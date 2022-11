Quita de subsidios: Adolfo Safrán explicó cómo se distribuirán los aumentos de energía en los hogares y comercios

El ministro de Hacienda advirtió que gran parte de los usuarios no se inscribieron o anotaron mal sus tiempos y solicitó que vuelvan a anotarse para no perder el beneficio. Las familias residenciales tendrán incremento de 30 por ciento y los comercios del 20.

https://static.misionesonline.news/wp-content/uploads/2022/11/11-01-Rep-Adolfo-Safran-registro-subsidio-energia-8.43.mp3

Adolfo Safrán-Radio República

El ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, advirtió este martes que alrededor de 70 mil usuarios de Misiones no están inscriptos o colocaron algún dato erróneo. Ante eso remarcó la importancia de modificar los datos y quienes aún no se inscribieron, están a tiempo de hacerlo.

Según estiman, de los 70 mil, solo 15 mil podrían categorizarse como nivel uno; mientras que los usuarios restantes colocaron algún dato erróneo y directamente no se inscribieron.

Por el momento, el funcionario especificó en Radio República que todos esos usuarios se colocaron en la boleta en una categoría intermedia, que determina que si un consumo no supera los 550 kilovatios no tendrá incremento. Esto surgió como medida provisoria para los usuarios aún no inscriptos y para quienes tengan algún dato erróneo.

En cuanto a las provincias del norte argentino en las cuales se encuentra Misiones, determinaron en una reunión que el período de noviembre a marzo, al pertenecer a zonas calurosas, tendrán un tope de consumo de 650 kilovatios.

Safrán subrayó la importancia de que quienes aún no se inscribieron o colocaron algún dato erróneo lo modifiquen para tener acceso a la tarifa diferenciada; y no sufrirán aumentos en sus tarifas de energías siempre que se mantengan dentro de los límites establecidos. Además adelantó que por el momento Energía de Misiones no tiene previsto ningún tipo de incremento a las tarifas.

Tal vez te interese leer: Adolfo Safrán señaló que no habrá suba de impuestos en Misiones por el consenso fiscal

Además, Safrán mencionó que el aumento previsto será únicamente para usuarios residenciales de nivel uno con un incremento del treinta por ciento de noviembre a enero. En cambio para sectores comerciales o pequeñas industrias el aumento será de un veinte por ciento en los mismos meses.

En cuanto a la deuda por regalías de Yacyretá y Salto Grande, estiman que podrán llegar a un acuerdo con CAMMESA, ya que fue incorporado un artículo en el presupuesto que determina compensar las acreencias o deudas por parte de Nación.