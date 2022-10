Misionero de Karting en Pista | Con una atrapante clasificación arrancó el Premio Coronación en Posadas

El Misionero de Karting en Pista corre la última del exitoso Campeonato 2022. Hoy se corrieron las clasificaciones y este domingo se define el campeonato con las grandes finales desde las 11.30 del mediodía y el último espectáculo a las 15 aproximadamente. El cierre a todo festejo con el premio Coronación.

Arrancó la fecha Coronación del Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD en el Kartódromo ubicado en el autódromo Rosamonte de Posadas con un más de un centenar (116) de pilotos La jornada de sábado tuvo como grandes protagonistas a los pilotos que buscan el título de las diferentes categorías en la mejor temporada de la actividad en su historial.

La actividad arrancó luego de la reunión de pilotos con autoridades en el cual se dio la bienvenida y se felicitó al gran parque de protagonistas que nuevamente superaron el centenar resaltando el esfuerzo de las familias presentes durante toda la temporada.

Los poleman el arranque de la actividad en clasificaciones: Santino Dolce (110), Martina Mrakava (Copa Damas), Felipe Gonzalez (Escuela), Julio Da Silva (10 HP), Fabián Carré (Cajeros Promocional 2T), Robertino Lukoski (Máster 200cc), Manuel Pascual (4T Senior) y Mariano Ordoñez (4T Estándar).

Así, las clasificaciones que le otorgaron los primeros puntos del fin de semana siguen manteniendo una lucha cerrada en la mayoría de las categorías que restan campeonatos y lo mismo por quienes buscan lograr el “top 3” de los mejores del año.

Así clasificaron en Posadas

En 110cc Santino Dolce se quedó con la pole con 1m03.125 para el campeón de la categoría. El piloto de Ituzaingó demostró su contundencia, escolta fue Pablo Plocher 1m03.845 y tercero, Lautaro Gritti 1m04.428. En la lucha por el subcampeonato, Gritti sumó puntos importantes buscando ese objetivo.

En Copa Damas, la obereña Martina Mrakava 1m03.921, segunda Daiana Wolfart 1m04.983 en su mejor clasificación para quien logró ser escolta, tercera fue la líder del campeonato, la juvenil Fiorella Santamaría con 1m04.169. Esto dejó más ajusta la lucha por el campeonato entre Fiorella Santamaría, Loreley Alegre, Martina Mrakava, y Melisa Barrios.

En categoría Escuela, el peque Felipe Gonzalez redondeó 1m07.596 consiguiendo su primera pole, segundo Lautaro Von Steiger 1m08.261 l dos de los chicos que buscan el subcampeonato tras la gran consagración de Francisco Morgenstern de forma anticipada. Tercero en clasificación fue Felipe Morgenstern también en una destacada actuación de todos los más pequeños

En 10 HP, Julio Da Silva, el bi campeón de la categoría con 1m02.927, segundo, Agustín Ortega 1m03.629 y tercero, Carlos Luzney 1m03.687. Ortega y Luzney buscan el preciado subcampeonato de la categoría.

En Cajeros Promocional 2T, Fabián Carré se quedó con el mejor registro con 59.342 segundo quedó el líder del campeonato Nicolás Hettinger 59.504.2 y tercero, Rodrigo Casco 59.504. El piloto de Alem, Fabián Carré sumó el máximo de puntos de la primera jornada oficial y pudo descontar algunas unidades, aunque todavía marcha cómodo Hettinger de cara al domingo.

En Máster 200cc, el líder del campeonato Robertino Lukoski obtuvo el mejor registro con 1m00.211, segundo Juan Finten 1m00.922 y tercero, Diego Bogado, 1m01.39 cuarta, Agustina Tajda en una ajustada lucha por quien se quedará con el campeonato de la categoría en el cual están Lukoski, Bogado y la dama Agustina Tajada.

En 4T Senior, el poleman fue Manuel Pascual 59.890.3, segundo, Valentino Mattive 1m00.267 y tercero, Christian Sartori 1m00.922. La lucha está centrada por el subcampeonato teniendo en cuenta el campeonato anticipado de Yonatan Lukoski consiguiendo su bi campeonato.

En la 4T Estándar, Mariano Ordoñez líder del campeonato fue el poleman de la categoría con 1m02.746, segundo Ayrton Bose 1m02.877 y tercero, Rodrigo “Piki” Erracaborde 1m02.474. Luego los siguieron, Guillermo Ghiberto y Gustavo Maldonado.

Los tres mejores del campeonato estuvieron en el lote de la sumatoria de puntos que dan las tandas clasificatorias, Ordoñez sumó, Bose no le perdió pisada y “Piki” Erracaborde no pierde las esperanzas, será un final sin dudas atrapante una vez más para la gran Estándar.

Este domingo desde las 8,30 se cierra la temporada con series clasificatorias y a partir de las 11,20 para finalizar cerca de las 15 competencias. La jornada “especial” de este evento coronación culminará en el propio predio del autódromo del ACM con festejos en la Ceremonia de Premiación de Campeones de Karting de la FeMAD 2022.

La organización de la competencia estará a cargo del Automóvil Club Misiones (ACM) y la fiscalización por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Resultados

Fusion Tandas Clasificatorias 4T Estandar

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2 r 3

1 653 Mariano Ordoñez 1:02.346 1:02.346 0.000 0.000

2 601 Ayrton Max Bose 1:02.418 1:02.418 0.000 0.000

3 657 Rodrigo Errecaborde 1:02.474 1:02.474 0.000 0.000

4 684 Guillermo Ghiberto 1:02.541 1:02.541 0.000 0.000

5 660 Gustavo Maldonado 1:02.572 0.000 1:02.572 0.000

6 689 Elias Benseñór 1:02.847 1:02.847 0.000 0.000

7 608 Martin Jaskulski 1:02.941 1:02.941 0.000 0.000

8 616 Adrian Aquiles Urquia 1:03.047 0.000 1:03.047 0.000

9 641 Mauricio De Limaa 1:03.084 1:03.084 0.000 0.000

10 650 Fernando Ledesma 1:03.098 1:03.098 0.000 0.000

11 683 Juan Finten 1:03.165 0.000 1:03.165 0.000

12 642 Martin Correa Alvez 1:03.189 0.000 0.000 1:03.189

13 633 Leticia Ponce De Leon 1:03.333 0.000 1:03.333 0.000

14 682 Nicolas Finten 1:03.505 0.000 1:03.505 0.000

15 677 Franco Martinez 1:03.577 1:03.577 0.000 0.000

16 687 Nicolas Rojas 1:03.735 1:03.735 0.000 0.000

17 622 Matias Ghiberto 1:03.748 0.000 0.000 1:03.748

18 610 Ivan Kalitko 1:03.773 1:03.773 0.000 0.000

19 691 Raul Lory 1:03.775 0.000 0.000 1:03.775

20 688 Einar Oswald 1:04.173 0.000 1:04.173 0.000

21 680 Maximo Da Cruz 1:04.261 0.000 0.000 1:04.261

22 661 Alejandro Bregagnolo 1:04.446 0.000 1:04.446 0.000

23 652 German Rocholl 1:04.636 0.000 0.000 1:04.636

24 666 Ezequiellll Torres 1:04.689 0.000 0.000 1:04.689

25 636 Sebastian Bulfe 1:05.014 0.000 1:05.014 0.000

26 685 Victor Cantero 1:05.550 0.000 0.000 1:05.550

27 625 Guillermo Balmaceda 1:05.793 0.000 1:05.793 0.000

28 692 Leonardo Godoy 1:05.975 0.000 0.000 1:05.975

29 614 Daniel Witzke 1:06.381 0.000 0.000 1:06.381

30 690 Cesar Villar 0.000 0.000 0.000 0.000

31 613 Matias Sedoff 0.000 0.000 0.000 0.000

32 667 Miriam Rojas 0.000 0.000 0.000 0.000

33 655 Jose Luis Gonzales 0.000 0.000 0.000 0.000

34 607 German Hopmeier 0.000 0.000 0.000 0.000

35 648 Gustavo Toledo 0.000 0.000 0.000 0.000

Fusion Tandas Clasificatorias 200Master

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 552 Robertino Lukoski 1:00.211 0.000 1:00.211

2 504 Juan Finten 1:00.922 1:00.922 0.000

3 586 Diego Bogado 1:01.395 1:01.395 0.000

4 544 Maria Agustina Tajada 1:01.400 0.000 1:01.400

5 525 Matias Hettinger 1:01.701 1:01.701 0.000

6 555 Cristian Fleck 1:02.239 1:02.239 0.000

7 543 Mariano Tajada 1:02.313 0.000 1:02.313

8 513 Cristian Fiedler 1:02.401 0.000 1:02.401

9 537 Alejandro Morales 1:02.602 0.000 1:02.602

10 560 Rodrigo Caceres 1:03.858 1:03.858 0.000

11 533 Helin Javier 1:04.679 0.000 1:04.679

12 582 Diego Zazula 1:06.019 1:06.019 0.000

13 511 Gian Aduco 1:07.245 1:07.245 0.000

14 518 Matias Andino 0.000 0.000 0.000

15 507 Gaston Sauer 0.000 0.000 0.000

Clasificacion Cajeros Promocional 5 m

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km2 (00:59.342)145.597 km/hFabian Carre

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 273 Fabian Carre 0.000 5 59.342 2 145.597 km/h

2 225 Nicolas Hettinger 0.162 4 59.504 2 145.2 km/h

3 288 Rodrigo Casco 0.284 4 59.626 2 144.903 km/h

4 207 Matias Witzkee 0.440 5 59.782 3 144.525 km/h

5 227 Armando Samwald 0.476 5 59.818 4 144.438 km/h

6 205 Walter Nobs 0.928 5 1:00.270 2 143.355 km/h

7 231 Cristian Spengler 1.708 4 1:01.050 4 141.523 km/h

8 221 Sebastian Abdala 5.859 5 1:05.201 4 132.513 km/h

9 220 Patricia Barrios 7.421 1 1:06.763 1 129.413 km/h

Clasificacion Copa Dama a 5min

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km2 (01:03.262)136.575 km/hMelisa Barrios

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 118 Martina Mrakava 0.000 4 1:03.721 2 135.591 km/h

2 122 Daiana Wolfart 0.031 5 1:03.752 2 135.525 km/h

3 104 Fiorella Santa Maria 0.092 5 1:03.813 2 135.396 km/h

4 116 Griselda Da Silva 0.693 4 1:04.414 3 134.132 km/h

5 119 Alejandra Drozinsky 0.788 5 1:04.509 5 133.935 km/h

6 108 Carla Carvallo 1.196 4 1:04.917 4 133.093 km/h

7 106 Loreley Alegre 2.111 3 1:05.832 3 131.243 km/h

DQ 109 Melisa Barrios 0.000 5 1:03.262 2 136.575 km/h

DQ 107 Vanesa Zamparo 0.000 4 1:06.725 4 129.487 km/h

Fusion Tandas Clasificatorias Escuela

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 93 Felipe Gonzalez 1:07.467 0.000 1:07.467

2 33 Lautaro Von Steiger 1:07.920 1:07.920 0.000

3 10 Felipe Morgenstern 1:07.996 1:07.996 0.000

4 1 Francisco Morgenstern 1:08.060 0.000 1:08.060

5 8 Dylan Delgado 1:08.810 0.000 1:08.810

6 24 Emiliano Brandt 1:08.839 1:08.839 0.000

7 19 Nicolas Huta 1:08.996 0.000 1:08.996

8 11 Tadeo Rogaczewski 1:09.066 0.000 1:09.066

9 22 Alejo Zaiser 1:09.307 0.000 1:09.307

10 40 Franchesco Sartori 1:09.492 1:09.492 0.000

11 12 Benicio Benjamin Majer 1:10.119 1:10.119 0.000

12 41 Gianluca Sartori 1:10.700 1:10.700 0.000

13 51 Federico Detienne 1:12.306 0.000 1:12.306

14 98 Frey Beyron Wyrton 1:13.705 1:13.705 0.000

15 99 Toto Kupski 1:14.615 1:14.615 0.000

Clasificacion 10 Hp a 5m

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km3 (01:02.662)137.883 km/hJulio Da Silva

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 701 Julio Da Silva 0.000 5 1:02.662 3 137.883 km/h

2 719 Agustin Ortega 0.570 5 1:03.232 3 136.64 km/h

3 727 Carlos Luzney 0.684 5 1:03.346 2 136.394 km/h

4 741 Santiago Possiel 0.925 5 1:03.587 4 135.877 km/h

5 750 Martin Barrios 0.983 5 1:03.645 2 135.753 km/h

6 726 Benjamin Contrera 1.065 5 1:03.727 3 135.578 km/h

7 795 Manuel Fiedrich 1.674 5 1:04.336 2 134.295 km/h

8 786 Tobias Perez 1.807 3 1:04.469 3 134.018 km/h

9 757 Diego Carballo 2.066 4 1:04.728 2 133.482 km/h

10 713 Mauricio Sedoff 2.549 4 1:05.211 2 132.493 km/h

Clasificacion 110 a 5min

Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 22 October 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.4000 km2 (01:03.125)136.871 km/hSantino Dolce

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Santino Dolce 0.000 5 1:03.125 2 136.871 km/h

2 312 Lautaro Gritti 0.508 4 1:03.633 3 135.779 km/h

3 307 Pablo Plocher 0.720 5 1:03.845 2 135.328 km/h

4 318 Valentino Gorostiague 0.848 4 1:03.973 2 135.057 km/h

5 310 Ian Hummel 1.007 4 1:04.132 4 134.722 km/h

6 311 Facundo Hettinger 1.669 5 1:04.794 2 133.346 km/h

7 356 Juan Cruz Fiedler 1.829 5 1:04.954 3 133.017 km/h

8 341 Maitena Bustos 1.851 5 1:04.976 2 132.972 km/h

9 322 Bruno Melo 2.932 4 1:06.057 4 130.796 km/h

10 333 Mateo Panasiuk 3.138 2 1:06.263 2 130.39 km/h

11 325 Luciano Soto 3.169 5 1:06.294 5 130.329 km/h

12 313 Mateo Hettinger 5.363 4 1:08.488 4 126.153 km/h

4T Senior

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 440 Manuel Pascual 0.000 5 59.890 3 144.264 km/h

2 431 Valentino Mattive 0.377 5 1:00.267 2 143.362 km/h

4 425 Christian Sartorii 1.009 5 1:00.899 3 141.874 km/h

5 407 Matias Witzke 1.070 5 1:00.960 2 141.732 km/h

6 401 Yonatan Lukoski 1.227 4 1:01.117 3 141.368 km/h

7 450 Agustin Crespo 2.283 5 1:02.173 2 138.967 km/h

8 427 Javier Mucci 2.590 5 1:02.480 4 138.284 km/h

9 472 Silvio Gimenez 4.761 3 1:04.651 2 133.641 km/h

10 492 Leonardo Godoy 5.362 5 1:05.252 3 132.41 km/h

Excluidos por técnica

DQ 421 Cesar Villar 0.000 5 1:00.369 2 143.12 km/h

DQ 458 Fernando Stefen 0.000 5 1:00.824 2 142.049 km/h

DQ 419 Pablo Panasiuk 0.000 5 1:01.733 2 139.958 km/h

441 Damian De Lima 0.301 5 1:00.191 4 143.543 km/h

Premiación de Campeones en el autódromo

El sábado con el cronograma oficial teniendo en cuenta la administrativa y técnica previa desde las 8. A las 10,30 se realizará la reunión de pilotos con autoridades mientras que la actividad en pista arrancará desde las 11 horas con la primera tanda de entrenamientos y la segunda tanda a las 13. Las clasificaciones serán a partir de las 15 con categoría 110cc, Damas, Escuela, 10HP, Cajeros Promocional, Máster 200cc, 4T Senior y 4T Estándar.

El domingo se tendrá un horario particular teniendo en cuenta la Ceremonia de los Premios Coronación del final de la jornada, por esto, las competencias comenzarán a las 8,30 horas con las series clasificatorias y a las 11,20 las carreras finales, como es habitual el cierre de las categorías lo tendrán la 4T Estándar que será a las 13,40.

Al final de la jornada del domingo -luego de la oficialización de los resultados y puntajes- la FeMAD iniciará la Ceremonia de los Premios Coronación de los Campeonatos de Karting 2022 en un escenario que se montará especialmente detrás de la torre de control con la participación de los campeones, subcampeones y terceros de cada a una de las categorías como también las familias, autoridades para coronar esta exitosa temporada 2022.

La organización de la competencia estará a cargo del Automóvil Club Misiones (ACM) y la fiscalización por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Viernes: pruebas extraoficiales organizadas por el ACM

Administrativa FeMAD 16 HS

SÁBA 8: 00 a 10.30

8:00 a 10.30 Administrativa y pre técnica

9:30 Sorteo de neumáticos cat. Escuela

10:30 Reunión de pilotos con autoridades

1RA Tanda de entrenamientos 10 min

11:00 Categoría 110cc.

11:15 Copa Damas

11:30 Categoría Escuela

11:45 Categoría 10 HP

12:00 Cajeros Promocional

12:15 Máster 200CC

12:30 4T Senior

12:45 4T Stándar

2DA Tanda de Entrenamientos 10 min

13:00 Categoría 110CC

13:15 Copa Damas

13:30 Categoría Escuela

13:45 Categoría 10 HP

14:00 Cajeros Promocional

14:15 Máster 200CC

14:30 4T Senior

14:45 4T Estándar

Clasificaciones (A 5 Min.)

15:00 Categoría 110CC

15:10 Copa Damas

15:20 1ra Tanda de Categoría Escuela

15:30 2DA TANDA Categoría Escue.a

15:40 Categoría 10 HP

15:50 Cajeros Promocional

16:00 Categoría Máster 200CC

16:10 Categoría 4T Senior

16:20 1ra Tanda 4T Standar

16:30 2da Tanda 4T Standar

DOMINGO 23 de octubre

SERIES CLASIFICATORIAS

08:30 Categoría 110CC 6 vueltas

08:45 Copa Damas 6 vueltas

09:00 1RA Serie Escuela 6 vueltas

09:15 2DA Serie Escuela 6 vueltas

09:30 Categoría 10 HP 6 vueltas

09:45 Cajeros Promocional 6 vueltas

10:00 Serie Categoría Máster 200CC 6 vueltas

10:15 Categoría 4T Senior 6 vueltas

10:30 1ra Serie Categoría 4T Stándar 6 vueltas

10:45 2da Serie Categoría 4T Standar 6 vueltas

Carreras Finales

11:20 Categoría 110CC 10 vueltas

11:40 Copa Damas 10 vueltas

12:00 Categoría Escuela 10 vueltas

12:20 Categoría 10 HP 10 vueltas

12:40 Cajeros Promocional 12 vueltas

13:00 Categoría Máster 200CC 12 vueltas

13:20 Categoría 4T Senior 14 vueltas

13:40 Categoría 4T Estandar 14 vueltas