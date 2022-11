Tiempo en Misiones | Martes sin lluvias y con una temperatura que no superará los 20 °C

Para este martes no se esperan precipitaciones en el tiempo en Misiones. Sin embargo, la temperatura no será elevada. Por la mañana se sentirá presente el frío mientras que, por la tarde, la máxima no pasará de los 20 °C.

Un potente sistema de alta presión en Argentina mantiene el tiempo en Misiones estable y el cielo con escasa nubosidad en la provincia. Se espera una mañana fría, soplarán vientos del sur y el ambiente a la tarde estará apenas templado.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de lluvias 10/40 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del sur y sureste, entre 9 y 25 km/h, con probabilidad de ráfagas de entre 40 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 20 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 5 °C en San Pedro con 2 °C de sensación térmica.

El tiempo en Misiones para el miércoles 2 de noviembre

Vientos del sureste continúan provocando baja sensación térmica al amanecer. La jornada tendrá cielo despejado y el predominio del sol propiciará un leve aumento de temperatura para la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/10 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del sureste, entre 2 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 22 °C para Posadas, la mínima sería de 4 °C en San Pedro con 1° de sensación térmica.

El tiempo en Misiones para el jueves 3 de noviembre

Se mantiene el ambiente soleado y estable en Misiones. Si bien amanece frío, la temperatura irá paulatinamente en aumento por la tarde, con máximas en torno de los 25 °C. El aire frío irá desplazándose al norte del continente, con lo cual los días volverán a ser primaverales.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de lluvias 0/10 %. Probabilidades de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del sureste, entre 4 y 12 km/h, con probabilidad de ráfagas con velocidades de entre 20 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 6 °C en San Pedro con 4 °C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.