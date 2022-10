Análisis | Responsividad

Finalizado el período de sesiones ordinarias, la alta producción y calidad legislativa del Parlamento Misionero demuestra el nivel de correspondencia con las necesidades de la sociedad.

(*) Por Nicolás Marchiori

Cuando hablamos de responsividad en términos políticos, nos referimos a la capacidad de responder de un gobierno. A decir de dos grandes referentes de la ciencia política, Pitkin y Dahl, el concepto responsividad se vincula a la capacidad de un gobierno para atender a sus ciudadanos, lisa y llanamente.

Dicho esto, la responsividad se presenta cuando un gobierno es capaz de captar demandas de sus ciudadanos -entendidos tanto como mayorías como grupos minoritarios- y se ofrecen respuestas que abonen a la atención concreta de esas demandas de manera favorable en el menor plazo posible. Cabe destacar, que no se puede restringir el entender a los ciudadanos como mayorías y las demandas a atender no sólo emanan de los procesos electorales. Para estas perspectivas, un gobierno debe poner igual atención a las demandas específicas que surgen de grupos no mayoritarios.

Finalmente, se destaca otro conjunto de estudios que ha tomado la concepción de responsividad como parte de una serie de elementos para explicar un concepto más amplio: el de la calidad de la democracia. Desde esta perspectiva, dice la politóloga mexicana Gabriela Cantú Ramos, la responsividad representa la dimensión de “resultado” al momento de evaluar la calidad de un gobierno democrático: así, si es responsivo entonces estará bien evaluado en la dimensión de resultado en términos de calidad democrática.

* * *

Alta calidad legislativa

El jueves pasado se desarrolló la última sesión ordinaria en la Cámara de Representantes de la Provincia marcando la finalización de un año legislativo que demuestra una vez más una hiperactividad parlamentaria traducida en leyes de altísima calidad fundamentales que cimentan las bases de un modelo de provincia ejemplar admirado por el resto del país. La producción legislativa de la Cámara de Representantes fue récord a lo largo de 21 sesiones: se sancionaron 119 leyes, un récord no sólo en cantidad sino también en calidad. Casi la mitad de las leyes aprobadas refieren a la salud y a la educación, lo que permite comprender cuales son los pilares fundamentales de la provincia.

El presente nos obliga a repasar la historia legislativa en la provincia. De esta forma, este ejercicio nos lleva a recordar que en épocas pasadas el edificio que alberga al Poder Legislativo era antiguo y se encontraba en estado ruinoso. En aquellos tiempos, las bancadas opositoras no sólo se expresaban distinto, sino que también se ausentaban del recinto. No se sabía a qué hora arrancaban las sesiones y mucho menos a qué hora terminaban. Era una lucha de todos contra todos, luchas internas, luchas externas y una muy pobre gestión parlamentaria. Los intereses del pueblo pasaban a un segundo plano, el protagonismo se llevaban las pujas por el poder y la rosca política. El escenario era muy similar al que vemos actualmente a nivel nacional.

En los últimos tiempos, es fácil de vislumbrar el proceso de transformación del Poder Legislativo. Un trabajo que se tradujo en la realización de tareas en todos los órdenes, en lo material, pero lo más fundamental en lo central: que era reorientar este vital poder a las necesidades de la gente.

Durante el año pasado, el Presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Ing. Carlos Rovira, se expresó en relación al funcionamiento del Parlamento Misionero: “Yo los animo a hacer el rescate, para eso están las estadísticas también, y los soportes históricos de este poder, y hacer un comparativo de cómo hemos evolucionado desde cámaras y parlamentos donde no se respetaban ni siquiera el horario. No se sabía en qué momento iba a comenzar una sesión y menos en qué momentos terminaban. Las sesiones terminaban, por ahí, días distintos; porque se retiraba un bloque o se retiraba la mayoría.

Ni hablar para el quorum. La no grieta en Misiones y la grieta nacional la marca en Buenos Aires. En Buenos Aires para sesionar, primero hay que habilitar el quorum, en el 90% de las sesiones, el quórum hizo fracasar las sesiones. Eso sí es cerne de la grieta. Desviar la posibilidad a que el pueblo tenga habilitado el debate, ni siquiera de sanciones estamos hablando. Bueno, justamente nos marca lo distante. Y también nos promueve a seguir progresando y profundizando esta cuestión”.

Un año después, el Poder Legislativo da una muestra más de ese trabajo incansable por dar cada día más derechos al pueblo misionero. Trabajo que hace honor a la definición de ley ensayada por Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica: “La ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad”.

El digesto jurídico, una herramienta muy valorada

Hace más de una década, Misiones creo una herramienta que es ampliamente valorada en los espacios académicos como así también por los profesionales del derecho que se desempeñan en la provincia. Para su elaboración se analizaron más de 5.000 leyes de manera documental y epistemológica. “Es el primer homenaje al Bicentenario de la argentinidad que nació en Misiones” dijo, luego de la sanción allá por el año 2010, el Ing. Carlos Rovira.

El Digesto, clasifica temáticamente las normas que lo conforman en distintas ramas o categorías, y en el caso de que se adviertan errores materiales en el texto de la Ley de Consolidación o en cualquiera de sus anexos. Su principal objetivo es la clasificación, depuración, inventario y armonización de la legislación vigente en la provincia.

El Consejo de la Magistratura, un importante eslabón

Este Organismo de la Constitución comenzó su vida institucional en el año 2000 luego de la sanción de la Ley IV – Nº 32. Es el organismo encargado de seleccionar los candidatos a cubrir cargos en el Poder Judicial mediante un proceso de exámenes y entrevistas, para posteriormente remitir una terna vinculante al Poder Ejecutivo.

Su trabajo ha permitido que durante este año se lleven a cabo una decena audiencias públicas, en el ámbito de la Comisión de Poderes de la Cámara de Representantes, para prestar acuerdo legislativo a diferentes postulantes para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial y cumplir así con los pliegos solicitados por el Gobernador de la Provincia.

De ésta forma, su lograron cubrir las vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia, de la Segunda Circunscripción Judicial; en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 2, de la Tercera Circunscripción Judicial; en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial; en la Defensoría de Instrucción Penal, de la Primera Circunscripción Judicial; en el Juzgado de Paz de Primera Categoría, de la Segunda Circunscripción Judicial; en el Tribunal Penal Nº 1, de la Primera y la Segunda Circunscripción Judicial; en la Defensoría de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de la Primera Circunscripción Judicial; en la Defensoría de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, y en la Defensoría de Instrucción Penal, de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político – CAEP (Colombia).-