Habrá un paseo saludable. Habrá tips, charlas informativas y artistas locales, desde las 17 horas. También el 14 en el hospital escuela de agudos, y en el de pediatría, el 16 en el materno neonatal y el 24 actividades en conjunto con todos los referentes en el SUM del Salud Publica.