Neumonías, infertilidad, parálisis o muertes de niños: el pediatra Manuel Riera explicó por qué es importante la vacunación contra sarampión, rubeola, paperas y poliomielitis

Si bien la campaña nacional de vacunación que inició el 1º de octubre, tendrá su cierre el 13 de noviembre, luego las vacunas seguirán estando disponibles en los diferentes CAPS de la provincia.

Hasta el 13 de noviembre continua en marcha en todo el país, la campaña de vacunación para todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, los cuales deben recibir las dosis adicionales, gratuitas y obligatorias de las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá de las dosis recibidas previamente. Ya para hacerlo, no requieren orden médica. El reconocido pediatra misionero Manuel Riera, contó la importancia de vacunar, para proteger de las diferentes graves secuelas que producen estas enfermedades que no están aún erradicadas.

Esta campaña nacional de vacunación, es como las que se hacían antes, donde se trata de abarcar un determinado universo de la población, esta comenzó el 1 de octubre y finaliza el 13 de noviembre, son dos vacunas que protegen contra cuatro enfermedades, afirmó el médico. Ya la semana pasada, el responsable de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Misiones, Roberto Lima, contó a Misiones Online Tv, que el 50% de la población objetivo de esta campaña en Misiones, es decir, mas de 40 mil niños, habían sido ya inoculados.

Una es la vacuna conocida como triple viral, que son tres vacunas en una. Protege contra el sarampión, papera y rubeola. Enfermedades que la gente piensa que son sencillas, que no traen ningún tipo de complicación, pero que sin embargo no es así.

La otra es también importante, incluso más, que es la vacuna contra la poliomielitis. “Y aquí es importante, explicar para que la gente lo entienda. Ya que hay quienes se preguntan ¿porque deben vacunar a sus chicos contra una enfermedad, que hace años que no se ve? Resulta que la campaña apunta sobre todo a ampliar el rango de la población protegida. ¿Entonces por qué se vacuna contra estas cuatro enfermedades? Porque son enfermedades que no están erradicadas. Hay que diferenciar lo que considera un lugar libre de una enfermedad que es cuando pasan tres años sin que se detecten casos.

Por ejemplo, si en Posadas pasan tres años y no tengo un caso de sarampión, estamos libres de esa enfermedad, hasta que aparezca el próximo contagio, pero no está erradicada. Hay una sola enfermedad en el mundo que está erradicada, y es la viruela humana, por eso ya no se vacuna más contra la viruela humana. Sin embargo, el sarampión, papera, rubeola, y poliomielitis, están dando vueltas, a lo mejor no en Argentina. Pero si tenemos noticias de casos en Estados Unidos, o en el noreste de Brasil.

Quiere decir que el virus está. Y con los medios de comunicación (transporte que tenemos hoy), el virus puede volar en pocas horas de un país a otro. ¿Y que pasa si alguno de esos virus aparece en la provincia, y hay una persona no vacunada contras estas enfermedades?, estará expuesta a contraerla, no solo a enfermarse de papera, sarampión, rubeola, que no son tan graves, podrían enfermarse de poliomielitis que es gravísimo. Esa persona además de enfermarse podría transformarse en foco de contagio a otros chicos” explicó Riera.

¿Qué es y cómo afecta la poliomielitis?

Con respecto a la Poliomielitis, el galeno indicó que hay tres tipos de virus, uno de los cuales produce una enfermedad tremenda e incapacitante. Hay varias formas clínicas, una asintomática, es decir que uno ni se entera que la tiene. Otra que se llama abortiva, que no es produzca abortos, sino que es como que uno se engripara, y al tercer día desaparecen todos los síntomas, uno aborta la enfermedad de manera natural. La tercera es una que ya compromete al encéfalo, y produce una especie de encefalitis, meningitis, sin parálisis. La cuarta es la forma más grave y por suerte la menos frecuente, es la polio paralitica.

El virus de la polio entra por la garganta, o por las fosas nasales, como la gripe, también por alimentos contaminados. Y afecta al cerebro y a la médula espinal, que forman parte del sistema nervioso central. Y ahí afectan a unas células que se llaman neuronas motoras, que son las que nos permiten movilizarnos. Y las destruyen, entonces el paciente con polio paralitica, si o si con suerte quedará con secuelas, si sobrevive. Es una enfermedad gravísima, porque va paralizando los músculos. Y si paraliza por ejemplo el diafragma, que es el musculo que interviene en la respiración, la persona puede morir asfixiada.

La última epidemia de polio que hubo en Argentina, afectó a 650 mil niños aproximadamente, de los cuales murieron 65 mil por no poder respirar, y los que sobrevivieron quedaron con muchísimas secuelas, recordó el médico que se desempeña desde hace muchos años en el Sanatorio Boratti.

En cuanto a la polio paralítica, produce una parálisis flácida, es decir una parálisis total donde los músculos se van atrofiando. Los pacientes necesitarán silla de ruedas, o con suerte muletas, y rehabilitación de por vida. “Entonces cuando uno habla de estas cosas, tiene que pensar en que la polio no tiene tratamientos, tiene uno de sostén, es decir suero, algo para el dolor, algo para la fiebre y ahí viene la rehabilitación, por tanto, el único elemento que tenemos para defendernos es la vacuna. Una vacuna totalmente segura que existe desde antes de los años 50, es una de las más seguras que existe”.

Esta campaña es para proteger a los chicos que por ahí no tienen el calendario completo, o los que no tienen ninguna vacuna, o porque fallaron una dosis, para que ninguno se contagie una de estas enfermedades, y no solo no se perjudique él o ella, sino también provocar un contagio en sus compañeros.

La campaña va desde los 1 años y hasta un día antes de cumplir los 5 años. Si hay un chico de 14 meses que se haya puesto la vacuna triple viral hace dos meses, se recomienda que igual se ponga la vacuna, porque le va a aumentar el nivel de inmunidad, simplemente se pide que pasen al menos 30 días entre una dosis y otra, pero se puede vacunar tranquilamente.

Consecuencias del Sarampión, paperas y rubeola

El galeno dijo que el sarampión puede provocar encefalitis o neumonía, la papera puede comprometer los órganos reproductores, testículos u ovarios y puede provocar infertilidad, y la rubeola si contagia por ejemplo a una mamá en los primeros tres meses de embarazo, ese chico puede nacer sordo, ciego, con una cardiopatía congénita o directamente no nacer, porque se produce un aborto espontaneo.

Recuerdan importancia de los controles pediátricos, especialmente en los dos primeros años de vida

“Los controles en los primeros dos años de vida son fundamentales, esos controles van a marcar la vida de la persona. Una persona con déficit de crecimiento, que no aumenta bien de peso, que tiene talla corta, o una enfermedad que se demoró el diagnostico, por ahí estamos llegando tarde. Esos dos primeros años son donde se produce el 90% del desarrollo neurológico. En este tiempo me puedo dar cuenta si tiene un retraso madurativo, problemas de lenguaje, postura, si escucha o ve bien. O si tiene una enfermedad hereditaria, para poder tratarla a tiempo” cerró.