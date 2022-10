La competencia, celebrada a comienzos del mes de octubre, contó con la participación de 24 equipos. Además, funcionó como prueba piloto para próximos torneos a desarrollarse por cuenta del Polo TIC Gamer.

El primer torneo de Counter Strike: Global Offensive (CS-GO), organizado por el Polo TIC Gamer a comienzos de este mes resultó un completo éxito. Con más de 20 equipos participando, el certamen cumplió con las expectativas y sentó las bases para próximos eventos similares.

Este miércoles, en el Polo, se realizó la entrega de premios a los ganadores. En este sentido, Misiones Online estuvo presente en el lugar y pudo dialogar con el capitán del equipo ganador, Nicolás Abente, quien se mostró muy contento por el primer lugar obtenido.

“Para ser la primera experiencia, me gustó bastante por el simple hecho de que esto alimenta la infraestructura de acá (Misiones), hace que crezca más y que cada chico pueda realizar su sueño, algo que parecía una locura y cada vez se vuelve más posible”, comentó.

Abente contó que lleva acumuladas más de 10.000 horas en el popular juego “Counter Strike” y que juega desde el 2015 pero que, competitivamente, comenzó en el 2020

“Ahora mismo, aparte de los chicos, estoy compitiendo con mi equipo, en donde jugamos las ligas más importantes. Yo me puse en el rol de capitán porque, como soy el más experimentado, fui ayudando al resto para que vayan mejorando”, explicó.

En cuanto al nivel de la competencia, Abente reconoció que “no me esperaba mucho” y terminó por sorprenderse.

“En los primeros mapas ya la verdad que fue más de lo que esperaba. Sinceramente pensé: ‘como no hay mucha gente, puede ser bastante fácil’, pero realmente me sorprendió porque hay varias personas que no esperaba que tuviesen ese nivel y fue un choque de realidad”, señaló.

Por otro lado, Facundo Dachary, miembro del equipo que quedó en segundo lugar, también compartió sus sensaciones de esta primera experiencia.

“Quedamos ahí al borde, pero bueno. Para ser un equipo ensamblado, donde yo entré como suplente, terminamos en el segundo puesto. No sé cómo, pero terminamos ahí”, comentó entre risas.

Dachary se sinceró y aseguró que “la experiencia fue de las mejores, porque conocí gente que no pensé nunca que iba a conocer”.

“Yo desde chico juego todo tipo de juegos. En mi adolescencia, por temas de secundaria, por los estudios y después por temas de trabajo, tuve que alejarme de todo lo que sería videojuegos completamente. Dejé de jugar hasta que vi el diario algo del Polo TIC enfocado al mundo gamer”.

“Nunca imaginé siquiera que iba a estar cerca de algo, mucho menos de un torneo”, completó.

El primero de muchos

Desde el Polo TIC Gamer señalaron que este torneo y su gran recepción, sentaron las bases de próximas competencias, las cuales no se harán esperar.

“El torneo fue un puntapié inicial para lo que se viene el 25 de noviembre: la Copa Provincial del Polo TIC Amateur Series”, afirmó Carlos Lucero, coordinador del Polo TIC Gamer.

“Vamos a estar desarrollándola en el IMAX, en forma presencial, teniendo en cuenta de que todas las fases previas se van a desarrollar de manera online y que todos los misioneros, a partir de los 14 años, tienen la posibilidad de participar”, explicó.

Lucero resaltó que será una exhibición gratuita y sin límite de edad, por lo cual invitaron al público a que se sume. Además, destacó el agregado de la presencia del reconocido trapero FMK: “los misioneros también van a tener la chance de acceder a este espectáculo de manera totalmente gratuita”, manifestó.

Pensando a futuro, Lucero señaló que la idea del Polo TIC Gamer es “formar el equipo más federal de la Argentina”

“Estamos abocados a ello y justamente vamos hablando con los exponentes y con los referentes de este mercado”.

“Si el trabajo es responsable y se trabaja a largo plazo, no cabe ningún tipo de duda que la Provincia va a poder albergar un torneo de gran magnitud en el futuro y el primer paso es el evento que vamos a hacer en el IMAX, teniendo en cuenta que van a estar 300 personas presenciando dos finales de nivel internacional, con todo lo que es la tecnología del IMAX, que es totalmente envolvente e impactante”, finalizó.

Los próximos torneos organizados por el Polo TIC Gamer serán el 5 y 6 de noviembre (CS-GO) y luego el 12 y 13 de noviembre (League of Legends), para finalmente la súper final del 25 de noviembre en el IMAX.

Quienes deseen inscribirse en dichos torneos, podrán hacerlo a través del Instagram del Polo Misiones donde encontrarán los links para inscribirse.