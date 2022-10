“No fue un juicio, fue una puesta en escena de una obra de teatro macabra”, aseguraron luego de la absolución de un acusado de abusar a su hija en Posadas

La semana pasada, la sociedad misionera repudió el veredicto impartido por el Tribunal Penal Uno de Posadas luego de absolver por el beneficio de la duda a un hombre de 31 años, acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad. El hecho había sido denunciado 9 años atrás.

El fallo de los jueces Viviana Cukla (presidente), Ángel De Jesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), causó indignación y repudio entre los familiares y allegados a la víctima que hoy tiene 14 años de edad.

Este Tribunal decide «absolver por unanimidad a José Raúl G. por el beneficio de la duda, conforme al artículo 4 y 418 del Código Procesal de la provincia de Misiones con relación al delito de abuso sexual sin acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, varios hechos en concurso real», fue el considerando central que leyó la presidenta del cuerpo judicial, dando por terminado el juicio que comenzó el pasado 19 de septiembre del corriente año.

Esta mañana, en la plaza 9 de julio de la capital provincial la madre y la abuela de la adolescente de 14 años dialogaron con los medios de prensa y anunciaron que apelaran la sentencia del Tribunal ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

“Mi hija estuvo bastante mal porque esperaba que después de todo este tiempo se hiciera Justicia, que se le escuche, que se le crea, porque sólo ella sabe todo lo que vivió”, comenzó diciendo Paula Meier.

“Ella quiere que la persona que la dañó cumpla una condena y no estuvo bien todo este tiempo, está muy decepcionada de la Justicia. Ella pidió volver a declarar en Cámara Gesell para reafirmar lo que había dicho, pero no fue escuchada. Todo decía que era congruente, que no era fantaseado”.

La mujer aseguró que desde la Justicia dijeron que las ocho horas semanales que la niña pasaba con su padre no eran suficientes para que ocurra todo lo que ella declaró. “Ella le dijo a su padre que no le toque más, el día previa a que yo denuncié. Ella tenía 5 años, contó con sus palabras y como pudo en una Cámara Gesell. En 20 minutos contó un montón de cosas”.

La madre de la víctima contó que su habían dibujos hechos por la niña en el jardín, que fueron analizados por una psicóloga y demostraban que era el padre quien ejercía esos abusos. “Tenía lesiones físicas, signos de violencia, cambios en su personalidad. Ella tenía problemas en la escuela, problemas para subir las escaleras, ella tiene miedo hasta hoy en día porque en la casa del padre hay que subir por unas escaleras”.

Tal vez te puede interesar leer: Indignación y repudio por la absolución de un hombre acusado de abusar a su hija en Posadas

Los magistrados consideraron que no hubo pruebas suficientes para condenar a Raúl G. de los delitos que se le acusaban. La fiscal Correccional y de Menores Uno subrogante, María Laura Álvarez, pidió en su alegato final la pena de 15 años de prisión efectiva para el acusado. De igual manera, el abogado querellante Hugo Zapana, solicitó 16 años de cárcel para el encartado.

En esa línea, la abuela de la niña de 14 años comentó que “En la sentencia de la semana pasada se lo absolvió al presunto violador por el beneficio de la duda. No fue un juicio, fue una puesta en escena de una obra de teatro macabra donde la querella y la fiscal fueron realmente maltratadas, como así también muchos peritos”.

Apuntó que se presentaron pruebas cuando ya había prescripto el tiempo para presentarlas y que por orden del Tribunal Penal Uno, los familiares de la víctima permanecieron fuera del edificio, a diferencia de los allegados al victimario.

“Los psicólogas de la Cámara Gesell dicen que lo dicho por la nena es congruente con una realidad percibida, no fantaseada. Sobran las pruebas, los fundamentos que dieron son increíbles, no tienen explicación”, cerró.

Condenan a 10 años de cárcel a dos hombres por abusar de una joven en Puerto Iguazúhttps://t.co/n4zFQf8pnn — misionesonline.net (@misionesonline) October 27, 2022