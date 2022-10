Generación Zoe: Leonardo Cositorto afirmó haber financiado las campañas de Milei y Martiniano Molina

En una entrevista publicada este domingo en ElDiarioAR, Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe, una empresa que funcionaba como una estafa piramidal, afirmó haber usado parte de los fondos de su compañía para financiar las campañas del diputado libertario Javier Milei y de Martiniano Molina, miembro de Juntos por el Cambio.

El empresario Leonardo Cositorto, en la boca de la tormenta por varias causas de estafa que desde hace unos meses están abiertas en su contra, ofreció una entrevista desde la cárcel de Bouwer, ubicada en la ciudad de Córdoba, en donde está preso desde hace seis meses acusado de asociación ilícita y reiteradas estafas.

Según la investigación llevada a cabo por la fiscal Juliana Companys, las ganancias ilícitas totales de su empresa ascenderían a los US$120 millones, incluyendo a los fondos cripto desviados hacia Dubái. Sorprendiendo a muchos, sin embargo, quien fuera CEO de la empresa afirmó abiertamente haber financiado la campaña de dos diputados, uno para la provincia de Buenos Aires y otro para la ciudad: Javier Milei y Martiniano Molina.

Milei, el polémico provocador libertario, es actual diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al partido La Libertad Avanza. Según Cositorto, el aporte que hizo Generación Zoe a las campañas sirvieron para que los candidatos “puedan moverse”. “Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual,” sostuvo. “Los apoyé financieramente porque me pedían una mano.”

Molina, por su parte, es miembro de Juntos por el Cambio y sirve actualmente como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Según lo dicho por Cositorto, la suma total que su empresa habría enviado a ambos ascendería hasta los “7 u 8 millones de pesos”. “A Martiniano lo apoyé porque él no venía del palo de la política, yo lo veía más como un emprendedor dentro de Juntos por el Cambio,” afirmó.

Los fondos destinados a Martiniano sirvieron para afinar el proceso de fiscalización en su campaña. “Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas,” contó el controvertido estafador. A los fondos dirigidos a Milei los justificó por su propio “pensamiento liberal.”

Pero eso era antes. Ahora, Cositorto parece haberse arrepentido. “Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea,” contó, aclarando igualmente que las donaciones eran sólo una pequeña parte de las ganancias totales de Generación Zoe, que se dedicaba principalmente a la venta de charlas de autoayuda. “Tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día,” le recordó al entrevistador. “Estamos hablando de algo muy chico.”

Entre los demás cargos de los que Cositorto es acusado se encuentra el lavado de dinero. De acuerdo con lo dicho por Infobae, “hay una batería de demandas civiles y comerciales en su contra de acreedores que contaron sus historias con papeles.” Las ganancias generadas por las ventas de los productos de la compañía, que después eran aumentadas en un sistema piramidal de estafa, eran depositadas en un fideicomiso asentado en la ciudad emiratí de Dubái. A pesar de todas las pruebas, el proceso legal contra Cositorto y sus asociados todavía tiene muchas etapas por delante.