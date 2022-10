Evangélicos contra la Estudiantina de Posadas | Convocan a una manifestación para “romper las maldiciones” luego de que estudiantes “rindieran un culto a la muerte”

Continúa la polémica en torno a la Estudiantina de Posadas, más precisamente sobre la temática elegida por uno de los colegios que participaron, que según algunos pastores evangélicos, le “rindieron un culto a la muerte”.

Ante esta situación, fueron varios los que se manifestaron, uno de ellos fue el pastor Ariel Zipán, que viralizó un audio donde alertaba a sus feligreses sobre lo ocurrido en la Estudiantina de la capital Misionera. Ahora, evangélicos convocan a una marcha, que según señalan, es para “bendecir la ciudad” tras la realización del “culto a la muerte”.

Fue a través de la cuenta de Facebook “Ministerio Evangelístico Tiempos de Salvación” donde se llamó a la sociedad a convocarse en la Costanera de Posadas el próximo sábado.

“Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. No es una película, no es un juego no es casualidad, esto es obra de Satanás. De esa manera está engañando a muchos en estos tiempos. La provincia de Misiones ha provocado la ira Dios, rindiendo culto a la muerte. Convocamos a todas las iglesias a levantar altares de oración en la costanera de la ciudad de Posadas para romper toda maldiciones y toda fortaleza del enemigo en ese lugar”, dice la publicación del pastor Mario Grance.

“El evento desató algo terrible en la zona”

El predicador Ariel Zipán, que se presentó como Profeta del Ministerio Internacional León de Dios, grabó un audio desde Buenos Aires, en el que se dirigió a sus hermanos en la fe preocupado por lo que generó la “Estudiantina 2022 en Posadas”, y en particular por la elección temática de varios colegios.

El motivo que alertó al predicador fue la alegoría de un colegio posadeño que «celebró el culto a los muertos»; ante esto Zipán sostuvo que, aunque hubo ignorancia por parte de los que lo llevaron a cabo, en el mundo espiritual no fue así: “Lo que se hizo en la estudiantina fue adrede, lo del mundo espiritual de las tinieblas”, contó.

En este sentido lamentó, todo lo que la fiesta de los estudiantes posadeños generó: “Más allá de la ignorancia de los jóvenes al exponer un culto a la muerte, tomando la cultura mexicana de adorar a los muertos, nada es casualidad ya que se acerca el 31 de octubre”, agregó.

Por una parte, el predicador se refirió a la fecha en que se celebrará el Halloween o el “Día de los Muertos”, mientras que una rama de la iglesia evangélica desarrollará el Octubrillante o “Fiesta de la luz”. De este modo, consideró necesario incentivar a los creyentes del lugar a que se acerquen a la Costanera de Posadas y levanten un altar a Dios, pidiendo perdón por la ignorancia y el aval del pueblo misionero para festejar la muerte.

Tras la elección de celebrar el culto a la muerte, según el predicador, se “soltará una fuerte corriente de muerte en la zona”. De esta manera consideró que, aunque se crea que estos eventos no tienen una validez espiritual, en verdad la tiene, sin embargo, la iglesia cuenta con la autoridad para anular, quebrantar y destruir los altares idolátricos hacia la muerte. “El pueblo de Dios debe reaccionar, los pastores no pueden estar dormidos”, comentó.

Además, pidió que el lugar sea redimido de manera profética, utilizando vino, aceite y pidiendo perdón a Dios: “El evento desató algo terrible en Posadas y todo Misiones, pero la iglesia cuenta con la autoridad y poder para interceder”, agregó.

Asimismo, Zipán señaló que desde su lugar continúan orando y declarando que Misiones experimentará un mover y derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes, y que contará con generación apostólica, profética y entendida en los tiempos. “Es necesario orar, clamar y levantar altares en la ciudad”, concluyó.

