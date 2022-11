El Intendente de Paso de los Libres destacó el trabajo que se realiza en Misiones con el turismo nacional e internacional

El intendente del municipio correntino de Paso de los Libres, Martín Ascúa destacó el trabajo que viene haciendo Misiones y marcó las diferencias que hay con Corrientes en cuanto al desarrollo del turismo, a la explotación de los recursos y a la participación del Gobierno en ambas provincias.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/y2mate.com-entrevista-Dr-Martin-Ascua-Intendente-de-Paso-de-los-Libres.mp3

Martin Ascúa – Radionews

El intendente destacó el trabajo que hacen los misioneros ya que potencian al máximo su turismo explotando todos los recursos. “Visito Misiones de seguido porque admiro su belleza natural también. El trabajo que se hizo en la Costanera de Posadas, en el acceso norte y en la zona de los aeropuertos fueron muy buenos”.

Ascúa, mencionó: “En Paso de los Libres empezamos a construir con el Procrear 120 viviendas y una de las cosas que nos comentó el ministro Santiago Maggiotti es que el plan en Misiones no tiene éxito porque todos se benefician del programa que entrega el Instituto de Viviendas de Misiones”.

“Hoy, el Instituto de Viviendas de Corrientes no coloca ni un ladrillo, las últimas 100 viviendas se entregaron en 2019”, señaló.

“Para implementar las experiencias del misionerismo hoy en Corrientes es difícil, la mirada es totalmente distinta en el Gobierno, no tenemos el turismo desarrollado”, agregó. “En Santa Lucía tenemos la producción de horticultura bajo invernadero más grande de Sudamérica y no logramos que sea un componente por lo menos para la región, también contamos con la mayor superficie de forestación y no le damos valor a la madera, lamentablemente es una responsabilidad nuestra también, de la oposición”, finalizó.