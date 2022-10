Copa Argentina | Desde las 20:30, Talleres y Patronato definen al campeón 2022 y al último clasificado a la Libertadores 2023

En Mendoza, la T enfrenta al Patrón en la final de la Copa Argentina. Tras un duro camino, ambos buscan levantar el título, entrar a la Libertadores y ganarse el derecho a jugar contra Boca en Abu Dhabi. Acá, toda la info.

En la noche de este domingo, se define todo. Tras algunas sorpresas, victorias contundentes, otras sufridas y hasta alguna con un poco de suerte, llegamos a la final de la Copa Argentina que tendrá a Talleres y Patronato como aspirantes al título.

Con dos entrenadores de por medio, la T llegó a su segunda final consecutiva tras ganarle 1-0 a Banfield en semis, mientras que el Patrón, de notable campaña, sacó a River y Boca por penales y sueña con la frutillita del postre: la copa. Enterate por dónde ver el partido, el horario y las posibles formaciones.

El encuentro se disputará a las 20.30 (hora de la Argentina) en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La terna arbitral estará integrada por Fernando Rapallini, quien será el árbitro principal, Cristian Navarro, el asistente número uno, Sebastián Raineri, el asistente número dos, el cuarto árbitro será Ariel Penel y el quinto árbitro será Eduardo Lucero.

El partido será transmitido por la señal de TyC Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

Así llega la T

Los dirigidos por Javier Gandolfi vienen de eliminar el pasado miércoles a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y, por segundo año consecutivo, se aseguraron un lugar en la final. Los hinchas de la T viajaron a Rosario para copar el estadio de Newell´s y fueron partícipes de un partido más que sufrido.

Ante el Taladro, el encuentro fue muy parejo y todo parecía acabar en penales. Pero… un error sobre el final por parte de Alejandro Maciel, defensor de Banfield, permitió que el uruguayo Michael Santos ponga el 1-0 final a falta de 15 minutos para el cierre.

De esta manera, fue la tercera clasificación dentro del tiempo regular en la vigente edición. Anteriormente, había superado a Güemes de Santiago del Estero por 4-0 en los 32avos, superó 2-1 a Newell´s en octavos y ahora se le sumó la semi vs. Banfield. Mientras que por penales eliminó a Chaco for Ever en 16avos y a Independiente en cuartos de final.

El equipo cordobés tendrá una revancha por la copa nacional, debido a que en la edición pasada también llegó a la final, pero empató 0-0 vs. Boca en los 90´ y perdió por penales. Una astilla que se quiere sacar y ante Patronato tiene una nueva posibilidad. Eso sí, se enfrenta a un durísimo rival que ya demostró que ante grandes equipos no se achica para nada.

Así llega el Patrón

A pesar del descenso a la Primera Nacional, el 2022 de Patronato fue de menor a mayor y terminó siendo un año muy pero muy bueno. Un equipo que arrancó muy complicado con los promedios debido a sus malas campañas pasadas.

En paralelo a la Liga Profesional, donde tenía que sumar varios puntos para salvarse, fue avanzando de ronda en Copa Argentina y en varias ocasiones hasta lo hizo con suplentes. Todo comenzó contra Morón por 32avos, rival al que venció por 2-0. Luego, en 16avos tocó Colón y empataron 1-1, pero en los penales ganó el Patrón y avanzó a octavos de final.

Allí, se enfrentó con Gimnasia y le ganó 2-1 con un equipo bastante alternativo, dando el batacazo y avanzando a los cuartos de la Copa Argentina. Llegaba River. Fue durísimo, pero terminó jugándole de igual a igual, por momentos lo superó y tras empatar 2-2 lo eliminó por penales, gracias a las atajadas de Altamirano, el arquero figura que ya lo quieren varios equipos.

Por último, el partido del pasado miércoles que quedó en la historia. Por la liga local, a Boca lo había goleado 3-0 en Paraná y meses más tarde se volvieron a cruzar. Luego de que el Xeneize festejara su campeonato, los de Sava volvieron a golpear y eliminaron al último campeón de la Copa Argentina por penales, tras empatar 1-1 en el tiempo regular. Ahora se viene la gran final y, ¿quién le quita la ilusión a sus hinchas? No importa cómo termine, fue un campañón, pero si llega a ganar la final tendrá un 2023 de locos: Primera Nacional, Copa Argentina, Copa Libertadores y Supercopa en Abu Dhabi.

Posibles formaciones

Talleres: Alan Aguerre; Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Francisco Pizzini; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Cruz Guasone, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Marcelo Estigarribia y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.