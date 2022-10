El especialista en urología Diego Talavera, brindó detalles acerca de la tarea que desempeña en el Hospital de Fátima y las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar una consulta sobre la próstata o bien para realizarse una vasectomía.

Desde los 45 años de edad los hombres deben comenzar a preocuparse por las diferentes afecciones que puede presentar la próstata. Es necesario consultar al médico y realizarse los estudios que indique el profesional. En esta nota el urólogo Diego Talavera explica lo importante a tener en cuenta. También se refiere a los procedimientos de vasectomías que realiza en el Hospital de Fátima.

La próstata

La próstata es una glándula pequeña en los hombres. Es parte del sistema reproductor del hombre. La próstata es casi del tamaño y forma de una nuez. Está ubicada abajo en la pelvis, debajo de la vejiga y casi enfrente del recto. La próstata ayuda a producir el semen, el fluido lechoso que transporta los espermatozoides desde los testículos hasta el pene cuando eyacula el hombre. La próstata rodea parte de la uretra, un tubo que conduce la orina afuera de la vejiga y por el pene.

Cómo cambia la próstata cuando uno envejece

Ya que la glándula de la próstata tiende a crecer con la edad, puede oprimir la uretra y causar problemas para dejar pasar la orina. Algunas veces los hombres de 30 y 40 años pueden empezar a tener estos síntomas urinarios y necesitar atención médica. Para otros, los síntomas no se sienten sino mucho más tarde en la vida. Una infección o un tumor pueden también hacer que se agrande la próstata. Asegúrese de decir a su doctor si tiene alguno de los síntomas urinarios de la lista de abajo.

Con la idea de acerca información acerca de los cuidados en la salud sexual masculina, Talavera comentó que “el hombre no es solo una próstata”, ya que hay varios organismos en el cuerpo que pueden desatar síntomas, sin estar relacionadas con la urología. Lo recomendable es que a partir de los 45 años los hombres deben acceder a una consulta con un urólogo.

Según lo expresado por el médico especialista en el tema, la consulta integral consta de tres etapas. En primer lugar se realiza un interrogatorio en la consulta clínica en donde se conocerán signos y síntomas, y esto a su vez se complementará con un examen de laboratorio, y el tacto rectal. Si bien este último puede resultar desagradable a algunos pacientes, que por este motivo aplazan la consulta, “es un examen para la glándula rectal, que seguiremos haciendo, debido a su efectividad”, mencionó el urólogo. Además el estudio médico, incluye una ecografía renal bilateral, porque al tratarse de un examen integral, también hay que revisar y constatar lo renal, lo vesical y lo prostático.

En este sentido, el médico especialista remarcó que únicamente los pacientes que tengan antecedentes hereditarios directos con cáncer de próstata, deben realizar controles a los 40 años. Es importante no entrar en un temor generalizado, y si bien, en el caso de que tengan otra patología pueden acceder antes de la edad estipulada a la consulta, los que no tienen antecedentes no requerirán de la prueba del antígeno prostático específico (PSA).

Entre las patologías más comunes, Talavera comentó que están las infecciosas y las benignas. En algunos casos de patología benigna, en donde los pacientes presentan un agrandamiento de una glándula y si esto puede llegar a generar inconvenientes, proceden a una intervención quirúrgica. “Existen varios tratamientos previos, no se interviene quirúrgicamente en todos los casos, y en cada paciente es evaluado en particular para definir el método quirúrgico o de tratamiento”, agregó el médico.

Con lo relacionado a los síntomas de afecciones en la próstata, pueden aparecer desde una infección urinaria o pueden ser síntomas acarreados desde hace años. El paciente puede presentar una micción (orina) poco calibre o bajo flujo, se levanta a la noche a orinar muchas veces e incluso hay pacientes que quedan con algunos residuos, y al instante deben volver a orinar. Todo eso se evalúa en la consulta médica, teniendo en cuenta también el contexto y si padece otras enfermedades, como la diabetes.

El médico comentó que no en todos lo casos la solución es la cirugía. Hay que evaluar al paciente, y teniendo en cuenta lo que puede ofrecer la clínica, se llega a una conclusión. La llamada cirugía convencional, se accede al cuerpo por una incisión en la panza y la otra alternativa quirúrgica es la transuretral.

Tiene necesidad urgente de orinar

Tiene un flujo menor de orina

Siente ardor al orinar

Necesita levantarse muchas veces en la noche para orinar La vejez aumenta su riesgo de problemas de próstata. Los tres problemas más comunes de próstata son la inflamación (prostatitis), una próstata agrandada (HPB, o hiperplasia prostática benigna), y el cáncer de próstata. Un cambio no conduce al otro. Por ejemplo, tener prostatitis o una próstata agrandada no aumenta su riesgo de cáncer de próstata. Es posible también que usted tenga más de un padecimiento al mismo tiempo.

Cambios en la próstata que no son cancerosos ProstatitisLa prostatitis es una inflamación de la glándula de la próstata que puede resultar de una infección bacteriana. Afecta al menos a la mitad de todos los hombres en algún momento de su vida. Tener este padecimiento no aumenta su riesgo de otra enfermedad de la próstata. Síntomas de prostatitis Problemas para orinar

Sensación de ardor o dolor al orinar

Una urgencia fuerte y frecuente de orinar, aun cuando solo haya una cantidad pequeña de orina

Escalofríos y fiebre alta

Dolor en la espalda inferior o dolores en el cuerpo

Dolor bajo en el vientre, en las ingles o detrás del escroto

Presión o dolor en el recto

Descarga por la uretra que acompaña a movimientos del intestino

Palpitación genital y rectal

Problemas sexuales y falta de libido

Eyaculación (orgasmo sexual) dolorosa

50 vasectomías se realizaron en el hospital de Fátima desde el 2018

El doctor Talavera, es quien realiza ese tipo de intervenciones en el sector público. Y explicó que se trata de un procedimiento de esterilización quirúrgica definitivo. Aunque también desde el punto de vista académico, se habla de reversión del mismo (cuando existe arrepentimiento del paciente), “hay colegas que lo hacen a nivel nacional, pero en la provincia no se hizo aún. El procedimiento es tan simple que se realiza en el hospital de Fátima, me envían los pacientes de toda la provincia”.

Por ley cualquier mayor de 16 años tiene derecho al acceso al procedimiento, siempre y cuando no sea un paciente alienado (con problemas mentales).

En general aquellas personas que asisten al consultorio a solicitar a una vasectomía, están decididos, contó el médico. “En cuatro años, solo dos pacientes que asistieron para el procedimiento, se arrepintieron y no se lo hicieron. Con las personas más jóvenes se los envía a una consulta con psicólogos, para que puedan hablar y quizás recapacitar de su idea”.

Desde el 2018 y hasta hoy, se realizaron unas 50 vasectomías en el hospital de Fátima. Y el porcentaje de operaciones de este tipo cada vez es mayor, cuenta el profesional. Incluso hay gente en lista de espera.