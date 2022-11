Tamara Báez mostró la bolsa de alimentos que L-Gante le envió a su hija: “Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”

El cantante de cumbia 420 le acercó a la madre de su hija fideos y pañales, y la influencer explotó en bronca. Mirá todo lo que dijo Tamara Báez, la expareja del famoso cantante L-Gante.

Tamara Báez se mostró sorprendida y furiosa con L-Gante por una actitud que tuvo con su hija Jamaica. En las últimas horas, la influencer subió una historia a su cuenta de Instagram mostrando los fideos que le mandó el cantante en lugar de la plata para la cuota alimentaria. Además, había pañales, que según la joven no eran los que la niña utiliza.

En la historia Tamara escribió: “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”, junto con un emoji de un ratón. Además, escribió de manera irónica, “una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”, enojada la expareja del cantante.

En medio de las quejas por la alimentación que recibió por parte de su ex para su hija, también resaltó que le llevó pañales de una marca que Jamaica no usa, y lo sentenció con un fuerte mensaje en la historia: “Pañales de otra marca que ni usa también. Yo no puedo creer esto”, junto con dos emojis tapándose la cara. Ya en reiteradas ocasiones la influencer se quejó del accionar del artista, por lo que días antes subió una imagen pidiendo por un mes “con menos caos y más paz para su alma”.

A su vez, Tamara expresó su intranquilidad con la poca responsabilidad del joven. En un video que compartió con sus seguidores, la influencer manifestó que no hay manera de que haya reconciliación y que además Elián Valenzuela-el verdadero nombre del cantante-, no cumplía con las visitas a Jamaica previamente pactadas.

La relación entre ambos no terminó en buenos términos y sigue muy tensa hasta el día de hoy, cuando en su momento el cantante de cumbia 420 le puso un bozal legal a Báez para no nombrar ni mostrar a la hija que tiene en común.

A mediados de octubre, cuando se hizo efectivo ese bozal legal, Tamara también había reaccionado en las redes. “Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año”, comenzó diciendo la joven en sus stories. “Arreglá lo de la cuota alimentaria”, dijo junto con un emoji de ratón. “La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?”, siguió expresando con furia. Luego de esta medida judicial favorable para con el autor de éxitos como “KU” y “Bar” (junto a Tini Stoessel).

Báez también había cargado contra Alejandro Cipolla, el abogado del músico y quien había celebrado el fallo: “¡Se acabó el conflicto, L-Gante! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. ¡Nueva batalla ganada!”, había dicho el letrado. “Sos un injusto y ¿decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira”, fue la respuesta de Tamara contra el abogado. “Nos usaste cuando la gente compraba con vos y cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que tiro”, agregó.