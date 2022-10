De acuerdo a lo expresado por el concejal de Leandro N. Alem, la localidad misionera espera grandes mejoras en la calidad de vida de sus habitantes para el futuro cercano. Además, resaltó que dichas mejoras afectarán a casi 15 municipios del interior, solucionando un déficit energético actual.

La aprobación del presupuesto 2023 fue ampliamente celebrada, en particular, en la provincia de Misiones. Y es que, dentro del mismo, se sustentan distintos proyectos y obras orientadas a mejorar la calidad de vida de los misioneros y forman parte de un proceso de crecimiento y transformación sustentable, el cual persigue la provincia desde hace tiempo.

En este sentido, Matías Sebely, concejal de Leandro N. Alem, visitó los estudios de Misiones Online y dialogó en “La Hora M” acerca de las obras de infraestructura que actualmente se llevan a cabo en la localidad y aseguró que “son obras que van a traer una solución a un problema”.

“Cuando surge el tema energía, los medios o el discurso suele ser para las industrias. La energía tiene que ir aquel vecino que si no tiene luz no puede ir al banco, aquel docente que no puede dar clases o aquella persona que no puede ir al juzgado. Es decir, un problema de la realidad cotidiana”, comentó.

Sebely señaló que esos problemas cotidianos son los que tienen hoy los vecinos de Alem, los cuales se deben a una cuestión de límite de energía.

“Hoy en la ciudad hay una obra nueva, que es la distribuidora de energía que se está haciendo y es una estación transformadora”, afirmó.

El concejal explicó que esta línea ampliará la capacidad energética, en una colaboración con el Gobierno provincial, pensando en el crecimiento a futuro.

Según Sebely, Alem espera un crecimiento en la cantidad de habitantes en el próximo censo y es por eso que remarca la necesidad de pensar una solución, en materia energética, que no complique la realidad del día a día a futuro, producto de un déficit energético o una falta de abastecimiento.

“No solamente en esto, sino también en la cuestión de la energía sustentable, renovable, que también se habla en el presupuesto”, aseguró.

De hecho, y en este sentido, el concejal de Alem reveló que dentro del presupuesto se encuentra la creación de un parque fotovoltáico, es decir a base de energía solar, para la zona de Leandro N. Alem.

“Eso lo vemos con mucha expectativa, porque nos va a generar una mejor la calidad de vida, en el día a día y esas cosas son importantes para nosotros”, señaló.

En cuanto a la mejora de lo que es el trabajo diario y la calidad de vida, Sebely aseguró que, desde el Concejo Deliberante, se había propuesto la creación de un parque solar para incrementar la eficiencia energética dentro del municipio, pensando justamente energía limpia y renovable.

Por otro lado, y considerando que Alem siempre se ha destacado por ser una zona enfocada en la industria metalúrgica, el concejal resaltó que mantuvo reuniones con miembros de la Cámara de Comercio de la Industria en la ciudad.

“Hay un planteo que tiene que ver con la energía y es saber si se va a contar con la capacidad para tener abastecimiento eléctrico, considerando las limitaciones que hay”.

“Esta nueva planta generadora va a ampliar la cantidad de megas que se pueden usar para desarrollarse normalmente, pero necesitamos ir más allá de la cuestión estatal y enfocarnos también es la realidad del vecino”, manifestó.

De igual manera, destacó que “sin dudas que las industrias que tenemos hoy, sean maderera, metalúrgica o del plástico, proveen una buena cantidad de empleo privado importante en la ciudad Alem, que sin duda sirve para crecer y esa es una cuestión importante. Insistir es algo que le va a dar mayor desarrollo a la ciudad”.

Por último, Sebely se refirió a la construcción del puente San Javier – Porto Xavier y destacó que su implementación “va ayudar a Alem y todos los municipios”.

“Hoy casi creo que son 15 municipios los que van a estar impactados positivamente por el puente y que también se alimentan eléctricamente de Alem”, comentó.

El concejal explicó que la distribución energética que se va a hacer a través de esta línea no va a ser solo para San Javier, sino que también va a llegar a Concepción de las Sierras, Mojón Grande, Arroyo del Medio, Dos Arroyos, Itacaruare, Gobernador López, Almafuerte, Cerro Corá y Cerro Azul.

“Cuando se toma dimensión, uno puede notar que hay un radio de municipios que termina siendo impactado por una obra muy importante, además del propio Alem”, destacó.

Sin embargo, Sebely reconoció que aún no se conocen los plazos para estas obras, pero afirmó que “tenemos un gobernador que está constantemente peleando y golpeando todas las puertas para que esto suceda”.

“Esperemos que sea en breve, pero sin duda que son buenas noticias y hay que felicitar la gestión de los diputados nacionales. Tenemos a uno de Alem que sin dudas hace un excelente trabajo y estuvo peleando por cada obra”, finalizó.