Grupo de madres tomaron la Escuela Nº 930 de Garupá, en disconformidad por la reincorporación de una docente acusada de abuso

Esta mañana, un grupo de madres de la Escuela Nº 930 General Artigas del barrio 110 viviendas de Garupá, procedieron a la toma de la Institución como reclamo a la reincorporación de una docente denunciada por abuso psicológico.

El conflicto comenzó en el año 2019 cuando la docente Miriam Susana Fernández ingresó al establecimiento educativo del barrio 110 de viviendas de la localidad de Garupá. Este viernes, un grupo de madres se manifestó fuera de la Institución e impedía el ingreso de maestras, alumnos y directivos.

Misiones Online se acercó a la Institución y dialogó con el grupo de madres y a su vez, con la docente denunciada. “Es un conflicto que viene desde dos o tres meses atrás, nuestros hijos son alumnos del 6to B. Tratamos de hablar con la docente pero no tuvimos respuesta, pedimos un cita en el Consejo General de Educación para que nos reciba la señora Dora Gallardo, la cual accedió amablemente”, comenzaron diciendo María y Carolina.

Durante esa semana, se labró un acto y firmaron los padres que estaban de acuerdo. “Cuando empezamos a juntar firmas nos encontramos con un grave problema porque no solamente habían chicos de quinto y sexto, sino desde 2019 que habían actas en contra de esta docente”.

El 13 de octubre, el Consejo General de Educación le suspendió 90 días a la docente pero ayer, le dieron la autorización para que regresara al aula. “Estamos pidiendo para que se hagan cargo de esto, están sobrepasando todo tipo de autoridad. Somos padres que venimos del Aula Satélite con esta directora y con el anterior y jamás tuvimos algún tipo de problemas, hasta que llegó esta docente”.

Según expusieron las madres, los chicos no quieren asistir a clases y algunos de ellos, tienen certificado psicológico. “No nos vamos a mover de la Escuela hasta que haya una solución. La directora es excelente, no tenemos ningún problema con ella. Lo primordial son los niños, hay chicos que se cambiaron de grado y otros de escuela”.

La docente en cuestión, ingresó a la Institución en 2019 y a partir de allí, comenzaron los conflictos. “Lo que pasó con ella en el pasado no nos interesa, nos importa lo que hace con nuestros hijos, los insultos y abuso de autoridad con los chicos, que ellos se encierren en el baño a llorar ya es mucho. Si no era por mi nene mas chica yo no me iba a enterar. La maestra le dice `gordo´, `tenes olor´´, etc. A las criaturas no les podes decir eso, si tiene tantos estudios o diplomas que muestre y ponga eso sobre la mesa, que demuestre que el estudio le hace mejor persona”.

Manifestaron que el Consejo de Educación no hizo caso a los pedidos así que la decisión que tomaron fue la de tomar el Colegio. “Ahora vamos a esperar alguna respuesta que queramos nosotros no que quieran ellos. Son nuestro hijos, no los de ellos”.

Otra de las madres contó que “Mi nene no es alumno de la maestra, pero que tenga un piercing o un arito no le quita la inteligencia. Ella le dice `pareces una nenita´, `sos una mariquita´, `pareces una nena con ese cabello largo´. Es mi hijo y yo decido por él. Ella le dice cosas que no corresponde, él llega a casa llorando porque esa maestra le dice esas cosas. Se mete con todos los alumnos de toda la Escuela”.

Tal vez te puede interesar leer: Posadas | Separaron del cargo a la docente de la Normal Mixta denunciada por acercarle un fósforo a la cara de un alumno

Aseguraron que hasta que no tengan una solución, van a continuar con la toma de la Escuela. “Queremos una decisión positiva, esto no puede seguir pasando. Yo tengo seis chicos que ya terminaron el Colegio y nunca hubo problemas. Esto viene desde el 2019, con mi hijo nunca se metió porque yo le paré el carro de entrada. Le dije que si se metía con mi hijo le iba a esperar afuera e iba a ser otra cosa. Si esta docente quiere entrar a la Escuela va a tener que pasar por encima de nuestro cadáver”.

Algunas madres tomaron la decisión de cambiar a sus niños de Colegio por no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades educativas de la provincia. “En 2019, a la docente le pusieron a cargo de primer grado. A mi hija le estiraba del pelo, le trataba de mentirosa y de burra, yo pensaba que el problema era mi hija. A mí me cuesta un montón llevarle a otra Escuela, le tengo que llevar a un colegio que me queda súper lejos. Hay muy buenos docentes, pero esta fue la que pudrió toda la Escuela”.

La docente desmintió todo

Por su parte, accedió a su derecho a réplica la docente apuntada, Miriam Susana Fernández, quien aseguró que la situación la tomó de improviso. “Desde el 2019 vengo de un trasladado desde la ciudad de Oberá, el Consejo me ubicó en la Escuela 930. Desde el 2021, tenemos un conflicto por violencia y acoso laboral desde la dirección de la Escuela. Hay docentes que renunciaron a su cargo después de quince años de servicio”.

Aseguró que desde el CGE no escucharon sus pedidos e inclusive no había sido notificada que estaba bajo sumario. “El mes pasado fui separada de mi cargo para preservar mi salud emocional por el acoso y violencia laboral por parte de la señora directora”, manifestó.

En cuanto al conflicto destapado esta mañana, dijo que “Desconozco lo que dicen los papás, soy una docente que aportó mucho. Hay notas en el Consejo de padres que acentuaban mi profesionalidad y mi trabajo. Recién me entero de lo que armaron los papás. Ayer me hicieron firmar una disposición en la que me reintegran al frente del aula. Hoy coartaron e imposibilitaron mi posibilidad de ingresar a mi lugar de trabajo”.

Grupo de padres denunció a una maestra por abuso psicológico. Móvil desde la Escuela n° 930 de Garupá https://t.co/Gbsu941qgR — misionesonline.net (@misionesonline) November 4, 2022