Garuhapé: en el día de su 76° aniversario la comunidad rindió homenaje a sus pioneros y empleados municipales.

Pasadas las seis de la tarde del viernes comenzaron a llegar al Salón Comunitario de Garuhapé pioneros con sus familias y empleados municipales, retirados y otros en actividad, para ser partícipes del agasajo que el intendente Gerardo Schmidt dispuso como parte de la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad.

Las anécdotas y los reencuentros se sucedieron y las charlas y la satisfacción de estar todos juntos se puso de manifiesto.

La convocatoria también nucleó a ex intendentes y concejales quienes se sumaron a la entrega de reconocimientos a sus antiguos colaboradores y a los vecinos que los acompañaron durante sus respectivas gestiones.

Las anécdotas

La emoción también se dio cita a la hora de recordar anécdotas, el vínculo de la comunidad con la planta industrial de Garuhapé Mi que es una marca indeleble en muchos de ellos, cómo se relacionaron históricamente con la Gruta India en 3 de Mayo, el arroyo Garuhapé y sus balnearios, el trabajo en el monte y en la chacra, los docentes y los que vinieron por un rato y se quedaron para siempre.

Una vez todos reunidos se los invitó a contar sus historias y compartir anécdotas, allí la Directora de Cultura Marta Ortellado, inició una ronda de preguntas entre los invitados especiales, algunos se animaron pero a otros les ganó la emoción.

“Desde el año 87 estamos acá, en el pueblo, trabajamos y compartimos mucho con la escuela, todo lo que se pudo se hizo, hoy Garuhapé está distinto, la gente comparte más entre ellos y se ve el progreso” dijo Don Acuña, que ya había vivido en otros lugares del municipio.

De su lado a la hora de compartir, el intendente Gerardo Schmidt contó “Garuhapé es mi lugar, en más de una oportunidad tuve la posibilidad de irme pero había algo que me estiraba hacia estos lugares, y aquí estoy, temporalmente al mando de éste municipio, disfrutando día a día poder trabajar en cada rincón de nuestro municipio”.

Luego, Carlos German, reconocido vecino de la ciudad manifestó “cada vez que llega una fecha como ésta me emociono, se me cortan las palabras y no sé qué decir… Estoy muy agradecido por todo, contento porque veo los progresos”.

“Soy uno de los pioneros que vine a vivir a Garuhapé en el año 1947 cuando no había absolutamente nada, había una sola casa que todavía está ahí, la casa blanca y nada más que eso” dijo German.

“Ahora veo el crecimiento del que fui parte y hoy estoy orgulloso de lo que es Garuhapé” agregó.

Como cierre hubo una poesía destinada a los invitados especiales y después de la entrega de los reconocimientos se les ofreció chipitas, masas y una bebida fresca. Se sacaron muchas fotos y aguardaron la cena.

Cena show

Apenas terminaron los reconocimientos, la entrega de diplomas y las fotos la gente comenzó a ocupar las mesas dispuestas para la Cena Show en el Salón Comunitario. Un gran asado se estaba haciendo muy cerca del salón a fuego lento, los mozos ya estaban dispuestos y la banda de música cervecera RP 2000 hacía los últimos ajustes.

Rápidamente las familias, los amigos y los conocidos de siempre completaron las mesas donde se mezclaron grandes y chicos.

Ex compañeros de trabajo, antiguos vecinos que hace mucho no venían al pueblo, maestras que se reencontraban con alumnos y sus familias. Las carcajadas y los abrazos con palmadas sonoras en espaldas endurecidas por el trabajo coronaron una jornada de recuerdos, festejos, lágrimas de alegría y un profundo agradecimiento.

Gracias, fue la palabra que se repitió con frecuencia, al intendente, a mis vecinos, a mis patrones, a mis maestras, a mis compañeros de trabajo…

Garuhapé festejó un nuevo aniversario, cumplió 76 años y los hizo con orgullo, con esperanza y reivindicando sus raíces.

Galería de Fotos: