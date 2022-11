Las bajas temperaturas y el impacto en la producción tealera: “Estamos demorados más de 50 días”, precisó el productor Jonathan Klimiuk

Tras las bajas temperaturas registradas en el último mes en Misiones, el sector tealero se ve afectado por el bajo rendimiento del inicio de la cosecha. “Estamos más de 50 días demorados”, comentó el productor tealero, Jonathan Klimiuk.

En esa misma línea, explicó que generalmente el inicio de cosecha comienza a fines de septiembre e incluso mediados de octubre, pero este año se encuentran más de 50 días demorados, debido a la helada tardía y a las insólitas bajas temperaturas que se registraron en Misiones. Por otro lado, la falta de calor provocó que las plantas no broten, afectando plantaciones en lugares como Campo Viera y Campo Ramón.

Además, ya que los brotes no crecieron como esperaban, las plantas no cuentan con hojas totalmente maduras, y es que el té necesita tanto del calor como de la humedad para su crecimiento. Mientras que las lluvias acompañaron con el factor húmedo, este año la falta de calor se hizo notar, ya que generalmente el clima tropical provocaba buenos rendimientos en la cosecha tealera, pero en esta oportunidad las plantas no reaccionaron con el brote que se acostumbra. “El inicio de cosecha 2022-2023 es muy demorado y complicado”, consideró Klimiuk al respecto.

Asimismo, estas plantaciones necesitan de una temperatura nocturna de entre 20 y 25 grados, pero como las condiciones no se dieron los rendimientos por hectárea de esta primera etapa fueron por debajo de lo normal. En este sentido, al acumularse el inicio tardío, los rendimientos por debajo de lo normal y el frío, atrajeron los ataques de los ácaros hacia las plantas.

Aun así, el productor aseguró que las plantas seguirán creciendo, pero que tras las tres cosechas anteriores que fueron regulares, teniendo en cuenta la histórica sequía que atravesó Misiones en el verano 2022, el crecimiento se dará en menor medida. En esta misma línea, el sector prevé que el clima misionero se normalizará durante el resto de la cosecha.

Por otro lado, este año el gobierno provincial logró impulsar a los pequeños productores otorgándoles un beneficio para acceder al uso de fertilizantes, el cual permitió una buena nutrición de las plantas para que su brote sea mejor, pero de todos modos el clima tendrá que acompañar para que los rendimientos aumenten.

Para terminar, Klimiuk señaló que aún es temprano para hablar de porcentajes, pero ratificó la importancia de que el clima mejore el transcurso de la cosecha.

