Lula Da Silva tras ganar las elecciones en Brasil: “A partir del 1 de enero del 2023 voy a gobernar para los 215 millones de brasileños, no solo para los que me votaron”

(Reuters) -El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva derrotó el domingo al actual mandatario Jair Bolsonaro en unas elecciones que culminaron el sorprendente retorno del líder izquierdista y el fin del Gobierno más derechista del país en décadas.

Lula Da Silva obtuvo el 50,8% de los votos frente al 49,2% de Bolsonaro con el 99,1% de las máquinas de votación escrutadas, lo que según el Tribunal Supremo Electoral es suficiente para «definir matemáticamente» el resultado de la contienda.

La votación fue un reproche para el ardiente populismo de extrema derecha de Bolsonaro, que surgió de las bancas del Congreso para forjar una novedosa coalición conservadora, pero que perdió apoyo luego de que Brasil tuvo una de las peores cifras de muertos de la pandemia del COVID-19.

Lula ha prometido volver al crecimiento económico impulsado por el Estado y a las políticas sociales que ayudaron a sacar a millones de personas de la pobreza cuando gobernó Brasil de 2003 a 2010.

“Esta elección colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país que hoy tiene un solo vencedor: el pueblo brasileño. No es una victoria del PT o mía, sino del inmenso movimiento democrático que dejó de lado los intereses partidarios e ideológicos por la democracia”, afirmó Lula da Silva en su primer discurso como presidente electo de Brasil.

Además, se comprometió a luchar contra la destrucción de la selva amazónica, la peor en 15 años, y convertir a Brasil en un líder en las negociaciones mundiales sobre el clima.

“Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente”, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) desde un hotel de la ciudad de Sao Paulo.

Y agregó: “A partir del 1 de enero de 2023 gobernaré para 215 millones de brasileños, y no sólo para los que me han votado. No hay dos países. Somos un Brasil, un pueblo, una gran nación.”

Su victoria consolida una nueva «marea roja» en América Latina, después de las históricas victorias de la izquierda en las elecciones de Colombia y Chile, haciéndose eco de un cambio político regional de hace dos décadas que introdujo a Lula en la escena mundial.

“Hoy le decimos al mundo que Brasil ha vuelto. Que Brasil es demasiado grande para ser relegado al triste papel de paria del mundo. Recuperaremos la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del país, para que los inversores vuelvan a confiar en Brasil”, afirmó el mandatario electo. Y prometió la reindustrialización de Brasil: “Invertiremos en la economía verde y digital, apoyaremos la creatividad de nuestros empresarios y emprendedores. También queremos exportar conocimientos”.

Antiguo líder sindical nacido en la pobreza, Lula organizó huelgas contra el Gobierno militar de Brasil en la década de 1970. Su presidencia de dos períodos estuvo marcada por un auge económico impulsado por las materias primas y dejó el cargo con una popularidad récord.

Sin embargo, su Partido de los Trabajadores se vio enlodado posteriormente por una profunda recesión y un escándalo de corrupción sin precedentes que le llevó a la cárcel durante 19 meses por condenas de soborno, que fueron anuladas por el Tribunal Supremo el año pasado.

En su tercer mandato, Lula se enfrentará a una economía en declive, a restricciones presupuestarias y a una legislatura más hostil.

Y prometió: “En lo que a nosotros respecta, no habrá falta de amor. Cuidaremos mucho de Brasil y del pueblo brasileño. Viviremos en una nueva era. De paz, de amor y de esperanza. Un tiempo en el que el pueblo brasileño volverá a tener derecho a soñar. Y las oportunidades de hacer realidad sus sueños”.

Los aliados de Bolsonaro forman el mayor bloque en el Congreso después de que las elecciones generales de este mes revelaron la fortaleza de su coalición conservadora.

Bolsonaro ha hecho repetidas denuncias de fraude electoral y el año pasado habló abiertamente de negarse a aceptar los resultados de la votación.

Las autoridades electorales se están preparando para que él dispute el resultado, dijeron fuentes a Reuters, incluyendo preparativos de seguridad en caso de que sus partidarios salgan a las calles.

La votación es electrónica y los resultados se anunciaron dos horas después del cierre de los colegios electorales, a las 17.00 hora local (2000 GMT).

Lula asumirá el cargo el 1 de enero.